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Chevrolet Onix é o carro mais vendido no país pelo 6° ano

Versão sedã do líder de vendas também conquistou a terceira colocação em 2020. Já o HB20 ficou em segundo lugar no ranking, elevando a participação da Hyundai entre as marcas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:21

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:21

Chevrolet Onix 1.0 Turbo Premier
Chevrolet Onix 1.0 Turbo Premier é a versão topo do hatch Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Depois de passar por uma repaginação completa, o Chevrolet Onix manteve sua posição de preferido dos brasileiros e, em 2020, foi o carro mais vendido do Brasil pelo 6º ano consecutivo. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (5) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
O hatch foi o único a emplacar mais de 100 mil unidades, no ano marcado pela queda de 26% nas vendas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Foram 135,3 mil emplacamentos no primeiro ano cheio desde a chegada da nova geração do hatch, lançada no fim de 2019.

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Em segundo lugar, ficou o Hyundai HB20, que também ganhou nova geração no fim de 2019 e teve 86.548 unidades comercializadas ao longo de 2020.
A versão sedã do campeão de vendas, Chevrolet Onix Plus, ficou com a terceira posição – sendo a primeira entre os sedãs, com 83.392 carros vendidos. É a primeira vez que as versões hatch e sedã de um mesmo modelo de passeio ocupam o pódio.

SOBE E DESCE

Considerando o ranking das montadoras, a Hyundai fechou 2020 em quarto lugar nas vendas, posição puxada pelo HB20. No acumulado de janeiro a dezembro, marca somou 167.449 unidades comercializadas, o que representou 8,6% de participação de mercado. Em 2019, ela havia terminado o ano na sétima colocação no ranking, com 7,8% do volume total de vendas.
Nova geração do HB20 Sense sai um pouco mais em conta, a partir de R$ 46.490
Nova geração do HB20 Sense Crédito: Hyundai/ divulgação
Já o Ford Ka caiu da terceira colocação em 2019 para o 6º lugar em 2020, com 67.491 unidades, e ficou atrás do Volkswagen Gol e da Fiat Strada. O Renault Kwid também caiu para 12º.
Já quem entrou para o top 10 foi o novato Volkswagen T-Cross. O SUV, que havia ficado em 21º em 2019, fechou o ano passado na 8ª posição entre os mais vendidos, muito disso pela versão sense voltada ao público PcD (pessoas com deficiência).

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VEJA A LISTA COMPLETA

MODELOS MAIS VENDIDOS EM 2020 (unidades emplacadas)

  1. Chevrolet Onix - 135.351
  2. Hyundai HB20 - 86.548
  3. Chevrolet Onix Plus - 83.392
  4. Fiat Strada - 80.041
  5. Volkswagen Gol - 71.151
  6. Ford Ka - 67.491
  7. Fiat Argo - 65.937
  8. Volkswagen T-Cross - 60.119
  9. Jeep Renegade - 56.865
  10. Fiat Toro - 53.974
  11. Jeep Compass - 52.966
  12. Renault Kwid - 49.475
  13. Chevrolet Tracker - 49.372
  14. Hyundai Creta - 47.757
  15. Fiat Mobi - 46.617
  16. Volkswagen Polo - 41.836
  17. Toyota Corolla - 41.072
  18. Nissan Kicks - 36.433
  19. Honda HR-V - 32.511
  20. Toyota Hilux - 32.392

PARTICIPAÇÃO DAS MARCAS NO MERCADO EM 2020

  1. General Motors (Chevrolet) - 17,35%
  2. Volkswagen - 16,80%
  3. Fiat - 16,50%
  4. Hyundai - 8,58%
  5. Ford - 7,14%
  6. Toyota - 7,07%
  7. Renault - 6,75%
  8. Jeep - 5,65%
  9. Honda - 4,31%
  10. Nissan - 3,13%
  11. Outros - 7%
Fonte: Fenabrave.

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