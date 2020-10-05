5 carros PCD mais baratos do mercado

Peugeot 208 Griffe é o mais barato da lista Crédito: Peugeot/divulgação

Recentemente, as mudanças na legislação que prevê a isenção de impostos para Pessoas com Deficiência (PCD) na hora de comprar um carro receberam destaque porque as regras vão ficar mais rígidas a partir do ano que vem. Com o assunto em alta, reunimos nesta reportagem os cinco veículos mais baratos no mercado para esse público já com os descontos oferecidos pelas fabricantes.

O mais em conta é o Peugeot 208 Griffe, a venda sai por R$ 45.990 com câmbio automático, direção elétrica e motor flex. São 118 cv de potência com etanol e 115 cv com gasolina. O torque é o mesmo com os dois combustíveis: 16,1 kgfm. O veículo vem equipado com freio ABS, entrada USB, rádio e kit multimídia.

Em seguida, está o Toyota Etios Sedã X Manual no valor de R$ 47.269,50. Com gasolina, a potência é de 102 cv e torque de 14,3 kgfm; e com etanol, 107 cv e 14,7 kgfm. A direção é elétrica, e o porta-malas comporta até 562 litros. Dentre os itens de série estão os freios ABS, assistente de partida em rampa e computador de bordo.

O terceiro da lista é o Nissan V-Drive 1.0 MT, antigo Versa, custando R$ 47.748. O motor é flex e tem 77 cv de potência e 10 kgfm de torque com os dois combustíveis. A direção é elétrica, o porta-malas comporta 460 litros e o câmbio é manual de cinco marchas. Entre os itens de série, o veículo conta com freio ABS, ar-condicionado e computador de bordo.

Em quarto lugar, está o Nissan March 1.6 SV MT. A venda sai por R$ 47.811. Assim como o V-Drive, o motor flex entrega números de potência e torque iguais: 111 cv e 15,4 kgfm, respectivamente. O câmbio é manual de cinco marchas e a direção é elétrica. O veículo vem com airbags para motorista e passageiro, freio ABS, ar-condicionado, travas elétricas, entrada USB, farol de neblina, entre outros itens.

Por último está o Ford Ka SE Plus 1.5 AT, com preço de R$ 48.015,33. O motor flex tem 136 cv de potência e 16,1 kgfm de torque com etanol; e 128 cv e 15,6 kgfm, com gasolina. O câmbio é automático com seis marchas. O carro já vem com entrada USB, conexão bluetooth, computador de bordo e sensores de estacionamento traseiro.

Top 5 PCDs mais baratos

É importante destacar que os preços podem variar de acordo com a negociação com as concessionárias.

Mudanças

A principal mudança na regra para PCD é a retirada das deficiências leves do grupo de isentos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A partir do dia 1º de janeiro de 2021, portanto, apenas pessoas com deficiência de graus moderado ou grave terão direito ao benefício.

Outra alteração é a regra para motoristas autorizados. Agora, o terceiro condutor só será aceito, caso o laudo médico mostre que a PCD tenha total incapacidade de dirigir, o que pode interferir na contratação de seguro. Além disso, se houver mudanças na lista de motoristas autorizados, os novos devem residir no mesmo local que os anteriores.