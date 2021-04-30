Segurança, conforto e esportividade são pontos altos do Nissan Versa

Segurança, conforto e esportividade. Se esses são atributos que você procura em um carro, o Nissan Versa pode ser uma boa opção entre os sedãs compactos do mercado. Com uma direção leve e tecnologias que fazem a diferença no dia a dia, o veículo ganhou uma nova cara e está entre os cinco modelos mais emplacados da categoria.
De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Versa teve 1.082 emplacamentos no último mês de março, ficando atrás do Chevrolet Onix Plus, Volkswagen Virtus e Toyota Yaris Sedan, respectivamente.
Assim como outros carros da marca japonesa, o Novo Versa é conhecido por seu amplo espaço interno. Entre as vantagens do veículo está o NissanConnect, que permite deixar o motorista sempre conectado ao sincronizar o celular na central multimídia com display touch screen colorido de 7", ferramenta bem intuitiva, compatível com Apple CarPlay e Android Auto.
Após um reposicionamento, o veículo subiu de patamar nos preços em 2021, que vão de R$ 77.990 até R$ 99.990, na versão topo de linha Exclusive, que foi o modelo testado pela reportagem de Motor de A Gazeta.
O trajeto feito pela reportagem foi de Vitória até Iúna, na região do Caparaó. Sob o capô está o motor 1.6 16V que desenvolve 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque. Na versão de entrada o câmbio é manual com cinco marchas, porém, no restante da linha o câmbio é CVT e a transmissão conta ainda com dois modos que agregam à dirigibilidade: o “Sport” e o “D-Step”. A troca de marchas é bem suave e silenciosa, além de responder na mesma proporção em que o motorista pisa no acelerador. Dessa forma, as arrancadas são eficientes e despertam o ar de esportividade do modelo.
Outro diferencial do Novo Versa é o Nissan Intelligent Safety Shield, conjunto de sistema de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Segundo a montadora, esse "escudo inteligente de segurança" integra sistemas como o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB); o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD); o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e o Alerta de Esquecimento de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert).
Essas tecnologias tornam o Versa, de fato, um veículo confortável de ser dirigido. Ainda entre os detalhes que chamam a atenção está a direção elétrica muito leve e firme quando necessário, como nas curvas e ultrapassagens. Outro fator que contribui para o conforto da viagem é que, de acordo com a Nissan, a carroceria do Versa é rígida e reforçada, além de ter mantas isolantes espessas em diferentes partes da carroceria. Isto é, o habitáculo é muito silencioso.
Diante do silêncio da viagem, o som do carro se torna uma atração. A versão Exclusive possui quatro alto-falantes e dois tweeters. No modelo testado, o volume e a troca de faixas podem ser feitas pelos botões do volante. Um item que fez a diferença foi o GPS integrado de fácil navegabilidade, que ainda armazena os trajetos anteriores, podendo serem retomados com agilidade se for o caso.
Um dos pontos altos do Nissan Versa é a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD). As imagens têm uma ótima definição e são uma mão na roda para fazer qualquer baliza. Isso porque você consegue ter uma visão ampla de onde está parando o veículo e, como um teste, foi possível até estacionar com exatidão sem olhar os retrovisores, contando apenas com o auxílio da câmera.
O banco do motorista possui tecnologia zero gravity e ajuste manual de altura, sendo que o volante também permite regulagem de altura e profundidade. Ao ajeitar o veículo, a sensação é de muito conforto dos pés à cabeça. Portanto, por mais que a viagem seja longa, o motorista não sente um cansaço pela posição em que está sentado.
Assim como os bancos da frente, a parte de trás é altamente confortável e espaçosa. Porém, não há saída de ar-condicionado para os passageiros, detalhe que pode decepcionar. Mas em relação à temperatura, o sistema de ar-condicionado do Versa é automático e digital e refresca em poucos minutos todo o veículo mesmo parado debaixo do sol.
Uma vantagem já esperada é o espaço do porta-malas, com capacidade para 482 litros. Ao todo, são seis airbags de série, sensor de estacionamento traseiro, roda de liga leve de 17”, faróis dianteiros em full led, partida com a Chave Inteligente Presencial (I-Key), entre outros itens. Na hora de sair do veículo, é preciso ter atenção. Os vidros elétricos não sobem automaticamente com o carro desligado. Já o acabamento interno é elegante, há apoio para o braço do motorista e o volante tem as costuras características de um carro esportivo.
De acordo com dados do Inmetro, o Versa equipado com câmbio CVT faz em média de 8 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada rodando com etanol no tanque. Já com gasolina, a média urbana é de 10 km/l e na estrada é de 13,9 km/l.
Sobre o novo design, a Nissan acertou com o Versa. As linhas laterais do veículo, o desenho dos faróis, o para-choque traseiro e dianteiro, as rodas e até mesmo a antena em formato de barbatana deixam o veículo elegante, moderno e sofisticado.
FICHA TÉCNICA
NOVO NISSAN VERSA EXCLUSIVE
- Motor: quatro cilindros 1.6, 16V, duplo comando de válvulas variável na admissão
- Cilindrada: 1598 cm3
- Combustível: flex Potência: 114 cv a 5.600 rpm (g/e)
- Torque: 15,5 kgfm a 4.000 rpm (g/e)
- Câmbio: automático continuamente variável (CVT)
- Direção: elétrica com assistência variável
- Suspensões: MacPherson (d) e eixo de torção (t)
- Freios: disco ventilado (d) e tambor (t)
- Tração: dianteira
- Dimensões: 4,495 m (c), 1,740 m (l), 1,475 m (a)
- Entre-eixos: 2,620 m
- Pneus: 205/50 R17
- Porta-malas: 482 litros
- Tanque: 41 litros
- Peso: 1.137 kg 0-100 km/h: 10s7
- Velocidade máxima: 180 km/h (g/e)
- Consumo cidade: 11,7 km/l (g) e 8,0 km/l (e)
- Consumo estrada: 13,9 km/l (g) e 10,2 km/l (e)
- Preço: R$ 99.990