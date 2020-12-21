Conheça 14 carros que prometem conquistar o mercado em 2021

O ano de 2021 promete ser o ano em que os SUVs vão dominar os lançamentos. Na pesquisa que realizamos junto às montadoras, o modelo já caiu nas graças dos motoristas brasileiros e são a maioria dos lançamentos planejados para os próximos meses, que também trazem uma aposta grande em modelos elétricos e também na estreia de novas linhas no Brasil.
Um dos exemplos é o Taos, aposta da Volkswagen para o segundo semestre de 2021, que traz conectividade e segurança. O modelo deve complementar a linha de SUVs da montadora alemã, que hoje tem Nivus, T?Cross e Tiguan Allspace. Ele é mais um importante lançamento da nossa ofensiva de produtos, especialmente no segmento de SUVs, para atender plenamente às necessidades do consumidor da região América Latina. No segundo trimestre de 2021, a família de SUVs da Volkswagen no mercado brasileiro estará completa, diz Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen na América Latina.
Outra montadora que aposta nesse mercado é a Ford, que traz para o Brasil a linha Bronco de SUVs, que são ícones de performance e capacidade off-road nos Estados Unidos. A Jeep também aposta em uma versão de sete lugares de um de seus modelos, ainda não revelado, e a Toyota, também engrossa o segmento, com a nova versão da SW4, com mais potência e novidades na segurança.
A Audi também entra na corrida dos SUVs, com os novos RS Q3 e RS Q3 Sportback, já lançados na Europa e atualmente em pré-venda no Brasil. A montadora alemã também aposta nos elétricos, com e-tron S Sportback, e-tron GT e RS e-tron GT, todos funcionando 100% com bateria elétrica. A ação é parte do compromisso da empresa, que intensificou sua ofensiva para redução da pegada de carbono de seus veículos em 30% até 2025.
Confira a seguir, as novidades que chegam ao mercado em 2021:
AUDI RS Q3/RS Q3 SPORTBACK
A Audi traz dois modelos de SUV, com motor 2.5 TFSI de cinco cilindros, 400 cv e 48,9 kgfm de torque. Os veículos vêm com câmbio automatizado de dupla embreagem e 7 marchas, chegando a 100 km/h em 4,5 segundos. Os dois compactos esportivos oferecem um design mais atlético e performance também adaptada para o dia a dia.
AUDI A5 SPORTBACK
Já na pré-venda, esse modelo apresenta um novo visual mais agressivo e o conceito MMI touch, interface de controle de todo o sistema de informações e entretenimento do veículo. Com tecnologia híbrida, promete menos consumo de combustível e motor 2.0 TFSI, com até 249 cv de potência para a versão topo de linha e torque de 370 Nm.
AUDI E-TRON S SPORTBACK
O modelo confirma a ofensiva da montadora no segmento de elétricos de luxo. O e-tron S2 e o novo e-tron S Sportback3 possuem três motores elétricos, sendo dois no eixo traseiro e um no dianteiro, com potência total de 489 cv e torque de até 99,3 mkgf. Bateria de lítio de 95 kWh com autonomia de até 363 km no ciclo WLTP.
AUDI E-TRON GT/RS E-TRON GT
A versão mais poderosa dos seus elétricos chega ao Brasil em 2021. O e-tron GT é equipado com dois motores elétricos, 590 cv e aceleração de 0 a 100 km em 3,5 segundos. A bateria de lítio de capacidade de 90 kWh, com carga completa, dá autonomia de até 400 km. Já a versão RS traz pela primeira vez a assinatura dos esportivos da marca em um carro elétrico. O RS e-tron GT, também com dois motores, terá potência de 700 cv.
BMW M3
Um dos modelos esportivos da BMW a ser lançado no Brasil, o M3 tem duas versões: M3 Sedan e M3 Competition. Cada uma delas com suas especificidades, sendo que a versão Sedan possui 479 cv de potência e 56,0 kgfm de torque e a Competition, 510 cv de potência e 66,2 kgfm de torque. Ambas possuem tração traseira e câmbio manual de seis marchas.
BMW M2 CS
Cupê esportivo da linha M2 que traz 450 cv e torque de 56,1 kgfm. Com visual mais agressivo, possui capô em plástico com reforço de fibra de carbono, deixando o veículo mais leve. Conta com spoiler integrado ao porta-malas e difusor traseiro.
BMW MINI COOPER SE
Terceiro lançamento de 2021 da BMW, esta versão elétrica do Mini Cooper chega para competir no segmento de luxo de carros eletrificados no país. Ele é o primeiro modelo totalmente elétrico da montadora. Com potência de 184 cv e torque de 27,5 kgfm, ele é alimentado por baterias de íons de lítio com autonomia para 230 km.
FORD BRONCO
Um dos ícones da marca nos Estados Unidos, a família de SUVs Bronco chega para disputar esse nicho de mercado na América Latina e Brasil. Segundo a montadora, a nova família de SUVs oferece performance e capacidade off-road, além de recursos inteligentes de conveniência, tecnologias avançadas de assistência ao motorista, pacote superior de segurança e conectividade.
FORD MUSTANG MACH 1
Edição limitada com motor V8 do clássico muscle car da montadora americana. Faz a ponte entre o Mustang GT e as versões Shelby, com vários componentes do GT350 e do GT500. Entre as novidades, o novo Mach 1 vem com uma tunagem especial desenvolvida para as pistas e recursos de conectividade.
FORD RANGER BLACK
Versão adicional da picape voltada ao uso urbano, com estilo robusto e sofisticado. Essa versão será baseada no modelo topo de linha, Limited, e deve vir equipada com motor 3.2 turbo diesel, tração integral e câmbio automático de 6 marchas.
NISSAN KICKS
O Kicks vai ganhar uma reestilização. O modelo mais vendido da marca no Brasil teve sua cara nova apresentada em maio, na Tailândia, e apresenta um formato mais compacto, com um design mais próximo do que tem sido tendência dos SUVs da marca japonesa. Com uma frente mais agressiva, o para-choque e a grade dianteira dão um ar de um veículo mais potente. Na parte traseira, o para-choque também sofreu mudanças e emenda com o acabamento do porta-malas e os faróis de LED, adicionando uma linha horizontal e mais destaque a essa estrutura.
TOYOTA HILUX
Nova picape chega com design mais moderno, mudanças nos faróis dianteiros, grade e para-choques. Internamente, dentre as principais mudanças, está o equipamento de áudio, agora integrado ao painel de instrumentos que conta com mais conectividade e bancos dianteiros com ventilação para climas mais quentes. O motor 2.8L diesel teve aumento de potência de 15% e agora rende 204 cv. As versões flex seguem com o propulsor 2.7L Dual VVT-i de 16V de 163 cv quando abastecido com etanol e 159 cv quando abastecido com gasolina.
TOYOTA SW4
A Nova SW4 2021 também ganhou 15% a mais de potência no motor 2.8L diesel, que passa a render 204 cv. No que diz respeito à segurança, foi adicionado o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense na versão topo de linha SRX com sistema de pré-colisão frontal (PCS), sistema de alerta de mudança de pista (LDA) e controle de cruzeiro adaptativo (ACC). O novo modelo também conta com bancos dianteiros com ventilação.
VOLKSWAGEN TAOS
O Taos estreia no mercado nacional com motor 250 TSI, de 1,4L de capacidade cúbica, premiado como International Engine of the Year, produzido em São Carlos (SP), e incorpora a tecnologia Total Flex. Entrega 150 cv de potência e 250 Nm (25,5 kgfm) de torque. Na segurança, o modelo terá diversos sistemas de auxílio à condução. E o VW Play traz touch screen de 10,1 polegadas e memória própria de 10 GB.