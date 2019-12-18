Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Fiat Chrysler e Peugeot assinam fusão e criam 4ª maior montadora do mundo
Acordo feito

Fiat Chrysler e Peugeot assinam fusão e criam 4ª maior montadora do mundo

Novo grupo terá mais de 400 mil funcionários e vendas anuais de 8,7 milhões de veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 10:26

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 10:26

Fiat Chrysler e Peugeot assinam fusão e criam 4ª maior montadora do mundo Crédito: Divulgação
O grupo francês PSA (Peugeot Citröen) e a Fiat Chrysler concordaram em buscar uma fusão para criar a quarta maior montadora de veículos do mundo, segundo comunicado das empresas desta quinta-feira (31).
Em nota, as companhias anunciaram que ambos os conselhos concordaram em trabalhar para acertar uma fusão que daria aos acionistas de cada empresa 50% da propriedade da nova entidade.
"Ambos os conselhos deram o aval a suas respectivas equipes para finalizar as discussões [...] nas próximas semanas", disseram as duas empresas nesta quinta-feira de manhã após as reuniões do conselho da noite anterior.
PSA e Fiat-Chrysler anunciaram que a fusão acontecerá em condições de igualdade e "sem fechamento de fábricas".

Veja Também

Fiat apresenta proposta de fusão com igual participação a Renault

Cade arquiva processo que condenava Fiat, Ford e Volkswagen

O conselho de administração será integrado por 11 membros, cinco nomeados pela Fiat-Chrysler e cinco pela PSA. 
Carlos Tavares, atual presidente-executivo do grupo francês PSA, será o diretor geral do novo grupo, enquanto o conselho de administração da nova companhia será comandado por John Elkann, atual presidente da Fiat Chrysler.
A nova empresa, com vendas de 8,7 milhões de veículos por ano, deverá ter sede na Holanda e ser o quarto maior grupo mundial do setor, atrás da Volkswagen, da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e da Toyota.
O governo da França disse ser favorável ao projeto de fusão das montadoras francesa PSA e da ítalo-americana Fiat Chrysler, mas destacou que permanecerá atento à manutenção do parque industrial no país, segundo um comunicado divulgado pelo ministério da Economia e Finanças.
O Estado francês é proprietário de 12% do capital da PSA.
O ministro Bruno Le Maire "recebe favoravelmente o início das negociações entre os dois grupos, mas o governo estará particularmente atento à conservação da indústria na França, localização dos centros de decisão e à confirmação do compromisso do grupo com a criação de uma filial industrial europeia de baterias elétricas", destaca o comunicado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados