Edições comemorativas da linha GS da BMW Motorrad chegam ao Brasil

A nova série especial homenageia o conceito de motocicletas surgido no outono de 1980 no mercado europeu, quando a BMW apresentou pela primeira vez a R 80 G/S. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A BMW lança no Brasil a edição comemorativa aos 40 anos da linha GS, apresentada em julho do ano passado na Alemanha, com uma gama de modelos especiais inspirados na clássica R 100 GS. Nas edições das motocicletas F 750 GS, F 850 GS, F 850 GS Adventure, R 1250 GS e R 1250 GS Adventure, o design impressiona pelos elementos em preto e amarelo, e os modelos trazem tecnologias de ponta, como farol adaptativo (somente para os modelos R 1250 GS e R 1250 GS Adventure), controle dinâmico do freio-motor MSR (para os modelos F 850 GS, F 850 GS Adventure, R 1250 GS e R 1250 GS Adventure), controle de tração dinâmico (DTC) e ABS Pro.

O lançamento é uma entre várias outras atividades neste ano para celebrar o aniversário de 40 anos da linha BMW GS. “Celebramos os 40 anos da linha GS com o lançamento dos modelos que revelam todos os atributos de um importante ícone no mundo das motocicletas”, comemora Gabriela Cicone, gerente-sênior de Marketing da BMW Motorrad Brasil. Os modelos da série especial já estão nas 41 concessionárias brasileiras da marca.

A nova série especial homenageia o conceito de motocicletas surgido no outono de 1980 no mercado europeu, quando a BMW Motorrad apresentou pela primeira vez a R 80 G/S, modelo completo para uso fora-de-estrada sem comprometer a utilização diária e urbana. Com mais de 1,3 milhão de clientes e uma trajetória consistente, os modelos BMW GS se tornaram o parceiro ideal de duas rodas para explorar até os cantos mais remotos do planeta.

A linha GS 40 Anos é produzida na fábrica do BMW Group em Manaus (AM), única unidade do grupo fora da Alemanha dedicada à produção de motocicletas. Atualmente, a planta é responsável pela fabricação dos modelos G 310 GS, G 310 R, F 750 GS, F 850 GS, F 850 GS Adventure, S 1000 R, S 1000 RR, R 1250 GS e R 1250 GS Adventure.

A nova F 750 GS 40 Anos, disponível no pacote Premium e com preço sugerido de R$ 64.500, traz novidades como o DTC (Controle de Tração Dinâmico) - permite acelerar em segurança, mesmo em piso molhado, superfícies escorregadias e até mesmo em curvas, o que permite mais ou menos derrapagem, garantindo assim a melhor propulsão possível em qualquer superfície - e o ABS Pro - proporciona melhor controle da moto mesmo durante a frenagem em posição inclinada, conferindo uma trajetória mais precisa caso o piloto necessite reagir a um obstáculo inesperado durante a curva.

A versão traz comodidades como monitoramento de pressão dos pneus e banco conforto. Entre os destaque estão a tecnologia Keyless Ride - sistema que permite ao condutor ligar a moto por meio de um simples botão -, o Cruise Control - responsável pelo controle eletrônico de velocidade e por mantê-la constante - e o painel TFT & conectividade - o qual proporciona uma solução inovadora para navegação, reunindo ações como a realização de chamadas, receber ligações e a experiência de ouvir músicas por meio de um intercomunicador conectado via Bluetooth, permitindo que o condutor permaneça com as mãos nas manoplas.

Nas F 850 GS e F 850 GS Adventure edição 40 Anos, a novidade é o MSR (Controle Dinâmico do Freio Motor), que evita, eletronicamente, de a roda traseira escorregar devido à liberação abrupta do acelerador ou à redução de marcha. Ambos os modelos oferecem os Modos de Pilotagem Pro, que adaptam dinâmica de pilotagem e segurança para piso seco, molhado ou off-road, por meio de um simples botão, e o suporte de malas laterais.

Já no pacotes Premium + do modelo F 850 GS e pacote Premium da F 850 GS Adventure, destaque para o ajuste eletrônico de suspensão (D-ESA), que regula automaticamente o amortecedor traseiro de acordo com as condições de pilotagem. A F 850 GS 40 Anos é oferecida nos pacotes Premium (R$ 68.500) e Premium + (R$ 72.500). Já para a F 850 GS Adventure 40 Anos, é oferecido o pacote Premium, por R$ 76.500.

Nos modelos R 1250 GS e R 1250 GS Adventure, edição 40 Anos, a principal novidade é o MSR (Controle Dinâmico do Freio Motor). Os modelos contam também com farol adaptativo, garantindo uma melhora significativa da iluminação da estrada ao fazer curvas – o facho compensa, quase que na íntegra, o ângulo e o comportamento de inclinação da moto.

Para a R 1250 GS Adventure, outra novidade disponível como opcional são os assentos aquecidos, tanto para o piloto quanto para o garupa. A moto é oferecida no pacote Premium (R$ 107.500), que acrescenta aos itens de série farol dianteiro adaptativo, controle dinâmico do freio motor, ajuste eletrônico dinâmico da suspensão (D-ESA), farol pro, assistente de troca de marchas pro, modos de pilotagem pro, kit baixo, piscas multifuncionais, rodas raiadas pretas e banco baixo.