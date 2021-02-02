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Mercado automotivo

Ford Ka é o mais desvalorizado entre os mais vendidos de 2020

Modelo da Ford que saiu de linha com a saída da fábrica no Brasil teve queda de 13,51%, enquanto Chevrolet Onix foi o único a ter valorização
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

02 fev 2021 às 09:52

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:52

Ford Ka
Ford Ka foi descontinuado no início de janeiro deste ano, após fechamento da fábrica da Ford no Brasil Crédito: Ford/Divulgação
Um levantamento realizado pela Kelley Blue Book Brasil (KBB) mostrou que o Ford Ka foi o carro mais desvalorizado de 2020 entre os 10 mais vendidos no mesmo período. O modelo, que recentemente saiu de linha após o fechamento da fábrica da Ford no país, teve um decréscimo no preço de -13,51%. Por outro lado, o Chevrolet Onix foi o único carro da lista que valorizou, obtendo um acréscimo de 1,84%.
Para o diretor da Contauto, Apolo Figueiredo Rizk, a desvalorização do Ford Ka teve como grande responsável a notícia do fechamento da fábrica da Ford no Brasil. “E isso é normal, visto o imediatismo das pessoas, mas é importante lembrar que essa é uma desvalorização fruto do momento, já que o Ford Ka foi por anos o segundo carro mais vendido do país, e a valorização de um veículo é definida pelo estado do veículo e pela aceitação de mercado”, afirma.

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Outro ponto importante ressaltado por Rizk é o fato de que o valor pago pelas concessionárias no modelo é o mesmo da tabela Fipe para a compra de veículos Ford. “Isso jamais aconteceria se o carro não tivesse valor reconhecido pelo mercado. Carros entram e saem de linha todos os anos, o Ford Ka de hoje não é o mesmo de cinco anos atrás, portanto, o que define o valor do veículo é o seu bom estado de conservação. Mantenham seus carros revisados e bem cuidados, porque assim você garante a valorização do seu veículo" , atenta Rizk.
Chevrolet Onix 2020
O Chevrolet Onix foi o único que valorizou entre os mais vendidos de 2020 Crédito: Chevrolet/Divulgação
Na outra ponta, o Chevrolet Onix foi o único que valorizou entre os mais vendidos de 2020, de acordo com a lista da Fenabrave. Uma das principais justificativas para esse fenômeno, segundo análise da KBB, foi por conta do contexto atípico de aumento de preços de carros 0 km em 2020, o que acabou provocando o “efeito elástico” nos valores praticados no mercado de usados, valorizando alguns modelos ao longo do ano passado.

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Esse também foi um dos motivos da valorização do modelo da Chevrolet apontado pelo gerente de vendas da CVC Vitória, Rodolpho Albert. “Houve reajuste de preços e o seminovo acompanhou essa alta de preços. Sem contar que houve um aumento surpreendente de procura pelo novo Onix, o que faz com que o seminovo que chega na concessionária seja vendido em pouco tempo. E, na compra do zero quilômetro, para algumas versões e cores existe hoje uma fila de espera”, observa.
Para o gerente de marketing da Vessa, Murilo Larrubia, os diferenciais do Chevrolet Onix também têm tido um grande peso na escolha do modelo, que já é líder em vendas há seis anos. Tanto que a grande procura pelo modelo tem se estendido do zero ao seminovo. “É um carro com baixa manutenção, bem equipado e tem o peso da marca. Por conta da pandemia as pessoas têm buscado adquirir um automóvel para evitar usar o transporte público”, pontua.

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