Chevrolet Onix é o carro mais vendido no país pelo 6° ano

Depois de passar por uma repaginação completa, o Chevrolet Onix manteve sua posição de preferido dos brasileiros e, em 2020, foi o carro mais vendido do Brasil pelo 6º ano consecutivo. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (5) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
O hatch foi o único a emplacar mais de 100 mil unidades, no ano marcado pela queda de 26% nas vendas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Foram 135,3 mil emplacamentos no primeiro ano cheio desde a chegada da nova geração do hatch, lançada no fim de 2019.
Em segundo lugar, ficou o Hyundai HB20, que também ganhou nova geração no fim de 2019 e teve 86.548 unidades comercializadas ao longo de 2020.
A versão sedã do campeão de vendas, Chevrolet Onix Plus, ficou com a terceira posição – sendo a primeira entre os sedãs, com 83.392 carros vendidos. É a primeira vez que as versões hatch e sedã de um mesmo modelo de passeio ocupam o pódio.
SOBE E DESCE
Considerando o ranking das montadoras, a Hyundai fechou 2020 em quarto lugar nas vendas, posição puxada pelo HB20. No acumulado de janeiro a dezembro, marca somou 167.449 unidades comercializadas, o que representou 8,6% de participação de mercado. Em 2019, ela havia terminado o ano na sétima colocação no ranking, com 7,8% do volume total de vendas.
Já o Ford Ka caiu da terceira colocação em 2019 para o 6º lugar em 2020, com 67.491 unidades, e ficou atrás do Volkswagen Gol e da Fiat Strada. O Renault Kwid também caiu para 12º.
Já quem entrou para o top 10 foi o novato Volkswagen T-Cross. O SUV, que havia ficado em 21º em 2019, fechou o ano passado na 8ª posição entre os mais vendidos, muito disso pela versão sense voltada ao público PcD (pessoas com deficiência).
VEJA A LISTA COMPLETA
MODELOS MAIS VENDIDOS EM 2020 (unidades emplacadas)
- Chevrolet Onix - 135.351
- Hyundai HB20 - 86.548
- Chevrolet Onix Plus - 83.392
- Fiat Strada - 80.041
- Volkswagen Gol - 71.151
- Ford Ka - 67.491
- Fiat Argo - 65.937
- Volkswagen T-Cross - 60.119
- Jeep Renegade - 56.865
- Fiat Toro - 53.974
- Jeep Compass - 52.966
- Renault Kwid - 49.475
- Chevrolet Tracker - 49.372
- Hyundai Creta - 47.757
- Fiat Mobi - 46.617
- Volkswagen Polo - 41.836
- Toyota Corolla - 41.072
- Nissan Kicks - 36.433
- Honda HR-V - 32.511
- Toyota Hilux - 32.392
PARTICIPAÇÃO DAS MARCAS NO MERCADO EM 2020
- General Motors (Chevrolet) - 17,35%
- Volkswagen - 16,80%
- Fiat - 16,50%
- Hyundai - 8,58%
- Ford - 7,14%
- Toyota - 7,07%
- Renault - 6,75%
- Jeep - 5,65%
- Honda - 4,31%
- Nissan - 3,13%
- Outros - 7%
Fonte: Fenabrave.