Chevrolet Onix é o carro mais vendido no país pelo 6° ano

Chevrolet Onix 1.0 Turbo Premier é a versão topo do hatch Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Depois de passar por uma repaginação completa, o Chevrolet Onix manteve sua posição de preferido dos brasileiros e, em 2020, foi o carro mais vendido do Brasil pelo 6º ano consecutivo. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (5) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O hatch foi o único a emplacar mais de 100 mil unidades, no ano marcado pela queda de 26% nas vendas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Foram 135,3 mil emplacamentos no primeiro ano cheio desde a chegada da nova geração do hatch, lançada no fim de 2019.

Em segundo lugar, ficou o Hyundai HB20, que também ganhou nova geração no fim de 2019 e teve 86.548 unidades comercializadas ao longo de 2020.

A versão sedã do campeão de vendas, Chevrolet Onix Plus, ficou com a terceira posição – sendo a primeira entre os sedãs, com 83.392 carros vendidos. É a primeira vez que as versões hatch e sedã de um mesmo modelo de passeio ocupam o pódio.

SOBE E DESCE

Considerando o ranking das montadoras, a Hyundai fechou 2020 em quarto lugar nas vendas, posição puxada pelo HB20. No acumulado de janeiro a dezembro, marca somou 167.449 unidades comercializadas, o que representou 8,6% de participação de mercado. Em 2019, ela havia terminado o ano na sétima colocação no ranking, com 7,8% do volume total de vendas.

Nova geração do HB20 Sense Crédito: Hyundai/ divulgação

Já o Ford Ka caiu da terceira colocação em 2019 para o 6º lugar em 2020, com 67.491 unidades, e ficou atrás do Volkswagen Gol e da Fiat Strada. O Renault Kwid também caiu para 12º.

Já quem entrou para o top 10 foi o novato Volkswagen T-Cross. O SUV, que havia ficado em 21º em 2019, fechou o ano passado na 8ª posição entre os mais vendidos, muito disso pela versão sense voltada ao público PcD (pessoas com deficiência).

VEJA A LISTA COMPLETA

MODELOS MAIS VENDIDOS EM 2020 (unidades emplacadas)

Chevrolet Onix - 135.351 Hyundai HB20 - 86.548 Chevrolet Onix Plus - 83.392 Fiat Strada - 80.041 Volkswagen Gol - 71.151 Ford Ka - 67.491 Fiat Argo - 65.937 Volkswagen T-Cross - 60.119 Jeep Renegade - 56.865 Fiat Toro - 53.974 Jeep Compass - 52.966 Renault Kwid - 49.475 Chevrolet Tracker - 49.372 Hyundai Creta - 47.757 Fiat Mobi - 46.617 Volkswagen Polo - 41.836 Toyota Corolla - 41.072 Nissan Kicks - 36.433 Honda HR-V - 32.511 Toyota Hilux - 32.392

PARTICIPAÇÃO DAS MARCAS NO MERCADO EM 2020

General Motors (Chevrolet) - 17,35% Volkswagen - 16,80% Fiat - 16,50% Hyundai - 8,58% Ford - 7,14% Toyota - 7,07% Renault - 6,75% Jeep - 5,65% Honda - 4,31% Nissan - 3,13% Outros - 7%