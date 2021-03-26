Audi e-tron GT começa a ser vendido em abril no Brasil

O e-tron GT é o primeiro veículo totalmente elétrico da Audi produzido na Alemanha e terá pegada zero de carbono. Crédito: Audi/Divulgação

Lançado no mês passado pela Audi, o e-Tron GT começará a ser vendido no Brasil a partir do final de abril. O preço ainda não foi confirmado pela montadora, que será apenas revelado no evento de pré-lançamento que acontece no mês que vem. Enquanto isso, a Audi já iniciou uma estratégia para aumentar os pontos de vendas do esportivo elétrico no país, saindo de 14 para 21 concessionárias da linha, além de parcerias para aumentar a quantidade de carregadores pelo país, que deve saltar de 70 para 100.

Enquanto o esportivo não chega em terras brasileiras, a Audi fez uma coletiva para apresentar o modelo à imprensa especializada, com um time de peso para falar das características do carro. Um dos porta-vozes foi o piloto brasileiro Lucas di Grassi, que participou do desenvolvimento do modelo e teve a oportunidade de dirigir o Audi e-Tron GT sob várias condições diferentes.

10 a 15 minutos É o tempo que leva o Audi e-Tron GT para carregar o equivalente a 200 Km

Grassi, que é piloto de Fórmula E pela equipe Audi Sport ABT Schaeffler, teceu elogios ao carro, afirmando que é um dos modelos mais completos feitos pela Audi. “As tecnologias usadas na Fórmula E foram transferidas para um carro de passeio e fiquei muito impressionado com a capacidade de comportamento do carro em diversos ambientes, como neve, calor, e ainda ter um espaço interno que comporte minha família inteira”, disse.

Outro detalhe bastante elogiado pelo piloto brasileiro foi o freio regenerativo, que ajuda a economizar pastilha e a energia do veículo. “A capacidade regenerativa do e-Tron GT é alta e isso quer dizer que ele dá uma capacidade de carga mais rápida. Cerca de 10 a 15 minutos são suficientes para poder percorrer 200 Km com o carro”, observou.

Com um motor do tamanho de uma caixa de sapatos e pesando menos de 18 Kg, o e-Tron GT possui um centro de gravidade muito baixo, o que garante melhor dirigibilidade e aproveitamento da aceleração nas quatro rodas. “Assim como um carro de Fórmula E. Mas uma diferença fica por conta da direção ativa nas quatro rodas, o que aumenta a estabilidade do carro nas curvas. A sua aceleração é igual a de um carro de corrida e vai atender vários grupos de consumidores: ele tem espaço interno, segurança e performance”, complementou Grassi.

PERSONALIZAÇÃO MÁXIMA

O presidente e CEO da Audi do Brasil, Johannes Roscheck, disse que o e-Tron GT possibilitará a personalização máxima para seus futuros compradores. A Audi tem investido pesado nos eletrificados e em fevereiro de 2020 anunciou investimento de R$ 10 milhões em infraestrutura de recarga de veículos elétricos, que contempla a instalação de até 200 pontos até 2022. Do total, 70 pontos já foram instalados e outros 28 serão implantados em breve em 14 shoppings da rede Iguatemi no Brasil.

O piloto brasileiro Lucas di Grassi participou do desenvolvimento do modelo e teve a oportunidade de dirigir o Audi e-Tron GT sob várias condições diferentes. Crédito: Audi/Divulgação

Além da infraestrutura oferecida pela Audi do Brasil, a empresa ainda se aliou à EDP, Porsche e Volkswagen para instalar estações de recarga ultra rápida em estradas e rodovias pelo território brasileiro.

A rede de concessionárias também está se estruturando para a chegada dos novos modelos 100% elétricos. A Audi do Brasil está ampliando de 14 para 21 o número de Audi Centers que possuem a bandeira e-tron no País, inclusive em Vitória. Cada concessionária terá representantes especializados além de pontos de carga rápida DC de 24 kW e pelo menos um veículo e-tron para test drive.

A Audi Brasil também irá trazer toda a linha de veículos elétricos para o país, conforme adiantou Roscheck. “O Audi e-tron GT é a nova referência para a marca. Toda a experiência acumulada nos mais de 100 anos de história da marca em termos de tecnologia, inovação, conforto, design e esportividade está aplicada nestes modelos, que trazem uma experiência emocionante em todos os sentidos”, observou.

TOTALMENTE ELÉTRICO

O Audi e-tron GT tem distância entre eixos de 2,90 metros, 4,99m de comprimento, 2,16m de largura e somente 1,41 m de altura. O coeficiente de arrasto é de 0,24. O novo modelo totalmente elétrico da Audi oferece desempenho dinâmico nas duas versões de motor: o e-tron GT quattro acelera de zero a 100 km/h em 4,1 segundos, enquanto o modelo RS precisa de 3,3 segundos. A velocidade máxima é de 245 km/h e 250 km/h, respectivamente.

No exterior, os faróis e as lanternas são elementos que destacam suas características. As assinaturas das luzes de LED na frente e na traseira apresentam uma modelação pronunciada tridimensional e enfatizam seu visual.

250 km/h É a velocidade máxima do Audi e-tron GT na versão RS

Na versão RS, os faróis com a tecnologia Audi Laser light oferecem apresentação de luzes na dianteira e traseira nos momentos das funções Coming e Leaving Home. No interior, o e-tron GT mostra a definitiva sensação de gran turismo destacando esportividade, conforto e extensão em igual medida. O foco mais forte é no motorista, inspirado pela ideia de “monoposto”, uma característica dos modelos esportivos da Audi e do e-tron GT em particular.