Segurança, conforto e esportividade são pontos altos do Nissan Versa

O Nissan Versa testado foi a versão topo de linha Exclusive, que sai por R$ 99.990. Crédito: Lara Rosado

Segurança, conforto e esportividade. Se esses são atributos que você procura em um carro, o Nissan Versa pode ser uma boa opção entre os sedãs compactos do mercado. Com uma direção leve e tecnologias que fazem a diferença no dia a dia, o veículo ganhou uma nova cara e está entre os cinco modelos mais emplacados da categoria.

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Versa teve 1.082 emplacamentos no último mês de março, ficando atrás do Chevrolet Onix Plus, Volkswagen Virtus e Toyota Yaris Sedan, respectivamente.

Assim como outros carros da marca japonesa, o Novo Versa é conhecido por seu amplo espaço interno. Entre as vantagens do veículo está o NissanConnect, que permite deixar o motorista sempre conectado ao sincronizar o celular na central multimídia com display touch screen colorido de 7", ferramenta bem intuitiva, compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

A versão Exclusive do Nissan Versa possui quatro alto-falantes e dois tweeters. O volume e a troca de faixas podem ser feitas pelos botões do volante. Crédito: Nissan/Divulgação

Após um reposicionamento, o veículo subiu de patamar nos preços em 2021, que vão de R$ 77.990 até R$ 99.990, na versão topo de linha Exclusive, que foi o modelo testado pela reportagem de Motor de A Gazeta.

O trajeto feito pela reportagem foi de Vitória até Iúna, na região do Caparaó. Sob o capô está o motor 1.6 16V que desenvolve 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque. Na versão de entrada o câmbio é manual com cinco marchas, porém, no restante da linha o câmbio é CVT e a transmissão conta ainda com dois modos que agregam à dirigibilidade: o “Sport” e o “D-Step”. A troca de marchas é bem suave e silenciosa, além de responder na mesma proporção em que o motorista pisa no acelerador. Dessa forma, as arrancadas são eficientes e despertam o ar de esportividade do modelo.

O trajeto feito pela reportagem foi de Vitória até Iúna, na região do Caparaó. Crédito: Lara Rosado

Outro diferencial do Novo Versa é o Nissan Intelligent Safety Shield, conjunto de sistema de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Segundo a montadora, esse "escudo inteligente de segurança" integra sistemas como o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB); o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD); o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e o Alerta de Esquecimento de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert).

Essas tecnologias tornam o Versa, de fato, um veículo confortável de ser dirigido. Ainda entre os detalhes que chamam a atenção está a direção elétrica muito leve e firme quando necessário, como nas curvas e ultrapassagens. Outro fator que contribui para o conforto da viagem é que, de acordo com a Nissan, a carroceria do Versa é rígida e reforçada, além de ter mantas isolantes espessas em diferentes partes da carroceria. Isto é, o habitáculo é muito silencioso.

Diante do silêncio da viagem, o som do carro se torna uma atração. A versão Exclusive possui quatro alto-falantes e dois tweeters. No modelo testado, o volume e a troca de faixas podem ser feitas pelos botões do volante. Um item que fez a diferença foi o GPS integrado de fácil navegabilidade, que ainda armazena os trajetos anteriores, podendo serem retomados com agilidade se for o caso.

Um dos pontos altos do Nissan Versa é a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD). As imagens têm uma ótima definição e são uma mão na roda para fazer qualquer baliza. Isso porque você consegue ter uma visão ampla de onde está parando o veículo e, como um teste, foi possível até estacionar com exatidão sem olhar os retrovisores, contando apenas com o auxílio da câmera.

As imagens da Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD) possui boa definição e são uma mão na roda na hora de fazer uma baliza. Crédito: Lara Rosado

O banco do motorista possui tecnologia zero gravity e ajuste manual de altura, sendo que o volante também permite regulagem de altura e profundidade. Ao ajeitar o veículo, a sensação é de muito conforto dos pés à cabeça. Portanto, por mais que a viagem seja longa, o motorista não sente um cansaço pela posição em que está sentado.

Assim como os bancos da frente, a parte de trás é altamente confortável e espaçosa. Porém, não há saída de ar-condicionado para os passageiros, detalhe que pode decepcionar. Mas em relação à temperatura, o sistema de ar-condicionado do Versa é automático e digital e refresca em poucos minutos todo o veículo mesmo parado debaixo do sol.

Sob o capô do Nissan Versa está o motor 1.6 16V que desenvolve 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque. Crédito: Lara Rosado

Uma vantagem já esperada é o espaço do porta-malas, com capacidade para 482 litros. Ao todo, são seis airbags de série, sensor de estacionamento traseiro, roda de liga leve de 17”, faróis dianteiros em full led, partida com a Chave Inteligente Presencial (I-Key), entre outros itens. Na hora de sair do veículo, é preciso ter atenção. Os vidros elétricos não sobem automaticamente com o carro desligado. Já o acabamento interno é elegante, há apoio para o braço do motorista e o volante tem as costuras características de um carro esportivo.

De acordo com dados do Inmetro, o Versa equipado com câmbio CVT faz em média de 8 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada rodando com etanol no tanque. Já com gasolina, a média urbana é de 10 km/l e na estrada é de 13,9 km/l.

Sobre o novo design, a Nissan acertou com o Versa. As linhas laterais do veículo, o desenho dos faróis, o para-choque traseiro e dianteiro, as rodas e até mesmo a antena em formato de barbatana deixam o veículo elegante, moderno e sofisticado.

Uma vantagem já esperada do Nissan Versa é o espaço do porta-malas que tem capacidade para 482 litros. Crédito: Nissan/Divulgação

FICHA TÉCNICA

NOVO NISSAN VERSA EXCLUSIVE