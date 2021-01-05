Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Acionistas de Peugeot e Fiat Chrysler aprovam fusão que cria 4ª maior montadora
Indústria automotiva

Acionistas de Peugeot e Fiat Chrysler aprovam fusão que cria 4ª maior montadora

A empresa francesa e a ítalo-americana dizem que esperam concluir a fusão já no início deste ano. Negócio teve aprovação com mais de 99%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2021 às 14:27

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 14:27

Vista aérea Polo automotivo Fiat
Polo Automotivo Fiat: fusão da FCA e PSA cria grupo Stellantis e não está previsto fechamento de fábricas, segundo futuro CEO do novo grupo, Carlos Tavares Crédito: Fiat/Divulgação
A união dos grupos franceses PSA e ítalo-americano FCA dará origem ao Stellantis, o quarto grupo automobilístico mundial em número de veículos vendidos e o terceiro em volume de negócios, atrás apenas da japonesa Toyota e da alemã Volkswagen. Após a votação dos acionistas da PSA, na segunda (4), os acionistas da FCA, reunidos em assembleia-geral, votaram em seguida a favor da fusão.
Após a aprovação pelos acionistas e o recebimento das autorizações regulatórias finais ao longo do último mês, incluindo, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, a FCA e o Groupe PSA esperam concluir a combinação em 16 de janeiro de 2021. A nova empresa terá mais de 400 mil funcionários e abrigará 14 marcas emblemáticas como Citroën e Maserati, Fiat e Opel, Peugeot e Alfa Romeo, Chrysler, Dodge e Jeep.
"Vamos desempenhar um papel de liderança na próxima década na redefinição da mobilidade, como nossos pais fundadores fizeram com grande energia”, disse o presidente da FCA, John Elkann, referindo-se a uma “fusão histórica”.
As ações ordinárias da Stellantis começarão a ser negociadas no Mercato Telematico Azionario, em Milão, e na Euronext, em Paris, na segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, e na Bolsa de Valores de Nova York na terça-feira, 19 de janeiro de 2021.
“Essa fusão foi uma questão de sobrevivência tanto para a Fiat quanto para a PSA”, afirma Giuliano Noci, professor de estratégia da Escola Politécnica de Comércio de Milão. As marcas do grupo irão, em particular, reduzir seus custos de desenvolvimento e produção e completar sua oferta.

Veja Também

Cade arquiva processo que condenava Fiat, Ford e Volkswagen

Fiat Chrysler e Peugeot assinam fusão e criam 4ª maior montadora do mundo

Dono de 15% da Renault, governo francês diz estudar 'com interesse' fusão com Fiat

“Graças à sua união com a PSA, a Fiat-Chrysler poderá fortalecer sua presença na Europa. O grupo francês poderá mais uma vez colocar os pés nos Estados Unidos graças a seu aliado ítalo-americano”, diz Giuseppe Berta, professor da Universidade Bocconi em Milão e especialista da Fiat.

VOTAÇÃO

O voto dos acionistas sela uma união planejada desde 2018, anunciada no fim de 2019, cuja preparação foi prejudicada pela crise do coronavírus. Em dezembro, a Comissão Europeia deu sinal verde à fusão, com a condição de que os dois grupos preservassem a concorrência no setor de pequenas concessionárias, onde controlam grandes fatias de mercado.
Os fabricantes já haviam modificado seu contrato para que sua união fosse um casamento entre iguais, enquanto a pandemia atingia suas contas. A FCA concordou em reduzir o valor de um dividendo excepcional pago a seus acionistas. Por sua vez, a PSA decidiu vender 7% do fabricante francês de equipamentos Faurecia antes de distribuir o restante aos acionistas da Stellantis.

Veja Também

Fornecedores de montadoras devem crescer 21,2% em 2021, diz Sindipeças

Produção de veículos cai 90,8% em maio e montadoras reveem projeções

Lucro de montadoras de carros não acompanha o aumento nas vendas

A participação do grupo chinês Dongfeng também será reduzida. É insuficiente, diz o fundo Phitrust, que tem menos de 1% do capital do PSA, e critica a falta de “equilíbrio entre as partes” que favorece os ítalo-americanos. Nos documentos encaminhados às autoridades financeiras, PSA e Fiat consideram que a fusão custará 4 bilhões de euros (US$ 4,9 bilhões) e que a sinergia vai garantir a economia de até US$ 6,1 bilhões por ano ao longo do tempo. O presidente do conselho de administração da PSA e futuro CEO do novo grupo, Carlos Tavares afirmou no fim de 2019 que não está previsto o fechamento de fábricas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

automoveis Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados