CartãoGV: sistema de recarga online apresenta instabilidade; veja o que fazer

Publicado em 03/02/2026 às 13h40
CartãoGV: o bilhete único metropolitano da Grande Vitória Crédito: Divulgação | GVBus

Usuários do CartãoGV relataram problemas para efetuar a recarga pelo aplicativo e pelo site nesta terça-feira (3). Procurado por A Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) — que faz a gestão do Bilhete Único para pagar passagens de ônibus e aquaviário — confirmou instabilidade no sistema de recargas online e explicou que uma equipe formada por cinco técnicos atua para restabelecer o serviço o mais breve possível.

Segundo o sindicato, enquanto a situação não é normalizada, os usuários do Sistema Transcol podem realizar a recarga do CartãoGV presencialmente. "O GVBus pede desculpas pelo transtorno e agradece a compreensão dos passageiros". Veja abaixo os locais:

  • Lojas do GVBus nos terminais do Transcol  
  • Loja Central do GVbus, na Rua Constante Sodré, nº 165, Santa Lúcia, em Vitória
  • Campus da Ufes de Goiabeiras e de Maruípe
  • Casa do Cidadão, em Itararé, Vitória
  • É Pra Já, em Viana
  • Máquinas de autoatendimento nos terminais, no Aeroporto de Vitória e na Rodoviária de Vitória, nas estações do Aquaviário, no Masterplace Mall e nos shoppings Vitória, Centro da Praia, Norte-Sul e Praia da Costa. 
  • Pelos aplicativos, a orientação é que os usuários tentem realizar a recarga, pois o serviço apresenta funcionamento intermitente, com exceção do GVBus Pay, o app desenvolvido pelo GVBus, que, no momento, funciona normalmente.
