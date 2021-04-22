Renault Zoe E-Tech chega ao Brasil com mais autonomia e novo visual

Renault Zoe E-Tech: motor com uma performance de 135 cv de potência e 25 kgfm de torque. Crédito: Renault/Divulgação

O novo Renault Zoe E-Tech chega ao mercado brasileiro depois do sucesso de vendas da Europa: foram 100 mil unidades emplacadas no ano passado, fazendo com que a montadora francesa se tornasse líder no segmento em seu país de origem e também na Alemanha. Agora, o modelo repaginado chega ao Brasil, com a missão de se tornar a opção de um carro 100% elétrico no país, em duas versões de acabamento: Zen (R$ 204.990) e Intense (R$ 219.990).

Entre as novidades, ele traz uma bateria de 52 kWh, que dá mais autonomia para o veículo, de até 385 km (a versão anterior tinha bateria de 45 kWh e 300 km de autonomia). E traz mais opções de recarga, graças à introdução do sistema de carga em corrente contínua (DC), permitindo, em até 30 minutos, uma recarga equivalente a 157 km de autonomia.

O modelo também traz um motor com uma performance maior: 135 cv de potência e 25 kgfm de torque. A iluminação agora é full LED em todas as versões, oferecendo assim uma luminosidade 75% mais potente em comparação com as lâmpadas halógenas, com um consumo energético mínimo.

Assim como os faróis dianteiros, as lanternas traseiras do Renault Zoe E-Tech são full LED Crédito: Renault/Divulgação

Equipado com um motor elétrico, o novo Zoe E-Tech não tem caixa de câmbio nem embreagem, mas continua tendo uma alavanca para alternar entre os diferentes modos de condução ou engrenar a marcha a ré. A alavanca mecânica deu lugar a um dispositivo eletrônico batizado pela montadora de “e-shifter”. Simples toques no pomo da alavanca são suficientes para enviar as instruções ao controlador do grupo motopropulsor. O modo de condução selecionado fica visível no console central, assim como na tela de 10 polegadas do condutor.

“A Renault introduziu os elétricos no Brasil, em 2012, com a venda da primeira geração apenas para frotistas. Com isso, aprendemos muito sobre o comportamento de veículos 100% elétricos nas ruas do país. Atualmente, a Renault tem a maior frota de elétricos no Brasil, são 350 veículos e quase 10 anos de experiência”, disse o vice-presidente comercial da Renault do Brasil, Bruno Hofman, durante live de lançamento do modelo, nesta quinta-feira (22).

Além de uma fonte de energia mais limpa, que é a eletricidade, o modelo ainda garante mais economia na manutenção. Segundo a montadora, por haver bem menos peças, nas seis primeiras revisões do carro, o custo com manutenções será apenas para a troca do filtro de ar do habitáculo, resultando em uma economia de até 25% com relação aos carros movidos a combustão, que possuem muito mais peças e fluidos para realizar troca.

Recarga de até 30 minutos permite uma autonomia de 157 km Crédito: Renault/Divulgação

O modelo chega simultaneamente a todas as concessionárias do Brasil. E para quem ainda não possui um painel de recarga, a empresa realiza um serviço de consultoria sobre avaliação e instalação dos carregadores para quem adquirir o modelo.

DESIGN

O Renault Zoe E-Tech traz novidades em seu design. O capô foi totalmente redesenhado e suas linhas convergem para o centro da parte frontal da carroceria. Assim como o para-choque dianteiro, que recebe faróis de neblina destacados por uma moldura cromada. A entrada de ar, os faróis e a grade também recebem adornos cromados.

Assim como os faróis dianteiros, as lanternas traseiras são full LED. O feixe luminoso em linhas horizontais também contribui para ampliar a parte traseira da carroceria. Já a assinatura luminosa tem agora a cor vermelha. O modelo também ganha três novas cores: azul Céladon, vermelho Flamme e branco Quartz, além das já existentes: cinza Highland, cinza Titanium e preto Etóile.

Confira vídeo do novo Renault Zoe E-Tech:

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Dentro, o novo Zoe E-Tech traz em todas as versões um quadro de instrumentos digital de 10 polegadas para o condutor, com definições e funcionalidades, como parâmetros específicos da motorização elétrica, começando pelo indicador de consumo.

A tela multimídia touchscreen de sete polegadas que prolonga o console central permite acessar todos os recursos de navegação e entretenimento. Ela controla as principais regulagens do veículo, dos diferentes dispositivos de assistência à condução à personalização das cores de exibição da tela de 10 polegadas localizada no quadro de instrumentos, em frente ao condutor. O sistema multimídia Renault Easy Link permite conectar o smartphone e espelhar aplicativos via Apple CarPlay e Android Auto.

No acabamento Zen, o novo Zoe E-Tech inaugura revestimentos internos de tecido 100% proveniente de reciclagem, que também reveste a faixa do painel de bordo e a base do console central.

Modelo não tem caixa de câmbio nem embreagem, mas possui alavanca para alternar entre os diferentes modos de condução Crédito: Renault/Divulgação

O freio de estacionamento automático está presente em todas as versões de acabamento do novo Zoe, que também possui botão de partida rápida, acionado por um cartão.

SERVIÇO DE ASSINATURA

O novo Zoe E-Tech também está disponível no Renault On Demand, o serviço de assinatura de longa duração da montadora. Para o plano de 36 meses e 1.000 km por mês, o valor mensal é de R$ 3.890.

A contratação é 100% on-line e realizada no site www.renaultondemand.com.br , incluindo a assinatura digital do contrato e todo o acompanhamento durante o período de utilização do Renault On Demand, como conferir o status do pedido, gerenciar pagamentos e serviços contratados, consultar multas recebidas, entre outros. O cliente também pode realizar a contratação na rede de concessionárias credenciada.

FICHA TÉCNICA