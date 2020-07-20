Sedã Lexus ES 300h combina tecnologia e requinte com baixo consumo

Uma vantagem do ES 300h está no consumo. Segundo o Inmetro, o sedã entrega 16 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada Crédito: António Pereira/Absolute Motors/Portugal

O ES 300h, a versão híbrida do sedã da Lexus, é um ilustre desconhecido para a maioria dos brasileiros. Em 2019, vendeu uma média de dez unidades mensais. Este ano, a média caiu pela metade. Apesar de ser raro, desfruta do status de estrela dentro da Lexus, a divisão de carros de luxo da Toyota. É o sedã mais vendido da história da empresa e o segundo modelo mais emplacado da marca em todos os tempos. Usa a plataforma global GA-K, a mesma do novo Toyota Camry.

Logo no primeiro olhar, sua imponência impressiona: são quase 5 metros de comprimento  o maior da sua classe  , e pelas linhas tipicamente Lexus  que lhe asseguram um eficiente desempenho aerodinâmico (o coeficiente de penetração de apenas 0,26). A grade em Spindle Grille destaca a identidade da marca, e as rodas de liga leve de 18 polegadas reforçam o ar esportivo do modelo.

Sob o capô, a mesma mecânica híbrida adotada no UX 250h: combina o novo motor 2.5 a gasolina de ciclo Atkinson, com distribuição variável, 176 cavalos e 22,1 kgfm, com um motor elétrico de 118 cv e 20,2 kgfm e uma caixa CVT Hybrid Translaxe com padlles shifts no volante e dá para escolher uma das seis posições pré-definidas, para rendimento combinado de 217 cv.

Interior tem revestimentos em couro. Apliques imitam madeira Crédito: António Pereira/Absolute Motors/Portugal

O motorista tem os modos de condução Sport, Normal e Eco. Também existe o modo EV, 100% elétrico, que, quando a bateria está carregada, roda alguns quilômetros em baixa velocidade mantendo o motor a gasolina adormecido.

O ES 300h é equipado com o sistema de tração All-Wheel Drive, que direciona automaticamente a força para duas ou quatro rodas, além de LSS (Lexus Safety System), que inclui Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC)  ajuda na distância segura em relação ao carro da frente e reduz ou aumenta a velocidade de acordo com o tráfego.

Apesar de tanto luxo e tecnologia, os R$ 291.990 pedidos podem parecer indigestos. Mas concorrentes, como o Audi A6, o BMW Série 5, o Mercedes-Benz Classe E e o Volvo S90, com idêntico nível de equipamento e potência similar, custam tão ou mais caro.

Uma vantagem do ES 300h está no consumo. Segundo o Inmetro, o sedã entrega 16 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada, que lhe asseguraram nota A tanto na comparação relativa na categoria quanto na absoluta geral e renderam o Selo Conpet de Eficiência Energética, atribuído aos melhores veículos de cada segmento. Na prática, no trânsito urbano, dá para rodar mais de 20 km/l (gasolina).

As rodas de liga leve de 18 polegadas do ES 300h reforçam o ar esportivo do modelo. Crédito: António Pereira/Absolute Motors/Portugal

No domínio do volante

A posição do motorista é muito correta, graças às múltiplas regulagens elétricas do banco e do volante. A motorização híbrida libera 217 cv de potência máxima combinada e suaviza o funcionamento. A unidade motriz entrega performances exuberantes nas acelerações e recuperações. A tração All-Wheel Drive aperfeiçoa o comportamento dinâmico em diferentes tipos de piso.