Bolão da Serra acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 117 mil

Um bolão com 58 cotas feito em uma lotérica da Serra, no Espírito Santo, fez a quina da Mega-Sena no concurso realizado na noite de terça-feira (10). A aposta, com 9 números, bateu na trave e vai levar R$ 117.197,12. O prêmio principal era de R$ 59.006.702,03. O valor acumulado pode chegar a R$ 90 milhões no sorteio de quinta (12). >