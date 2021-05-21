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Aventureira revisitada

Nova Honda CRF 1100 L Africa Twin chega ao Brasil mais tecnológica

O modelo está disponível em quatro versões, duas com transmissão tradicional e duas com dupla embreagem com a denominação DCT

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:34

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

21 mai 2021 às 11:34
Nova Honda CRF 1100 L Africa Twin
O modelo está disponível em quatro versões, duas com transmissão tradicional e duas com dupla embreagem Crédito: Honda/Divulgação
Mais de 40% das motos de alta cilindrada vendidas no Brasil são aventureiras. São modelos feitos para motociclistas experientes que viajam pelo país e também no Exterior, independentemente do tipo de piso – asfalto ou terra. Um mercado cada dia mais promissor. Pensando em ampliar sua participação nesse segmento, a Honda apresenta a CRF 1100 L Africa Twin, que foi completamente renovada.
A bigtrail conta com nova motorização, roupagem mais arrojada, ciclística aprimorada e está mais tecnológica. O modelo está disponível em quatro versões, duas com transmissão tradicional e duas com dupla embreagem com a denominação DCT – sigla para a expressão inglesa “Dual Clutch Transmission” –, que são a grande novidade da linha.
Os preços sugeridos são de R$ 70.490 para a CRF 1100 L Africa Twin e de R$ 76.804 para a CRF 1100 L Africa Twin DCT, ambas produzidas na Zona Franca de Manaus, e de R$ 90.490 para a CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ES e de R$ 96.626 para CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ES DTC – as duas últimas importadas do Japão. Todos os modelos já estão em pré-venda.
Nova Honda CRF 1100 L Africa Twin
O DCT (Dual Clutch Transmission) oferece suavidade nas trocas Crédito: Honda/Divulgação
“Para adotar a terceira geração do DCT, a Africa Twin ganhou mais recursos, como, por exemplo, um cérebro eletrônico (IMU) de seis eixos, que avalia todas as reações da moto. O piloto pensou, a moto já executou. O DCT é a última palavra em termos de esportividade. A nova Africa Twin DCT não conta com pedal de câmbio, muito menos alavanca de embreagem. Há duas maneiras para fazer as trocas de marchas: de forma manual ou automatizada”, explica Alfredo Guedes Jr, supervisor de Relações Públicas da Honda.
A Africa Twin mais básica é destinada mais para uso off-road. Conta com um pequeno para-brisa, luzes diurnas de condução em leds, novas carenagens e freios dianteiros com ABS em curvas. Já o ABS traseiro pode ser desabilitado. O motor ganhou aumento de cilindrada, com maior potência e torque, principalmente em baixas e médias.

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O novo chassi é mais leve e os pneus ganharam novos desenhos de banda rodagem. Além disso, a Africa Twin recebeu novo escape, sistema ESS – as luzes de direção dianteiras e traseiras piscam alertando os outros usuários da via –, piloto automático, painel digital e um cérebro eletrônico (IMU) de seis eixos, que avalia todas as reações da moto.

Nova Honda CRF 1100 L Africa Twin

Todas as versões contam com painel de TFT, de 6,5 polegadas, sensível ao toque, mesmo com o piloto usando luvas. A conectividade com o Apple CarPlay e Android Auto permite o uso do GPS/Waze e exibição de informações diretamente no painel, além da possibilidade de fazer ou receber chamadas telefônicas usando capacetes com fones de ouvido e microfone via Bluetooth.

LONGAS VIAGENS

As versões Adventure Sports foram preparadas para longas viagens. Contam com largo para-brisa, luzes em curva – abaixo do DRL, que amplia a faixa de visão noturna –, carenagem mais encorpada e suspensão eletrônica. Há ainda suporte de alumínio para receber top case e manoplas aquecidas. Outro diferencial é a adoção de pneus sem câmara, uma exigência dos mais aventureiros. As versões Adventure Sports têm tanque de combustível de 24,8 litros.
Nova Honda CRF 1100 L Africa Twin
Todas as versões contam com painel de TFT, de 6,5 polegadas, sensível ao toque Crédito: Honda/Divulgação
O Dual Clutch Transmission (DCT) oferece suavidade nas trocas, com rapidez e precisão nos engates pares e ímpares, já que o piloto não precisa desacelerar para subir as marchas. Tudo é feito automaticamente. Em função de seu alto rendimento, esse tipo de transmissão é usado nos carros da Fórmula-1, da Indy e nos superesportivos de rua da Ferrari, da Lamborghini e da Audi. A Honda acredita que, a exemplo do que acontece na Europa, a tendência é o câmbio DCT ficar com 45% das vendas do modelo Africa Twin.

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A bigtrail conta com quatro modos de pilotagem: “Tour”, “Urban”, “Gravel” e “Off-Road”, que abrangem a maioria das condições e situações de condução. Há ainda dois modos “User” (1 e 2) totalmente personalizáveis. A família Africa Twin conta ainda com uma completa linha de acessórios, que focam no conforto e segurança.
Nova Honda CRF 1100 L Africa Twin
As versões Adventure Sports foram preparadas para longas viagens Crédito: Honda/Divulgação
A arquitetura do motor bicilíndrico paralelo da Africa Twin, SOHC, de 8 válvulas, permanece inalterada, mas o incremento da capacidade, de 998 cm³ para 1.084 cm³, resultou em maior potência, que passou de 88,9 para 99,3 cavalos a 7.500 rpm. O torque máximo também subiu de 9,5 para 10,5 kgfm a 6 mil rpm.
A elevação de potência e torque é sentida desde as 2.500 rpm. Ou seja, mais curso e mais torque em baixas e médias rotações. O comando de válvulas Unican foi herdado da CRF 450F. Para o resfriamento do motor, a CRF 1100 L Africa Twin conta com dois radiadores.

NOVIDADE NO ES

No Espírito Santo, o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk, explica que a expectativa é de que a motocicleta comece a ser faturada em junho. “Na concessionária Moto Vena a pré-venda já começou e quem quiser conhecer mais dessa novidade já vai encontrar uma equipe prontinha para tirar todas as dúvidas sobre ela. O valor esperado é que de gire a partir de R$ 70 mil reais a R$ 97 mil reais”, destaca.

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