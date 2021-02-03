Volkswagen Taos aposta em conforto e segurança para encarar rival

Volkswagen Taos chega com um motor 250 TSI de 150 cv Crédito: Volkswagen/Divulgação

Conforto, segurança e conectividade são as apostas da Volkswagen para o Taos entrar na briga dos SUVs, segmento que mais cresce no país. O novo utilitário esportivo da montadora é o primeiro produzido na fábrica de General Pacheco, na Argentina. O modelo chega ao mercado brasileiro a partir do segundo trimestre e conta com a missão de desbancar o Jeep Compass , o mais vendido do segmento.

Desenvolvido a partir da Estratégia Modular MQB, modelo de arquitetura do Grupo Volkswagen que auxilia na redução do peso total, o Taos chega com um motor 250 TSI de 150 cv e torque de 25,5 kgfm. Com tração dianteira e freio a disco nas quatro rodas, o modelo esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos e pode atingir a velocidade máxima de 194 km/h.

Além de prometer ultrapassagens mais seguras, ele também possui um sistema de transmissão automática de seis marchas (AQ250) que permite as trocas sequenciais de câmbio ou shift paddles no volante.

No Brasil, o novo modelo ocupa o posto de SUV médio premium, entre o T‑Cross e o Tiguan. O Taos tem 4,461m de comprimento e 1,841m de largura, sendo 90 cm do balanço dianteiro e 88,1 cm do balanço traseiro.

No quesito segurança, o Taos tem suspensão independente nas quatro rodas e freio de estacionamento eletrônico. O modelo inclui câmera de ré e detectores de tráfego traseiro e pontos cegos. Nos retrovisores externos o recolhimento é automático.

Com espaço para toda a família, o utilitário esportivo traz ainda porta-malas de 498 litros e tanque de combustível de 51 litros. Além disso, ele também vem equipado com ar-condicionado Climatronic Dual-Zone, que possibilita ao motorista e passageiro o controle das temperaturas mais convenientes de forma eletrônica.

Com espaço para toda a família, o Taos possui 4,461m de comprimento e 1,841m de largura, sendo 90 cm do balanço dianteiro e 88,1 cm do balanço traseiro. Crédito: Volkswagen/Divulgação

NOVIDADES NO SEGMENTO

A montadora ainda não divulgou todos os detalhes e como serão equipadas as versões, mas deve fazer a apresentação final do SUV até o final do trimestre. Com o desafio de superar a concorrência e desbancar o Jeep Compass, o Volkswagen Taos chega ao mercado prometendo itens exclusivos para o segmento. O primeiro é o detector de fadiga que monitora a forma de dirigir e emite um aviso sonoro e visual, caso o motorista apresente sinais de cansaço.

Outra novidade é o sistema de frenagem pós-colisão. Ele atua em conjunto com o controle eletrônico de estabilidade (ESC), freando o carro após um primeiro impacto a fim de reduzir as consequências de acidentes multicolisão.

Entre os itens de segurança o destaque é o Controle Adaptativo de Cruzeiro (ACC) com função Stop&Go. Ele possibilita que o motorista estabeleça uma velocidade e uma distância para o carro da frente. O sistema ao identificar o automóvel freia e acelera o carro automaticamente.

Além do ACC, o Taos também inclui a Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) com detecção de pedestres, que identifica o risco de acidente ou atropelamento e alerta o motorista.

FICHA TÉCNICA

Volkswagen Taos