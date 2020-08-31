T-Cross incorpora multimídia do Nivus e dispara entre mais vendidos

O timing foi perfeito. Na semana em que a Fenabrave anunciou que o T-Cross emplacou 10.211 unidades e se tornou o carro mais vendido do Brasil em julho, a Volkswagen apresentou o modelo 2021 do primeiro utilitário esportivo da marca produzido no país.
Lançado no Brasil em fevereiro de 2019, as vendas do T-Cross demoraram a crescer até que, em meio à retração generalizada causada pela pandemia, começou a galgar posições no ranking. Até maio, não aparecia nem entre os dez mais vendidos, porém, em junho, já figurava como terceiro colocado, e assumiu a liderança em julho, ultrapassando as 9.716 unidades vendidas pelo Chevrolet Onix, que, há cinco anos, liderava as vendas nacionais.
Um fator que embalou as vendas do T-Cross foi a elevada demanda pela versão Sense, para pessoas com deficiência (PCD), responsável por mais de 60% dos emplacamentos em julho. Com as isenções fiscais, a configuração é oferecida por R$ 57.630. Estratégias de vendas à parte, na linha 2021 do T-Cross, a principal novidade é o VW Play, a nova central de infoentretenimento apresentada em julho no Nivus.
Multimídia VW Play
Mais do que uma moda, a atualização nos conceitos de conectividade, streaming e serviços tornou-se quase um fetiche especialmente no segmento de SUVs. Assim, a linha 2021 do T-Cross vem equipada com a central VW Play como item de série em todas as versões.
Desenvolvido no Brasil, o moderno multimídia traz tela sensível ao toque de 10,1 polegadas de altíssima resolução (HD+), antirriscos e somente com botões virtuais. Entre seus recursos está a conexão de internet via smartphone do motorista, que permite ao usuário baixar na própria central, a partir da loja virtual VW Play Apps, diversos aplicativos como iFood (delivery), Deezer (música), Estapar (estacionamento), Porto Seguro (seguro), Waze (navegador) e Ubook (audiobook). Para isso, conta com um HD interno com capacidade de 10 gigabytes.
A central conta ainda com o Manual Cognitivo e o APP Meu VW, que possibilita desde esclarecer dúvidas referente ao veículo até o agendamento de uma revisão na concessionária de preferência do proprietário.
Equipamentos
A linha 2021 do Volkswagen T-Cross conta com as versões 200 TSI Manual e Automática, Comfortline e Highline. Preserva as listas de equipamentos de série, desde a configuração de entrada, o modelo traz de fábrica seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), controles eletrônicos de tração (ASR) e estabilidade (ESC), bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), auxílio de partida em rampa (Hill Hold Control), ar-condicionado, retrovisores externos com ajuste elétrico e função Tilt Down do lado direito, direção elétrica, lanternas em leds, faróis de neblina com função Cornering Light, luz de condução diurna (DRL) em led, rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, volante multifuncional, vidros elétricos nas portas, sistema Isofix e top tether.
Em termos estéticos e de dimensões, o T-Cross 2021 continua o mesmo: tem 4,20m de comprimento, 1,76m de largura (sem retrovisores) e 1,57m de altura, com entre-eixos de 2,65m. O porta-malas manteve a capacidade para 373 litros. Com a inclinação do encosto do banco traseiro, pode chegar a 420 l. O rebatimento do banco dianteiro do passageiro possibilita - juntamente com o traseiro - levar bikes ou pranchas.
Motor
As motorizações são as já conhecidas. A 200 TSI é um motor de um litro que combina injeção direta de combustível e turbocompressor e entrega 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Pode vir com câmbio manual ou automático, sempre com 6 marchas. A 250 TSI traz um motor 1,4 l com 150 cv e 25,5 kgfm de torque, sempre com câmbio automático.
Sob a justificativa da elevação do dólar nos custos dos componentes importados, os preços do T-Cross 2021 aumentaram. A básica com câmbio manual parte de R$ 88.790; e a automática, de R$ 96.590. Já a Comfortline 200 TSI começa em R$ 110.260; e a top Highline 250 TSI, em R$ 118.690, podendo passar de R$ 130 mil, dependendo da cor e dos opcionais.