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Chevrolet Cruze ganha visual mais esportivo em nova versão LTZ

Além do novo design de grade e para-choque, o modelo conta com rodas aros 17cm, lanternas com LED e câmera de ré de alta definição
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

25 jan 2021 às 16:43

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:43

Nova edição do sedã marca o retorno da versão LTZ e conta com um design atualizado.
Nova edição do sedã marca o retorno da versão LTZ e conta com um design atualizado Crédito: Chevrolet/Divulgação
O ano começa com novidades para o Chevrolet Cruze. A nova edição do sedã marca o retorno da versão LTZ e conta com um design atualizado, esportivo e um pacote de equipamentos mais completo. O novo produto ficará posicionado entre as versões LT e Premier.
Além do novo design de grade e para-choque, o novo Cruze LTZ conta com rodas aros 17cm, lanternas com LED e câmera de ré de alta definição. A nova versão também inclui OnStar, motor turbo e transmissão automática de seis marchas.

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"As mudanças têm como intuito gerar maior diferenciação entre as três versões do Cruze, reforçando a identidade de cada uma delas para atender as preferências dos diferentes perfis de consumidores", comenta o diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul, Rodrigo Fioco.
A versão LTZ do Chevrolet Cruze estará disponível igualmente para o modelo Sport6, que ganhará um novo visual na versão Premier.
Para Rodrigo Fioco, o objetivo é unir as tecnologias valorizadas pelos clientes do sedã com o visual mais dinâmico do, até então, exclusivo modelo Sport6. Todas as novidades chegarão às redes de concessionárias Chevrolet a partir de fevereiro em sete opções de cores.

Chevrolet Cruze ganha visual mais esportivo em nova versão LTZ

CONHEÇA OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE CADA VERSÃO

Chevrolet Cruze Premier

Motor turbo com injeção direta de combustível (até 153 cv e 24,5 kgfm), transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select", direção elétrica progressiva, seis airbags, sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA"), alerta de pressão dos pneus, indicador de nível de vida de óleo, controle de tração e estabilidade, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré, faróis e lanternas de neblina, regulagem de altura dos faróis, luz de condução diurna, assistente de partida em aclive, ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura e sistema automático de recirculação, Chevrolet MyLink com tela de 7", Android Auto e Apple Car Play, sistema premium de áudio com 4 alto-falantes, 2 Tweeters, controlador de velocidade de cruzeiro, travas e vidros elétricos por comando remoto pela chave, sistema Stop/Start desabilitável, acabamento interno premium na cor "Jet Black", roda de liga leve aro 17", computador de bordo com três modos (informações gerais, viagem e consumo), sistema OnStar com myChevrolet App e Wi-Fi nativo.
Além do conteúdo da versão LT, também inclui roda com acabamento especial escurecido, grade e para-choque dianteiro exclusivos, MyLink com tela de 8" e navegador, lanternas em LED, câmera de ré de alta resolução, luz de condução diurna em LED, sistema de ignição do motor e abertura da travas das portas por botão via reconhecimento da chave presencial, sensor de estacionamento dianteiro, friso cromado na base das janelas e maçanetas laterais, computador de bordo com tela colorida de cinco modos (informações gerais, de áudio, de telefone, de navegação, configurações do veículo), retrovisor com rebatimento elétrico e teto solar (Sport6).
Além do conteúdo da versão LTZ , também inclui rodas, grade e para-choque dianteiro exclusivos, sistema de estacionamento semiautônomo, banco do motorista com regulagem elétrica, alerta de detecção de pedestre frontal com auxílio de frenagem, alerta de colisão frontal e ponto cego, sistema auxiliar de permanência em faixa, farol alto adaptativo, indicador de distância do veículo da frente, frenagem automática de emergência em baixas velocidades, carregador por indução para Smartphone e acabamento interno nas cores preto e caramelo.

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