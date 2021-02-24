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Maior e mais esportivo

Mercedes GLA 200 AMG Line chega de cara nova

Nova geração traz design mais esportivo e maior espaço interno e integra portfólio da marca que já conta com oito SUVs

Publicado em 

24 fev 2021 às 11:56

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 11:56

GLA 200 AMG Line 2021
A GLA 200 AMG Line ganhou 30 centímetros de largura, 87 cm de altura e mais 30 cm na distância entre-eixos Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
A Mercedes-Benz lançou no mercado brasileiro a segunda geração do GLA 200 AMG Line, que chega de cara nova, com design mais esportivo e mais espaço interno. O veículo, que é produzido na Alemanha, chega ao Brasil pelo valor sugerido de R$ 325.900.
Com esse lançamento, a marca agora possui a maior linha de modelos SUV premium do mercado, com oito diferentes produtos: GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, G, o recém lançado GLB e agora o novo GLA. A aposta forte neste segmento tem justificativa, uma vez que esse é um mercado que cresce em todo o mundo e também no Brasil.
“Em 2020, os SUV’s já representaram mais de 40% de nossas vendas no Brasil. Com a chegada do novo GLA, estamos muito confiantes de que temos as melhores opções para todos os tipos de clientes que procuram um SUV com visual esportivo e personalidade própria” explica o CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans do Brasil, Jefferson Ferrarez.
Com dimensões maiores do que a geração anterior, a GLA 200 AMG Line ganhou 30 centímetros de largura, 87 cm de altura e mais 30 cm na distância entre-eixos. O que contribui também para um maior espaço interno.

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Na dianteira, os destaques vão para o capô com “powerdomes”, faróis de LED de alta performance e a grade em estilo diamante com pins cromados, que oferece um visual mais esportivo. O modelo conta rodas AMG de 20 polegadas. As lanternas traseiras em LED são divididas em duas partes, facilitando o acesso ao porta-malas de 435 litros, mas que pode chegar a 1.430 litros, com os assentos traseiros rebatidos.
GLA 200 AMG Line 2021
Faróis de LED de alta performance e a grade em estilo diamante com pins cromados oferecem um visual mais esportivo ao modelo Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
O novo GLA 200 AMG Line é equipado com motor turbo de 4 cilindros e 1.3 litros. São 163 cv e 250 Nm de torque. O modelo é equipado com câmbio automático de 7 velocidades 7G-Tronic DCT de dupla embreagem, que oferece trocas mais rápidas e suaves, uma vez que a marcha seguinte já está pré-engatada.
Em combinação, o condutor ainda pode escolher entre três programas de condução por meio da tecla DYNAMIC SELECT no console central: Sport, que oferece um veículo mais dinâmico; Comfort, que equilibra a configuração; e o modo ECO, que dá ênfase na eficiência máxima e economiza combustível, pois o motor automaticamente trabalha somente com dois cilindros em rotações baixas.

Acabamento

Com um visual mais esportivo, a GLA 200 AMG Line traz os pacotes AMG Exterior, que inclui acabamentos cromados nas maçanetas e linhas laterais das janelas e o pacote AMG Interior, com volante multifuncional com base achatada, pedais cromados esportivos, molduras de acabamento interno em visual de fibra carbono e bancos esportivos.

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No centro do comando, no interior do veículo, o destaque vai para as duas telas de alta resolução com 10,25 polegadas no quadro de instrumentos e console central possui comandos via tela touchscreen, touchpad no volante e console central e por voz. O modelos ainda possui sistema de acesso sem chaves para partida, portas e porta-malas, pacote de estacionamento ativo e câmera de ré, bancos dianteiros com ajustes elétricos e memória, teto solar panorâmico, ar-condicionado de duas zonas e carregador sem fios para celular no console central.
GLA 200 AMG Line 2021
Modelo possui duas telas de alta resolução com 10,25 polegadas no quadro de instrumentos Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
O pacote de alarmes traz uma novidade: com o veículo estacionado, o sistema faz monitoramento do veículo e informa o condutor quando acontecem situações como tentativa de roubo, colisão estacionado e se for guinchado. Assim que o automóvel é ligado novamente, uma mensagem é mostrada no console central.
Outra novidade é a função “lava-rápido”, recurso de série que, quando selecionado, torna mais fácil dirigir em um lava-rápido e como remover qualquer sujeira remanescente da última viagem. Os equipamentos que podem causar um incidente ao dirigir em um lava-rápido são automaticamente protegidos, como retrovisores externos que são rebatidos e fechamento de janelas e teto solar.

Ficha técnica

  • GLA 200 AMG Line
  • Cilindros: 4 em linha
  • Cilindrada (cm3): 1.332
  • Potência máxima (cv/rpm): 163/ 5.500
  • Torque (Nm/rpm): 250 / 1.620 – 4.000
  • Câmbio: 7G-DCT
  • Aceleração 0 - 100 km/h (s): 8,7
  • Velocidade máxima (km/h): 210
  • Peso (kg): 1.485
  • Pneus: 235/45 R20
  • Capacidade do porta malas (L): 435 – 1.430
  • Tanque de combustível/reserva (L): 43 / 5
  • Comprimento: 4.410
  • Largura: 2.020
  • Altura: 1.611
  • Preço: R$ 325.900

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