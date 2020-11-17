5 sinais de que está na hora do seu carro visitar a oficina

Carro dá sinais de que algo não vai bem Crédito: Freepik

Todo carro precisa ser revisado periodicamente, quando atinge um certo tempo de uso ou uma quantidade de quilômetros rodados. Os benefícios de manter a visita regular à oficina de confiança garantem o bom funcionamento do veículo. Porém, muitos motoristas deixam os cuidados periódicos de lado e o automóvel começa a reclamar que está precisando de ajuda.

O gerente de oficina da Contauto, Jovani Gomes, explica que barulhos diferentes do normal, direção puxando, falhas ao ligar e trepidação são alguns dos sinais de que algo está errado com o veículo, e não agir diante dessas situações é um risco. Ignorar um barulho no freio, por exemplo, pode levar a perder o disco de freio e o prejuízo é maior, além da ineficiência do mesmo, completa.

A água do radiador também merece cuidado. Gomes orienta que o motorista tenha atenção ao nível dela. Caso esteja baixando muito rápido, é necessário visitar a oficina, pois há a possibilidade de haver um vazamento.

Outros compartimentos de fluidos também precisam de revisão. O líder de oficina da Prime Hyundai, Vanderlan Rudio, explica que, geralmente, quando há problema com o óleo, por exemplo, uma luz no painel acende. Ele chama a atenção para manchas que ficam no chão da garagem ou de qualquer lugar onde o carro fique estacionado por muito tempo. Se não fizer a revisão do óleo, o motor pode travar, e isso só com reparo interno. A não conferência, além da poluição, gera um prejuízo muito grande, acrescenta.

A qualidade do combustível também merece atenção. Quando tem alguma coisa errada há pequenas falhas, alto consumo, fumaça no escapamento ou até mesmo a potência do motor é afetada, explica o líder de oficina da Prime Hyundai. Nesse caso, ele sugere, inicialmente, a troca do combustível.

Ignorar esses sinais também não sai barato. Vanderlan Rudio alerta que o catalisador e o sistema de velas são prejudicados e a troca é mais cara que a prevenção.

Na direção, o gerente de pós-vendas da Kurumá Veículos, Marcelo Marques, explica que, por ser composta por vários componentes, um problema em qualquer um deles pode influenciar no funcionamento do veículo, causando barulhos não habituais e pancadas mais secas.

AVISOS LUMINOSOS

Carros cada dia mais tecnológicos têm inúmeros símbolos no painel que podem indicar um componente ligado ou até mesmo um defeito . Mas, quando as luzes estão pedindo socorro a descoberta do problema pode ser tarde demais. As luzes de controle do painel são para identificar os problemas, se não acende não tem como saber. Aí só sabemos quando para de funcionar. O defeito mecânico faz um barulho, até o momento que você não anda. Já o defeito elétrico e eletrônico, só se identifica quando para de funcionar, explica Marcelo Marques.

SINAIS DE QUE A VISITA À OFICINA É URGENTE

Negligenciar barulhos, cores, manchas, cheiros e outros sinais do carro são suficientes para diminuir a vida útil do veículo. Por isso, os especialistas entrevistados afirmam que é essencial visitar uma oficina de confiança no tempo determinado pelo fabricante. Veja abaixo os sinais de que há algum problema.