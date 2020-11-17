5 sinais de que está na hora do seu carro visitar a oficina

Todo carro precisa ser revisado periodicamente, quando atinge um certo tempo de uso ou uma quantidade de quilômetros rodados. Os benefícios de manter a visita regular à oficina de confiança garantem o bom funcionamento do veículo. Porém, muitos motoristas deixam os cuidados periódicos de lado e o automóvel começa a reclamar que está precisando de ajuda.
O gerente de oficina da Contauto, Jovani Gomes, explica que barulhos diferentes do normal, direção puxando, falhas ao ligar e trepidação são alguns dos sinais de que algo está errado com o veículo, e não agir diante dessas situações é um risco. Ignorar um barulho no freio, por exemplo, pode levar a perder o disco de freio e o prejuízo é maior, além da ineficiência do mesmo, completa.
A água do radiador também merece cuidado. Gomes orienta que o motorista tenha atenção ao nível dela. Caso esteja baixando muito rápido, é necessário visitar a oficina, pois há a possibilidade de haver um vazamento.
Outros compartimentos de fluidos também precisam de revisão. O líder de oficina da Prime Hyundai, Vanderlan Rudio, explica que, geralmente, quando há problema com o óleo, por exemplo, uma luz no painel acende. Ele chama a atenção para manchas que ficam no chão da garagem ou de qualquer lugar onde o carro fique estacionado por muito tempo. Se não fizer a revisão do óleo, o motor pode travar, e isso só com reparo interno. A não conferência, além da poluição, gera um prejuízo muito grande, acrescenta.
A qualidade do combustível também merece atenção. Quando tem alguma coisa errada há pequenas falhas, alto consumo, fumaça no escapamento ou até mesmo a potência do motor é afetada, explica o líder de oficina da Prime Hyundai. Nesse caso, ele sugere, inicialmente, a troca do combustível.
Ignorar esses sinais também não sai barato. Vanderlan Rudio alerta que o catalisador e o sistema de velas são prejudicados e a troca é mais cara que a prevenção.
Na direção, o gerente de pós-vendas da Kurumá Veículos, Marcelo Marques, explica que, por ser composta por vários componentes, um problema em qualquer um deles pode influenciar no funcionamento do veículo, causando barulhos não habituais e pancadas mais secas.
AVISOS LUMINOSOS
Carros cada dia mais tecnológicos têm inúmeros símbolos no painel que podem indicar um componente ligado ou até mesmo um defeito. Mas, quando as luzes estão pedindo socorro a descoberta do problema pode ser tarde demais. As luzes de controle do painel são para identificar os problemas, se não acende não tem como saber. Aí só sabemos quando para de funcionar. O defeito mecânico faz um barulho, até o momento que você não anda. Já o defeito elétrico e eletrônico, só se identifica quando para de funcionar, explica Marcelo Marques.
SINAIS DE QUE A VISITA À OFICINA É URGENTE
Negligenciar barulhos, cores, manchas, cheiros e outros sinais do carro são suficientes para diminuir a vida útil do veículo. Por isso, os especialistas entrevistados afirmam que é essencial visitar uma oficina de confiança no tempo determinado pelo fabricante. Veja abaixo os sinais de que há algum problema.
Avisos luminosos
Ao frear, ouviu algo como se um ferro estivesse arrastando no outro? É hora de trocar as pastilhas de freio. Ignorar esse aviso pode danificar o disco de freio e até comprometer a segurança, afetando a eficiência do equipamento.
Se eles estão baixando muito rápido ou com uma cor diferente do habitual, é sinal de que algo está errado. A negligência pode travar o motor.
Quando o óleo está vazando, onde o carro parar ficará uma mancha. Procure um mecânico de confiança para saber o que está acontecendo.
Diesel, gasolina, etanol e afins de baixa qualidade podem prejudicar o motor de tal forma que o gasto aumenta e prejudica o meio ambiente.
Fique atento ao painel. Nele aparecem sinais de que algo no carro não vai bem. Mas se o sistema elétrico ou eletrônico estiver prejudicado, isso não vai acontecer. Por isso, é necessário fazer revisão no tempo recomendado pelo fabricante.