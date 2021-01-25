Chevrolet Cruze ganha visual mais esportivo em nova versão LTZ

Chevrolet Cruze Premier

Motor turbo com injeção direta de combustível (até 153 cv e 24,5 kgfm), transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select", direção elétrica progressiva, seis airbags, sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA"), alerta de pressão dos pneus, indicador de nível de vida de óleo, controle de tração e estabilidade, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré, faróis e lanternas de neblina, regulagem de altura dos faróis, luz de condução diurna, assistente de partida em aclive, ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura e sistema automático de recirculação, Chevrolet MyLink com tela de 7", Android Auto e Apple Car Play, sistema premium de áudio com 4 alto-falantes, 2 Tweeters, controlador de velocidade de cruzeiro, travas e vidros elétricos por comando remoto pela chave, sistema Stop/Start desabilitável, acabamento interno premium na cor "Jet Black", roda de liga leve aro 17", computador de bordo com três modos (informações gerais, viagem e consumo), sistema OnStar com myChevrolet App e Wi-Fi nativo.

Além do conteúdo da versão LT, também inclui roda com acabamento especial escurecido, grade e para-choque dianteiro exclusivos, MyLink com tela de 8" e navegador, lanternas em LED, câmera de ré de alta resolução, luz de condução diurna em LED, sistema de ignição do motor e abertura da travas das portas por botão via reconhecimento da chave presencial, sensor de estacionamento dianteiro, friso cromado na base das janelas e maçanetas laterais, computador de bordo com tela colorida de cinco modos (informações gerais, de áudio, de telefone, de navegação, configurações do veículo), retrovisor com rebatimento elétrico e teto solar (Sport6).