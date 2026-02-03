CartãoGV: sistema de recarga online apresenta instabilidade; veja o que fazer
Usuários do CartãoGV relataram problemas para efetuar a recarga pelo aplicativo e pelo site nesta terça-feira (3). Procurado por A Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) — que faz a gestão do Bilhete Único para pagar passagens de ônibus e aquaviário — confirmou instabilidade no sistema de recargas online e explicou que uma equipe formada por cinco técnicos atua para restabelecer o serviço o mais breve possível.
Segundo o sindicato, enquanto a situação não é normalizada, os usuários do Sistema Transcol podem realizar a recarga do CartãoGV presencialmente. "O GVBus pede desculpas pelo transtorno e agradece a compreensão dos passageiros". Veja abaixo os locais:
- Lojas do GVBus nos terminais do Transcol
- Loja Central do GVbus, na Rua Constante Sodré, nº 165, Santa Lúcia, em Vitória
- Campus da Ufes de Goiabeiras e de Maruípe
- Casa do Cidadão, em Itararé, Vitória
- É Pra Já, em Viana
- Máquinas de autoatendimento nos terminais, no Aeroporto de Vitória e na Rodoviária de Vitória, nas estações do Aquaviário, no Masterplace Mall e nos shoppings Vitória, Centro da Praia, Norte-Sul e Praia da Costa.
- Pelos aplicativos, a orientação é que os usuários tentem realizar a recarga, pois o serviço apresenta funcionamento intermitente, com exceção do GVBus Pay, o app desenvolvido pelo GVBus, que, no momento, funciona normalmente.