Fiat Toro 2022 chega de cara nova, com mais tecnologia e motor turbo

Nova Fiat Toro 2022 Endurance com motor 1.8 flex Crédito: Fiat/ Divulgação

Lançada em 2016, a Fiat Toro passa agora pela sua primeira grande mudança e estreia o modelo 2022 trazendo novo design, mais tecnologia e conectividade, além de um novo motor turbo para todas as suas versões. A picape passa a ter nove versões, com três opções de motores: Endurance (1.8 flex, 1.3 turbo e 2.0 turbodiesel); Freedom e Volcano (1.3 turbo e 2.0 turbodiesel); e Ranch e Ultra (2.0 turbodiesel). Todas as versões são equipadas com câmbio automático, sendo seis marchas para os motores flex e nove para o diesel.

Começando pelo novo design, a Fiat Toro 2022 traz novo novo capô com fortes vincos, que demonstram a robustez da picape, o reposicionamento da marca com o Logo Script na porção superior da dianteira e a Fiat Flag na nova grade frontal, que tem elementos diferenciados nas configurações Ranch e Ultra.

O modelo também ganha novas rodas de liga leve dedicadas às diferentes versões e para-choques com bulbar integrado, conferindo mais força à Nova Toro. A lateral com linha de cintura elevada e largas caixas de roda mantém a sensação de dinamismo, força e proteção. A traseira conserva a aclamada abertura da tampa dividida em duas partes, que traz mais ergonomia ao uso.

Veja vídeo da nova Fiat Toro 2022:

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O interior mudou por completo, com novo painel de instrumentos, que abriga um cluster 100% digital como item de série em todas as versões, e novo console central, ambos integrados a diferentes materiais e aos novos revestimentos dos bancos de tecido ou couro, dependendo da configuração. Assim como a Nova Strada, o Logo Script da Fiat estampa o centro do volante e a Fiat Flag ilustra o revestimento em couro da coifa do câmbio.

A cabine também recebeu um novo comando do ar-condicionado digital de duas zonas na central multimídia. Outra mudança fica para o porta-objetos, que agora tem capacidade para 26 litros. O console central ganhou dois porta-copos de 700 ml cada ao lado da alavanca do freio de mão e à frente da alavanca de câmbio há outro espaço para acondicionar objetos, no qual encontra-se o carregador de celular por indução. Ainda para ganhar mais espaço no habitáculo, o comando giratório das funções 4x4 foi posicionado junto ao comando do ar-condicionado.

O interior mudou por completo, com novo revestimentos dos bancos de tecido ou couro Crédito: Fiat/Divulgação

NOVO MOTOR

Uma das novidades mais notáveis da picape diz respeito à performance. A Nova Fiat Toro estreia o motor Turbo 270, resultado da evolução no downsizing em propulsores, com menor cilindrada e elevados desempenho e potência. Além disso, segundo a montadora, ele oferece mais rapidez nas retomadas com a atuação do turbo a partir dos 1.500 rpm.

O propulsor Turbo 270 equipado com a tecnologia MultiAir III da Stellantis, já presente em outros propulsores. Ele gera 185 cv de potência máxima a 5.750 rpm e torque máximo de 270 Nm a incríveis 1.750 rpm abastecido com etanol. Quando o combustível é gasolina, sua potência é de 180 cv no mesmo regime, assim como o torque.

Segundo a Fiat, o sistema eletro-hidráulico permite o controle totalmente flexível da duração e da elevação das válvulas de admissão, além do controle de carga do motor sem gerar perdas de bombeamento e contribuindo para reduzir o consumo de combustível do motor em operações de baixa e média carga.

Conheça a Nova Fiat Toro 2022

Para atender a vários perfis, além do inédito motor Turbo 270 (nas configurações Endurance, Freedom e Volcano), a Nova Fiat Toro oferece o motor 2.0 16V turbo diesel (MultiJet II), combinado ao câmbio automático de 9 marchas nas versões Endurance, Freedom, Volcano, Ranch e Ultra, sempre com tração 4x4 e capacidade de carga de carga total de uma tonelada. A picape dispõe também do propulsor flexível EtorQ Evo 1.8 16V na versão de entrada, com 139 cv de potência. Ambos os conjuntos estão atrelados ao câmbio automático de 6 velocidades e à tração 4x2.

A picape ainda traz recursos que contribuem para a condução fora de estrada. Um deles é o novo E-Locker com TC+, que exerce função similar ao sistema Locker das rodas, porém realizado de forma eletrônica pelo controle eletrônico de estabilidade (ESC). Outra atualização é o novo sistema ESC Off (4x4 Low), ainda mais robusto para sair de situações de lama e areia, evitando que o sistema ESC corte a potência do motor em caso de deslizamento das rodas. E há também o ABS Off Road, que permite o travamento da roda por breves instantes (uso em caminhos não pavimentados) formando uma cunha de areia ou brita, antes do sistema entrar em ação normal.

MAIS TECNOLOGIA

A Fiat Toro 2022 também ganhou itens de tecnologia que a colocam em um patamar de destaque, inclusive de veículos de maior porte no segmento. Um deles é o Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS) com frenagem autônoma de emergência, aviso de mudança de faixa e comutação automática dos faróis, equipamento de auxílio ao motorista que oferece mais conforto na condução e, principalmente, segurança para condutor e passageiros.

Há ainda faróis Full LED, sistema de iluminação frontal 100% em LED que melhora em 30% a performance dos faróis, e Cluster Full Digital 7’’. Conteúdo de série em todas as versões, o painel de instrumentos 100% digital com tela TFT proporciona uma melhor visualização das informações com imagens e mensagens completas.

Outra novidade é a nova central multimídia, com duas telas maiores (8,4” e 10,1”) e carregamento de smartphones por indução: basta posicionar o smartphone na área específica do console para iniciar o carregamento sem fio do aparelho. A Nova Fiat Toro traz ainda porta USB com duas entradas tipo A/C para receber diferentes tipos de conexões.

Além disso, a picape inaugura a plataforma Connect Me, de serviços conectados que fornece informações sobre manutenção, navegação e segurança e emergência. A experiência começa ainda na concessionária, onde o cliente realiza um registro prévio. Então, recebe um e-mail para finalizar o cadastro do veículo adquirido e, a partir daí, pode passar a utilizar o aplicativo do sistema no celular e portal.

A plataforma Connect Me fornece informações sobre manutenção, navegação e segurança e emergência Crédito: Fiat/Divulgação

Dentro do aplicativo, terá acesso a todos os dados do carro, incluindo dados reais sobre nível de combustível, status do óleo e do motor, quilometragem total e autonomia ou até mesmo a necessidade de alguma manutenção. Em casos de emergência relacionada a pane no veículo, o usuário poderá ligar para o call center da marca solicitando assistência ou até mesmo numa emergência médica.

A plataforma também permite serviço de assistência na recuperação do veículo em casos confirmados de roubo ou furto, com rastreio do veículo. Ou, pode identificar uma tentativa de furto ou situação como reboque não autorizado, avisando imediatamente o proprietário pelo aplicativo.

NOVA FIAT TORO 2022 – VERSÕES E PREÇOS

A Nova Toro traz versões com motores flex ou diesel, com câmbio automático de 6 ou 9 marchas. Para atender todos os gostos e necessidades de transporte, trabalho ou lazer. Confira detalhes de cada versão da linha 2022 da picape e seus respectivos preços:

ENDURANCE 1.8 FLEX AT6 – R$ 114.590

USB frontal (tipos A e C) e traseiro

Central multimídia de 7”

Comandos de áudio no volante

Direção, vidros e trava elétrica

Banco do motorista ajustável

Isofix

Piloto automático

Luz diurna de LED

Sensor de estacionamento traseiro

Controles eletrônicos de estabilidade e tração, Hill Holder

Revestimento de caçamba

Rodas de liga leve de 16”

Luz de iluminação da caçamba

Lâmpadas traseiras de LED

Cluster Full Digital de 7’’

TC+ (Electronic Locker)

Leitor de pressão dos pneus

Airbags laterais e de cortina

Dois tweeters

Espelhos externos com tilt down

Alarme

Desembaçador traseiro

Porta escada

Repetidor lateral

ENDURANCE TURBO 270 FLEX AT6– R$ 119.590

Acrescenta em relação à Endurance FLex AT6:

Motor Turbo Flex de 185 cv (etanol)

ENDURANCE TURBO DIESEL AT9 4x4 – R$ 152.990

Motor turbo diesel de 170 cv

ESC OFF (4x4 low)

Transmissão de 9 marchas

Tração 4x4 com seletor

Controle eletrônico de descida

Protetor de cárter

Nova Toro Freedom Turbo 270 Flex AT6 Crédito: Fiat/Divulgação

FREEDOM TURBO 270 FLEX AT6 – R$ 131.890

Acrescenta em relação à Endurance:

Central multimídia de 8,4”

Paddle shifters

Câmera de ré

Volante em couro

Ar-condicionado digital dual zone

Para-sol com iluminação

Apoio de braço frontal

Tapete

Faróis full LED

Roda de liga leve de 17”

Barras longitudinais no teto

Farol de neblina

Capota marítima

Maçanetas e espelhos na cor do veículo

FREEDOM TURBO DIESEL AT9 4x4 – R$ 164.390

Motor turbo diesel de 170 cv

ESC OFF (4x4 low)

Transmissão de 9 marchas

Tração 4x4 com seletor

Controle eletrônico de descida

Protetor de cárter

Nova Toro Volcano 270 Turbo Flex AT6 Crédito: Fiat/Divulgação

VOLCANO TURBO 270 FLEX AT6 – R$ 144.990

Acrescenta em relação à Freedom:

Sensor de estacionamento frontal

TBM +NAV (conectividade)

Wireless changer

Airbag de joelhos

Roda de liga leve de 18”

Bancos em couro

Kit High Tech

Espelhos externos com tilt down e luz de poça

Apoia-braço traseiro

Porta-objeto no banco do passageiro

Keyless Enter-N’Go

Assentos com ajuste elétrico

Maçaneta e moldura da porta cromada

Nova Toro Volcano Diesel Crédito: Fiat/Divulgação

VOLCANO TURBO DIESEL AT9 4x4 – R$ 177.690

Motor turbo diesel de 170 cv

ESC OFF (4x4 low)

Transmissão de 9 marchas

Tração 4x4 com seletor

Controle eletrônico de descida

Protetor de cárter

Nova Ranch Turbo Diesel AT9 Crédito: Fiat/Divulgação

RANCH TURBO DIESEL AT9 4x4– R$ 185.490

Central multimídia com tela de 10,1”

Grade frontal diferenciada

ADAS (Sistema Avançado de Asssistência ao Condutor: AEB (frenagem autônoma de emergência)/ LDW (aviso de mudança de faixa)/ AHB (comutação automática dos faróis)

Espelhos externos cromados

Moldura lateral da caixa de roda específica

Barra de proteção para o vidro traseiro

Barra de proteção cromada

Santantonio cromado

Estribo cromado

Para-barro

Assentos de couro acabamento específico (marrom)

Badge externo nas portas da frente

Badge interno

Acabamentos interiores escurecidos

Acabamentos exteriores escurecidos

Cor e acabamento do painel (marrom)

Cluster específico (Welcome Movement)

Tapetes de carpete com bordados

Nova Toro Ultra Turbo Diesel AT9 Crédito: Fiat/Divulgação

ULTRA TURBO DIESEL AT9 4x4 – R$ 187.490

Central multimídia de 10,1”

Grade frontal diferenciada

ADAS (Sistema Avançado de Asssistência ao Condutor: AEB (frenagem autônoma de emergência)/ LDW (aviso de mudança de faixa)/ AHB (comutação automática dos faróis)

Dynamic bed cover (capota rígida)

Cargo bag

Moldura lateral da caixa de roda específica

Nova bitola 10 mm maior

Santantonio integrado

Estribo preto

Para-barro

Rodas de liga leve de 17” + pneus AT plus com escrita branca

Assentos de couro com acabamento específico (vermelho)

Badge externo (portas dianteiras)

Badge interno

Acabamentos interiores escurecido

Acabamentos exteriores escurecidos e logotipo Fiat

Maçaneta da porta na cor externa

Cor e acabamento do painel (vermelho)

Bordado nas costas nos bancos dianteiros

Cluster específico (Welcome movement)

Tapetes de carpete com bordados