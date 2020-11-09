5 erros cometidos por motoristas para economizar combustível

Especialistas apontam que não fazer manutenção preventiva regularmente é um dos principais erros dos motoristas Crédito: Pixabay

Karolyne Mayra Bertordo*

Qual motorista não gostaria de reduzir o gasto com combustível? A internet está repleta de dicas para os condutores, no entanto, nem todas funcionam, e algumas podem até causar o efeito contrário e dar prejuízo. Segundo especialistas, é possível ter economia no abastecimento a partir de práticas corretas com o seu automóvel.

Não fazer a manutenção preventiva regularmente é um dos principais erros cometidos, aponta o consultor automotivo Gabriel de Oliveira. Trocar os filtros e velas no momento certo influenciam diretamente no consumo dos carros, explica.

O gestor de vendas da Vitória Motors Jeep Vila Velha, Francisco Braga, reforça que a revisão deve estar em dia com pneus, filtros de ar e de combustível, suspensão e calibragem, pois influenciam diretamente na economia com o abastecimento.

Calibragem

Fazer a calibragem com os pneus quentes é um erro comum e influencia diretamente no consumo de combustível. Como o ar quente expande, a calibragem fica comprometida. É preciso fazê-la no local mais próximo ao sair de casa seguindo as orientações do fabricante, nem vazio e nem cheio demais, observa Braga.

Combustível

Abastecer com combustível de má qualidade é outro grande erro. Braga aconselha que o motorista busque sempre pelo posto mais confiável, e não o mais barato.

"A gasolina cheia de impurezas impede o funcionamento do filtro de combustível, que pode ocasionar o entupimento do bico injetor e resultar no aumento do consumo." Francisco Braga - Gestor de vendas da Vitória Motors Jeep Vila Velha

Ar-condicionado

O gestor ainda explica que o ar-condicionado aumenta o consumo de combustível e que, dentro da cidade, a economia é maior se deixá-lo desligado. No entanto, alerta: na estrada a regra muda. Já foi comprovado que andar com vidros abertos em uma velocidade acima de 60km/h gera um efeito paraquedas e aumenta a resistência do veículo em relação ao ar, o que força o motor para manter a velocidade. A recomendação, neste caso, é utilizar o ar-condicionado e fechar os vidros, pontua Braga.

Gabriel de Oliveira ressalta que a temperatura do ar-condicionado também influencia na economia. Quanto mais forte a velocidade do vento e menor a temperatura, maior será o esforço no motor e, consequentemente, maior aumento do consumo de combustível.

Direção

Para o gerente de pós-vendas do grupo Contauto, Jovani Gomes, a forma de condução do motorista também interfere no consumo. Arrancadas e frenagens bruscas devem ser evitadas. É preciso deixar o carro desenvolver sem exigir muito dos pedais e fazer a troca de marchas no tempo correto, explica.

Não deixe em marcha neutra quando o carro estiver em movimento, principalmente descendo ladeiras. Além de não economizar combustível, a prática compromete a segurança do veículo, já que o sistema do carro entende que ele está parado e não tem a mesma eficiência na frenagem. Ainda que o carro seja econômico, a responsabilidade do proprietário conta muito, completa.

6 hábitos para (de fato) economizar combustível

Direção Faça, regularmente, a manutenção preventiva no seu carro, não espere que ele dê problemas para dar um check-up. Os pneus devem estar sempre bem alinhados. Lembre-se de fazer a calibragem assim que tirar o carro da garagem, e não depois de rodar muito. Não busque pelo posto de combustível mais barato. Prefira as bandeiras conhecidas e onde você sinta confiança. Evite andar com o tanque na reserva. Isso pode te fazer parar em qualquer posto, e usar combustível duvidoso. Além disso, a sujeira acumulada no fundo do tanque pode ocasionar o entupimento do bico injetor e aumentar o consumo. Dê preferência aos vidros abertos no dia a dia. Se for pegar a estrada para viajar, é recomendado ligar o ar-condicionado e fechar os vidros. Evite exigir demais do motor acelerando ou freando bruscamente. Não é indicado deixar a marcha neutra com o carro em movimento, muito menos ao descer ladeiras.