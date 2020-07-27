Confira os carros elétricos em alta no Brasil

Chevrolet Bolt EV vai de 0 a 100km em 7,3 segundos Crédito: Chevrolet/divulgação

Para quem deseja apostar em opções sustentáveis de locomoção, o carro elétrico pode ser uma alternativa, já que é uma solução zero emissão de poluentes e com condução bastante silenciosa. Na prática, ele usa energia e não libera gases na atmosfera. Neste cenário de pandemia, as montadoras analisam os próprios planos de lançamentos de veículos ainda em 2020, inclusive dos elétricos.

Lançado em abril no Brasil, por R$ 459.990, o Audi e-tron é o primeiro veículo totalmente elétrico produzido em série pela Audi, com tração nas quatro rodas. Possui dois motores elétricos que entregam até 408 cv de potência total. É possível acelerar o SUV de 0 a 100 km/h em 5,7s. Sobre a autonomia, a marca garante que dá para rodar até 436 km com 100% de carga, conforme a condição de rodagem e o pé do motorista.

Outra opção totalmente elétrica é o Bolt EV da Chevrolet, por R$ 209.990. Segundo a montadora, ao dar partida com um toque no botão Start/Stop, dá para acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 7,3 segundos. Com a potência de 203 cv, o propulsor possui emissão zero. A bateria do Bolt tem capacidade de 66 kWh, com 416 km de autonomia e oito anos de garantia.

Audi E-tron possui dois motores que entregam até 408 cv de potência Crédito: Audi/divulgação

Com a tecnologia híbrida plug-in, o Golf GTE, da Volkswagen, combina o motor TSI com o elétrico de alto torque, com o preço de R$ 199.990. Além de as baterias serem carregadas nas frenagens e durante a rodagem, dá para colocá-lo na tomada para aproveitar o motor elétrico. Com a potência máxima de 204 cv e 350 Nm de torque, o Golf GTE atinge os 100 km/h em 7,6 segundos e velocidade máxima de 222 km/h. Segundo a empresa, o carro roda até 50 km no modo totalmente elétrico. A autonomia total passa de 900 km.

Revelado no mês de março, o Cinquecento, 3ª geração do 500, é o primeiro carro 100% elétrico da Fiat, previsto para chegar ao Brasil no final deste ano. Com a motorização elétrica, o veículo atinge 118,3 cv de potência. Acelera de 0 a 100 km/h em 9 segundos e a autonomia é de 320 km. O valor dele ainda não foi divulgado.

Arrizo 5e, da Caoa Chery, começou a ser vendido no Brasil no final de janeiro, por R$ 159.900. O motor elétrico rende 122 cv de potência e 28,1 kgfm de torque. De acordo com informações da fabricante, ele acelera de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos e possui autonomia de 322 km.