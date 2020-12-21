Conheça 14 carros que prometem conquistar o mercado em 2021

Audi RS Q3 é uma das duas versões do SUV da montadora alemã que chega ao Brasil em 2021 Crédito: Audi/Divulgação

O ano de 2021 promete ser o ano em que os SUVs vão dominar os lançamentos. Na pesquisa que realizamos junto às montadoras, o modelo já caiu nas graças dos motoristas brasileiros e são a maioria dos lançamentos planejados para os próximos meses, que também trazem uma aposta grande em modelos elétricos e também na estreia de novas linhas no Brasil.

Um dos exemplos é o Taos, aposta da Volkswagen para o segundo semestre de 2021, que traz conectividade e segurança. O modelo deve complementar a linha de SUVs da montadora alemã, que hoje tem Nivus, T?Cross e Tiguan Allspace. Ele é mais um importante lançamento da nossa ofensiva de produtos, especialmente no segmento de SUVs, para atender plenamente às necessidades do consumidor da região América Latina. No segundo trimestre de 2021, a família de SUVs da Volkswagen no mercado brasileiro estará completa, diz Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen na América Latina.

Outra montadora que aposta nesse mercado é a Ford, que traz para o Brasil a linha Bronco de SUVs, que são ícones de performance e capacidade off-road nos Estados Unidos. A Jeep também aposta em uma versão de sete lugares de um de seus modelos, ainda não revelado, e a Toyota, também engrossa o segmento, com a nova versão da SW4, com mais potência e novidades na segurança.

A Audi também entra na corrida dos SUVs, com os novos RS Q3 e RS Q3 Sportback, já lançados na Europa e atualmente em pré-venda no Brasil. A montadora alemã também aposta nos elétricos, com e-tron S Sportback, e-tron GT e RS e-tron GT, todos funcionando 100% com bateria elétrica. A ação é parte do compromisso da empresa, que intensificou sua ofensiva para redução da pegada de carbono de seus veículos em 30% até 2025.

Confira a seguir, as novidades que chegam ao mercado em 2021:

AUDI RS Q3/RS Q3 SPORTBACK

RS Q3 e RS Q3 Sportback são a aposta da Audi no mercado de SUVs para 2021 Crédito: Audi/Divulgação

A Audi traz dois modelos de SUV, com motor 2.5 TFSI de cinco cilindros, 400 cv e 48,9 kgfm de torque. Os veículos vêm com câmbio automatizado de dupla embreagem e 7 marchas, chegando a 100 km/h em 4,5 segundos. Os dois compactos esportivos oferecem um design mais atlético e performance também adaptada para o dia a dia.

AUDI A5 SPORTBACK

Audi A5 Sportback promete menos consumo de combustível e motor 2.0 TSFI Crédito: Audi/Divulgação

Já na pré-venda, esse modelo apresenta um novo visual mais agressivo e o conceito MMI touch, interface de controle de todo o sistema de informações e entretenimento do veículo. Com tecnologia híbrida, promete menos consumo de combustível e motor 2.0 TFSI, com até 249 cv de potência para a versão topo de linha e torque de 370 Nm.

AUDI E-TRON S SPORTBACK

Audi e-tron S Sportback: um dos modelos elétricos da Audi, com três motores elétricos, sendo dois no eixo traseiro e um no dianteiro Crédito: Audi/Divulgação

O modelo confirma a ofensiva da montadora no segmento de elétricos de luxo. O e-tron S2 e o novo e-tron S Sportback3 possuem três motores elétricos, sendo dois no eixo traseiro e um no dianteiro, com potência total de 489 cv e torque de até 99,3 mkgf. Bateria de lítio de 95 kWh com autonomia de até 363 km no ciclo WLTP.

AUDI E-TRON GT/RS E-TRON GT

A versão mais poderosa dos elétricos da Audi chega ao Brasil em 2021 no modelo RS e-tron GT Crédito: Sagmeister_potography

A versão mais poderosa dos seus elétricos chega ao Brasil em 2021. O e-tron GT é equipado com dois motores elétricos, 590 cv e aceleração de 0 a 100 km em 3,5 segundos. A bateria de lítio de capacidade de 90 kWh, com carga completa, dá autonomia de até 400 km. Já a versão RS traz pela primeira vez a assinatura dos esportivos da marca em um carro elétrico. O RS e-tron GT, também com dois motores, terá potência de 700 cv.

BMW M3

O BMW M3 , modelo esportivo da montadora alemã, tem duas versões: M3 Sedan e M3 Competition Crédito: BMW/Divulgação

Um dos modelos esportivos da BMW a ser lançado no Brasil, o M3 tem duas versões: M3 Sedan e M3 Competition. Cada uma delas com suas especificidades, sendo que a versão Sedan possui 479 cv de potência e 56,0 kgfm de torque e a Competition, 510 cv de potência e 66,2 kgfm de torque. Ambas possuem tração traseira e câmbio manual de seis marchas.

BMW M2 CS

Cupê esportivo da linha M2 traz 450 cv e torque de 56,1 kgfm Crédito: BMW/Divulgação

Cupê esportivo da linha M2 que traz 450 cv e torque de 56,1 kgfm. Com visual mais agressivo, possui capô em plástico com reforço de fibra de carbono, deixando o veículo mais leve. Conta com spoiler integrado ao porta-malas e difusor traseiro.

BMW MINI COOPER SE

A versão 100% elétrica do compacto mais charmoso da BMW chega no modelo Mini Cooper SE Crédito: BMW/Divulgação

Terceiro lançamento de 2021 da BMW, esta versão elétrica do Mini Cooper chega para competir no segmento de luxo de carros eletrificados no país. Ele é o primeiro modelo totalmente elétrico da montadora. Com potência de 184 cv e torque de 27,5 kgfm, ele é alimentado por baterias de íons de lítio com autonomia para 230 km.

FORD BRONCO

Um dos ícones da marca nos EUA, a família de SUVs Bronco chega para disputar esse nicho de mercado no Brasil Crédito: Ford/Divulgação

Um dos ícones da marca nos Estados Unidos, a família de SUVs Bronco chega para disputar esse nicho de mercado na América Latina e Brasil. Segundo a montadora, a nova família de SUVs oferece performance e capacidade off-road, além de recursos inteligentes de conveniência, tecnologias avançadas de assistência ao motorista, pacote superior de segurança e conectividade.

FORD MUSTANG MACH 1

Mustang Mach 1 é uma edição limitada com motor V8 do clássico muscle car da Ford Crédito: Ford/Divulgação

Edição limitada com motor V8 do clássico muscle car da montadora americana. Faz a ponte entre o Mustang GT e as versões Shelby, com vários componentes do GT350 e do GT500. Entre as novidades, o novo Mach 1 vem com uma tunagem especial desenvolvida para as pistas e recursos de conectividade.

FORD RANGER BLACK

Ranger Black é uma versão adicional da picape voltada ao uso urbano Crédito: Ford/Divulgação

Versão adicional da picape voltada ao uso urbano, com estilo robusto e sofisticado. Essa versão será baseada no modelo topo de linha, Limited, e deve vir equipada com motor 3.2 turbo diesel, tração integral e câmbio automático de 6 marchas.

NISSAN KICKS

Nissan Kicks ganha reestilização, formato mais compacto, com um design mais próximo do que tem sido tendência dos SUVs da marca japonesa Crédito: Nissan/Divulgação

O Kicks vai ganhar uma reestilização. O modelo mais vendido da marca no Brasil teve sua cara nova apresentada em maio, na Tailândia, e apresenta um formato mais compacto, com um design mais próximo do que tem sido tendência dos SUVs da marca japonesa. Com uma frente mais agressiva, o para-choque e a grade dianteira dão um ar de um veículo mais potente. Na parte traseira, o para-choque também sofreu mudanças e emenda com o acabamento do porta-malas e os faróis de LED, adicionando uma linha horizontal e mais destaque a essa estrutura.

TOYOTA HILUX

Nova Hilux ganha motor mais potente e até bancos dianteiros com ventilação para locais com clima quente Crédito: Toyota/Divulgação

Nova picape chega com design mais moderno, mudanças nos faróis dianteiros, grade e para-choques. Internamente, dentre as principais mudanças, está o equipamento de áudio, agora integrado ao painel de instrumentos que conta com mais conectividade e bancos dianteiros com ventilação para climas mais quentes. O motor 2.8L diesel teve aumento de potência de 15% e agora rende 204 cv. As versões flex seguem com o propulsor 2.7L Dual VVT-i de 16V de 163 cv quando abastecido com etanol e 159 cv quando abastecido com gasolina.

TOYOTA SW4

A nova SW4 tem motor 15% mais potente e vem com pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense na versão topo de linha SRX Crédito: Toyota/Divulgação

A Nova SW4 2021 também ganhou 15% a mais de potência no motor 2.8L diesel, que passa a render 204 cv. No que diz respeito à segurança, foi adicionado o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense na versão topo de linha SRX com sistema de pré-colisão frontal (PCS), sistema de alerta de mudança de pista (LDA) e controle de cruzeiro adaptativo (ACC). O novo modelo também conta com bancos dianteiros com ventilação.

VOLKSWAGEN TAOS

O Taos estreia no mercado nacional com motor 250 TSI, de 1,4L de capacidade cúbica Crédito: VW/Divulgação