Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • 5 erros cometidos por motoristas para economizar combustível
Efeito inverso

5 erros cometidos por motoristas para economizar combustível

Condutores estão sempre em busca de dicas para poupar, mas é preciso cuidado: algumas podem ter o efeito contrário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 18:50

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:50

Especialistas apontam que não fazer a manutenção preventiva regularmente é um dos principais erros dos motoristas
Especialistas apontam que não fazer manutenção preventiva regularmente é um dos principais erros dos motoristas Crédito: Pixabay
Karolyne Mayra Bertordo*
Qual motorista não gostaria de reduzir o gasto com combustível? A internet está repleta de dicas para os condutores, no entanto, nem todas funcionam, e algumas podem até causar o efeito contrário e dar prejuízo. Segundo especialistas, é possível ter economia no abastecimento a partir de práticas corretas com o seu automóvel.
Não fazer a manutenção preventiva regularmente é um dos principais erros cometidos, aponta o consultor automotivo Gabriel de Oliveira. Trocar os filtros e velas no momento certo influenciam diretamente no consumo dos carros, explica.
O gestor de vendas da Vitória Motors Jeep Vila Velha, Francisco Braga, reforça que a revisão deve estar em dia com pneus, filtros de ar e de combustível, suspensão e calibragem, pois influenciam diretamente na economia com o abastecimento.

Calibragem

Fazer a calibragem com os pneus quentes é um erro comum e influencia diretamente no consumo de combustível. Como o ar quente expande, a calibragem fica comprometida. É preciso fazê-la no local mais próximo ao sair de casa seguindo as orientações do fabricante, nem vazio e nem cheio demais, observa Braga.

Combustível

Abastecer com combustível de má qualidade é outro grande erro. Braga aconselha que o motorista busque sempre pelo posto mais confiável, e não o mais barato.
"A gasolina cheia de impurezas impede o funcionamento do filtro de combustível, que pode ocasionar o entupimento do bico injetor e resultar no aumento do consumo."
Francisco Braga - Gestor de vendas da Vitória Motors Jeep Vila Velha

Ar-condicionado

O gestor ainda explica que o ar-condicionado aumenta o consumo de combustível e que, dentro da cidade, a economia é maior se deixá-lo desligado. No entanto, alerta: na estrada a regra muda. Já foi comprovado que andar com vidros abertos em uma velocidade acima de 60km/h gera um efeito paraquedas e aumenta a resistência do veículo em relação ao ar, o que força o motor para manter a velocidade. A recomendação, neste caso, é utilizar o ar-condicionado e fechar os vidros, pontua Braga.
Gabriel de Oliveira ressalta que a temperatura do ar-condicionado também influencia na economia. Quanto mais forte a velocidade do vento e menor a temperatura, maior será o esforço no motor e, consequentemente, maior aumento do consumo de combustível.

Veja Também

Motor a diesel é vantagem para motoristas que pegam estrada

Entenda a diferença entre os quatro principais tipos de direção

Direção

Para o gerente de pós-vendas do grupo Contauto, Jovani Gomes, a forma de condução do motorista também interfere no consumo. Arrancadas e frenagens bruscas devem ser evitadas. É preciso deixar o carro desenvolver sem exigir muito dos pedais e fazer a troca de marchas no tempo correto, explica.
Não deixe em marcha neutra quando o carro estiver em movimento, principalmente descendo ladeiras. Além de não economizar combustível, a prática compromete a segurança do veículo, já que o sistema do carro entende que ele está parado e não tem a mesma eficiência na frenagem. Ainda que o carro seja econômico, a responsabilidade do proprietário conta muito, completa.

6 hábitos  para (de fato) economizar combustível

Direção

Faça, regularmente, a manutenção preventiva no seu carro, não espere que ele dê problemas para dar um check-up.
Os pneus devem estar sempre bem alinhados. Lembre-se de fazer a calibragem assim que tirar o carro da garagem, e não depois de rodar muito.
Não busque pelo posto de combustível mais barato. Prefira as bandeiras conhecidas e onde você sinta confiança.
Evite andar com o tanque na reserva. Isso pode te fazer parar em qualquer posto, e usar combustível duvidoso. Além disso, a sujeira acumulada no fundo do tanque pode ocasionar o entupimento do bico injetor e aumentar o consumo.
Dê preferência aos vidros abertos no dia a dia. Se for pegar a estrada para viajar, é recomendado ligar o ar-condicionado e fechar os vidros.
Evite exigir demais do motor acelerando ou freando bruscamente. Não é indicado deixar a marcha neutra com o carro em movimento, muito menos ao descer ladeiras.
*Karolyne Mayra Bertordo é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Tatiana Paysan.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados