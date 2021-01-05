Acionistas de Peugeot e Fiat Chrysler aprovam fusão que cria 4ª maior montadora

Polo Automotivo Fiat: fusão da FCA e PSA cria grupo Stellantis e não está previsto fechamento de fábricas, segundo futuro CEO do novo grupo, Carlos Tavares Crédito: Fiat/Divulgação

A união dos grupos franceses PSA e ítalo-americano FCA dará origem ao Stellantis, o quarto grupo automobilístico mundial em número de veículos vendidos e o terceiro em volume de negócios, atrás apenas da japonesa Toyota e da alemã Volkswagen. Após a votação dos acionistas da PSA, na segunda (4), os acionistas da FCA, reunidos em assembleia-geral, votaram em seguida a favor da fusão.

Após a aprovação pelos acionistas e o recebimento das autorizações regulatórias finais ao longo do último mês, incluindo, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, a FCA e o Groupe PSA esperam concluir a combinação em 16 de janeiro de 2021. A nova empresa terá mais de 400 mil funcionários e abrigará 14 marcas emblemáticas como Citroën e Maserati, Fiat e Opel, Peugeot e Alfa Romeo, Chrysler, Dodge e Jeep.

"Vamos desempenhar um papel de liderança na próxima década na redefinição da mobilidade, como nossos pais fundadores fizeram com grande energia”, disse o presidente da FCA, John Elkann, referindo-se a uma “fusão histórica”.

As ações ordinárias da Stellantis começarão a ser negociadas no Mercato Telematico Azionario, em Milão, e na Euronext, em Paris, na segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, e na Bolsa de Valores de Nova York na terça-feira, 19 de janeiro de 2021.

“Essa fusão foi uma questão de sobrevivência tanto para a Fiat quanto para a PSA”, afirma Giuliano Noci, professor de estratégia da Escola Politécnica de Comércio de Milão. As marcas do grupo irão, em particular, reduzir seus custos de desenvolvimento e produção e completar sua oferta.

“Graças à sua união com a PSA, a Fiat-Chrysler poderá fortalecer sua presença na Europa. O grupo francês poderá mais uma vez colocar os pés nos Estados Unidos graças a seu aliado ítalo-americano”, diz Giuseppe Berta, professor da Universidade Bocconi em Milão e especialista da Fiat.

VOTAÇÃO

O voto dos acionistas sela uma união planejada desde 2018, anunciada no fim de 2019, cuja preparação foi prejudicada pela crise do coronavírus. Em dezembro, a Comissão Europeia deu sinal verde à fusão, com a condição de que os dois grupos preservassem a concorrência no setor de pequenas concessionárias, onde controlam grandes fatias de mercado.

Os fabricantes já haviam modificado seu contrato para que sua união fosse um casamento entre iguais, enquanto a pandemia atingia suas contas. A FCA concordou em reduzir o valor de um dividendo excepcional pago a seus acionistas. Por sua vez, a PSA decidiu vender 7% do fabricante francês de equipamentos Faurecia antes de distribuir o restante aos acionistas da Stellantis.