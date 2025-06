Veja vídeo

Quebra-quebra em escritório de advocacia causa prejuízo de R$ 60 mil em Baixo Guandu

Ataque a escritório ocorreu nessa terça-feira (10). Suspeito foi preso e autuado em flagrante por ameaça, violação de domicílio, dano qualificado e praticar vias de fato

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de invadir um escritório de advocacia, ameaçar funcionários e promover um quebra-quebra com prejuízo estimado em R$ 60 mil, na tarde de terça-feira (10), no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O nome do suspeito não foi divulgado. >