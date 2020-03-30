De olho no painel: você sabe o que cada luz significa?

Entender os avisos luminosos é dialogar com o carro Crédito: divulgação

Os carros estão cada vez mais modernos. Com tantos comandos, a máquina precisa “conversar” com o seu dono sobre o que está acontecendo. Seja para avisar que algo está ligado, seja para relatar problemas, as luzes no painel formam esse diálogo entre o motorista e o veículo.

Líder de oficina da Prime Hyundai, Vanderlan Rudio, explica que, quanto mais tecnologias embarcadas no carro, mais luzes de avisos o painel terá. "Além dos avisos de sempre, como nível do óleo, temperatura do motor e bateria, hoje temos avisos para freios ABS, assistente de rampa, etc."

A cor de cada desenho também tem significado. Vanderlan destaca que existem as luzes informativas, e atenção e parada obrigatória. As primeiras são verdes e azuis. "Elas indicam que o farol ou setas estão ligados."

Já as segundas são as amarelas. "Nesse caso, podem ligar quando tem algo de errado com o motor, como emissão de poluentes irregular", orienta.

Quando isso acontece, o motorista até consegue continuar a viagem, mas é melhor procurar um mecânico. Já as luzes vermelhas indicam que é preciso parar o veículo, por questão de segurança. "Geralmente isso acontece quando há problema na direção, temperatura do motor, entre outros."

Rudio explica ainda que os donos dos carros o conheçam bem, principalmente agora que os veículos tem diversas funcionalidades. "Os desenhos e formatos devem ser conhecidos pelo motorista para saber o que está acontecendo com o veículo."

O gerente de pós-venda da Chevrolet CVC, Rogério Lopes Monteiro, ressalta a importância da leitura do manual do condutor. "Com um volume grande de luzes, a maioria das concessionárias explica tudo, mas os clientes esquecem. O certo é ler o manual sempre que precisar. Tem muita luz importante para o funcionamento do carro."

Monteiro explica que, quando o motorista dos avisos do automóvel, ele não se desespera à toa nem fica "na mão". Sabendo do que se trata, o condutor mantém a calma e procura uma autorizada", afirma.

O gerente de pós-venda lembra que as concessionárias estão sempre dispostas a ajudar seus clientes. "É normal o motorista ter dúvida sobre o veículo. Quando são modelos de topo de linha, com muita tecnologia, é ainda mais comum. Sempre que ficar alguma questão pendente, volte a autorizada e peça ajuda. Com certeza terá alguém disposto a explicar", ressalta

Alguns sinais