Ford Ka é o mais desvalorizado entre os mais vendidos de 2020

Ford Ka foi descontinuado no início de janeiro deste ano, após fechamento da fábrica da Ford no Brasil Crédito: Ford/Divulgação

Para o diretor da Contauto, Apolo Figueiredo Rizk, a desvalorização do Ford Ka teve como grande responsável a notícia do fechamento da fábrica da Ford no Brasil. “E isso é normal, visto o imediatismo das pessoas, mas é importante lembrar que essa é uma desvalorização fruto do momento, já que o Ford Ka foi por anos o segundo carro mais vendido do país, e a valorização de um veículo é definida pelo estado do veículo e pela aceitação de mercado”, afirma.

Outro ponto importante ressaltado por Rizk é o fato de que o valor pago pelas concessionárias no modelo é o mesmo da tabela Fipe para a compra de veículos Ford. “Isso jamais aconteceria se o carro não tivesse valor reconhecido pelo mercado. Carros entram e saem de linha todos os anos, o Ford Ka de hoje não é o mesmo de cinco anos atrás, portanto, o que define o valor do veículo é o seu bom estado de conservação. Mantenham seus carros revisados e bem cuidados, porque assim você garante a valorização do seu veículo" , atenta Rizk.

O Chevrolet Onix foi o único que valorizou entre os mais vendidos de 2020 Crédito: Chevrolet/Divulgação

Na outra ponta, o Chevrolet Onix foi o único que valorizou entre os mais vendidos de 2020, de acordo com a lista da Fenabrave. Uma das principais justificativas para esse fenômeno, segundo análise da KBB, foi por conta do contexto atípico de aumento de preços de carros 0 km em 2020, o que acabou provocando o “efeito elástico” nos valores praticados no mercado de usados, valorizando alguns modelos ao longo do ano passado.

Esse também foi um dos motivos da valorização do modelo da Chevrolet apontado pelo gerente de vendas da CVC Vitória, Rodolpho Albert. “Houve reajuste de preços e o seminovo acompanhou essa alta de preços. Sem contar que houve um aumento surpreendente de procura pelo novo Onix, o que faz com que o seminovo que chega na concessionária seja vendido em pouco tempo. E, na compra do zero quilômetro, para algumas versões e cores existe hoje uma fila de espera”, observa.