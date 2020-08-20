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Carro elétrico

Mercedes-Benz EQC 400 já está disponível no Brasil

O modelo é o primeiro veículo elétrico da marca no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 14:36

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:36

O novo Mercedes-Benz EQC 400 conta com uma bateria de íon-lítio disposta na base do veículo
O novo Mercedes-Benz EQC 400 conta com uma bateria de íon-lítio disposta na base do veículo Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
A partir deste mês de agosto, a Mercedes-Benz inicia as vendas do seu primeiro veículo elétrico no Brasil: o EQC 400. Com seu design único, o modelo é pioneiro na proposta de um visual elétrico de vanguarda, ao mesmo tempo que mantém a linguagem sofisticada pela qual a marca é conhecida.
Preservando sempre a qualidade, a segurança e o conforto, o primeiro veículo elétrico da Mercedes-Benz no país impressiona pelo conjunto de seus atributos. Esses elementos se destacam ao lado de um alto desempenho dinâmico, graças aos dois motores elétricos posicionados nos eixos dianteiro e traseiro do veículo, com uma potência combinada equivalente a 408 cv.
"A chegada do EQC ao Brasil é um passo importante da nossa marca em busca da direção sustentável e com maior preocupação com as gerações futuras. A Mercedes-Benz não só acredita como investe na busca por soluções que garantam a mobilidade urbana com menor impacto no meio ambiente. Nossos clientes estão mudando e nós, como marca, acompanhamos estas movimentações para atender às necessidades do nosso público, seja em design, em novas tecnologias ou em um ideal"
Holger Marquardt - CEO Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil e MBC América Latina & Caribe

Bateria

A peça central do Mercedes-Benz EQC 400 é a bateria de íon-lítio disposta na base do veículo. Com um conteúdo energético de 80 kWh, ela emprega uma estratégia operacional sofisticada para abastecer o veículo com energia, possibilitando uma autonomia elétrica de 445 - 471 km (método NEDC).
Com o desafio de propor um novo visual sem perder a essência de um autêntico veículo Mercedes-Benz, o EQC 400 traz toques tecnológicos em seu design que identificam no modelo o apelo futurista, ao passo que mantém traços claros da marca. Sua grade frontal é renovada mas traz a tradicional estrela no seu centro, enquanto suas exclusivas lanternas traseiras alongadas proporcionam esportividade ao modelo. As rodas também impressionam no visual do primeiro modelo elétrico da Mercedes-Benz. Com uma combinação de grafite e azul que dialogam perfeitamente com o preto das rodas, a lateral do modelo é imponente e atrai olhares.
Não é apenas o visual externo que impressiona no novo Mercedes-Benz EQC 400. Seu interior traduz um ambiente tecnológico sem deixar de lado o conforto e a sofisticação característicos da marca. Os bancos do condutor e passageiro contam com ajuste elétrico e memória, que proporcionam maior comodidade no uso cotidiano. 
O EQC 400 traz o sistema de infotainment Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que permite ativar funções a partir do comando de voz Hey Mercedes
O EQC 400 traz o sistema de infotainment Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que permite ativar funções a partir do comando de voz Hey Mercedes Crédito: Malagrine/Mercedes-Benz/Divulgação
Muito mais que um visual tecnológico, o lançamento elétrico da Mercedes-Benz conta com tecnologias que se dedicam a tornar a condução do novo EQC 400 mais confortável, segura e prática. O modelo traz o sistema de infotainment da marca, Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que permite ativar funções a partir do comando de voz Hey Mercedes, tornando cada vez mais prática e utilização de determinadas funções durante a direção.
Pensando em toda a experiência do cliente na aquisição de um modelo elétrico, a Mercedes-Benz criou um pacote de energia que trará mais segurança e comodidade na compra do EQC 400. Na compra do modelo, o cliente já conta, além do carregador portátil, com o fornecimento e a instalação de um wallbox de carregamento em sua residência, garantindo toda a praticidade de recarga sem sair de casa.
O Mercedes-Benz EQC 400 pode ser encontrado na rede de concessionários a partir deste mês de agosto com preço sugerido de R$ 575.000. 
(Com informações da Mercedes-Benz)

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