CartãoGV: sistema de recarga online apresenta instabilidade; veja o que fazer

Usuários do CartãoGV relataram problemas para efetuar a recarga pelo aplicativo e pelo site nesta terça-feira (3). Procurado por A Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) — que faz a gestão do Bilhete Único para pagar passagens de ônibus e aquaviário — confirmou instabilidade no sistema de recargas online e explicou que uma equipe formada por cinco técnicos atua para restabelecer o serviço o mais breve possível.