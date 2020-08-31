T-Cross incorpora multimídia do Nivus e dispara entre mais vendidos

A linha 2021 do Volkswagen T-Cross preserva itens de conforto, comodidade, praticidade e segurança Crédito: Volkswagen/Divulgação

O timing foi perfeito. Na semana em que a Fenabrave anunciou que o T-Cross emplacou 10.211 unidades e se tornou o carro mais vendido do Brasil em julho, a Volkswagen apresentou o modelo 2021 do primeiro utilitário esportivo da marca produzido no país.

Lançado no Brasil em fevereiro de 2019, as vendas do T-Cross demoraram a crescer até que, em meio à retração generalizada causada pela pandemia, começou a galgar posições no ranking. Até maio, não aparecia nem entre os dez mais vendidos, porém, em junho, já figurava como terceiro colocado, e assumiu a liderança em julho, ultrapassando as 9.716 unidades vendidas pelo Chevrolet Onix, que, há cinco anos, liderava as vendas nacionais.

Um fator que embalou as vendas do T-Cross foi a elevada demanda pela versão Sense, para pessoas com deficiência (PCD), responsável por mais de 60% dos emplacamentos em julho. Com as isenções fiscais, a configuração é oferecida por R$ 57.630. Estratégias de vendas à parte, na linha 2021 do T-Cross, a principal novidade é o VW Play, a nova central de infoentretenimento apresentada em julho no Nivus.

Multimídia VW Play

Mais do que uma moda, a atualização nos conceitos de conectividade, streaming e serviços tornou-se quase um fetiche  especialmente no segmento de SUVs. Assim, a linha 2021 do T-Cross vem equipada com a central VW Play como item de série em todas as versões.

Desenvolvido no Brasil, o moderno multimídia traz tela sensível ao toque de 10,1 polegadas de altíssima resolução (HD+), antirriscos e somente com botões virtuais. Entre seus recursos está a conexão de internet via smartphone do motorista, que permite ao usuário baixar na própria central, a partir da loja virtual VW Play Apps, diversos aplicativos como iFood (delivery), Deezer (música), Estapar (estacionamento), Porto Seguro (seguro), Waze (navegador) e Ubook (audiobook). Para isso, conta com um HD interno com capacidade de 10 gigabytes.

A central conta ainda com o Manual Cognitivo e o APP Meu VW, que possibilita desde esclarecer dúvidas referente ao veículo até o agendamento de uma revisão na concessionária de preferência do proprietário.

Desenvolvida no Brasil, a central VW Play traz tela sensível ao toque de 10,1 polegadas de altíssima resolução (HD+), além de conexão de internet via smartphone do motorista Crédito: Volkswagen/Divulgação

Equipamentos

A linha 2021 do Volkswagen T-Cross conta com as versões 200 TSI Manual e Automática, Comfortline e Highline. Preserva as listas de equipamentos de série, desde a configuração de entrada, o modelo traz de fábrica seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), controles eletrônicos de tração (ASR) e estabilidade (ESC), bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), auxílio de partida em rampa (Hill Hold Control), ar-condicionado, retrovisores externos com ajuste elétrico e função Tilt Down do lado direito, direção elétrica, lanternas em leds, faróis de neblina com função Cornering Light, luz de condução diurna (DRL) em led, rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, volante multifuncional, vidros elétricos nas portas, sistema Isofix e top tether.

Em termos estéticos e de dimensões, o T-Cross 2021 continua o mesmo: tem 4,20m de comprimento, 1,76m de largura (sem retrovisores) e 1,57m de altura, com entre-eixos de 2,65m. O porta-malas manteve a capacidade para 373 litros. Com a inclinação do encosto do banco traseiro, pode chegar a 420 l. O rebatimento do banco dianteiro do passageiro possibilita - juntamente com o traseiro - levar bikes ou pranchas.

Motor

As motorizações são as já conhecidas. A 200 TSI é um motor de um litro que combina injeção direta de combustível e turbocompressor e entrega 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Pode vir com câmbio manual ou automático, sempre com 6 marchas. A 250 TSI traz um motor 1,4 l com 150 cv e 25,5 kgfm de torque, sempre com câmbio automático.