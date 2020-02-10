Fique atento aos sinais que o freio emite

Está chegando o dia daquela viagem tão desejada! E para que o sonho não vire pesadelo, é melhor fazer um check list de tudo que precisa ser observado antes de colocar o pé na estrada. Dentre os itens, a revisão do carro não deve ficar de fora. E um dos pontos de atenção são os freios, que costumam dar sinais de que algo não está normal.
Se o condutor ouvir ruídos ou sentir alguma vibração, ao pisar no pedal de freio, é importante que ele investigue a causa e, além disso, procure a ajuda de profissionais especializados. Se o ruído rouco aparecer, geralmente é indício de que a pastilha de freio está descascada. Pisar fundo no freio é outro sinal gravíssimo de que o sistema está irregular, aponta Fábio Tessarolo, diretor da Oficina Renova.
Por meio de sons, cheiros e outras sinalizações, os automóveis revelam quando estão com problema. Vale dar atenção a esses vestígios no dia a dia. Quando o freio apresenta defeitos, geralmente o carro mostra no painel, por meio de uma luzinha. Se ela piscar, indica que o veículo está com anomalia. Se ela acender e ficar ligada continuamente, é porque o problema está instalado, indica Fábio.
Para evitar acidentes, a regulagem do freio de mão também deve ser observada. Ao notar que ele está com muita folga, subindo com facilidade, pode ser um aviso de que ele está desregulado.
O sistema de freio, a direção e a suspensão são os itens mais importantes no contexto da segurança no trânsito. Para que eles trabalhem conjuntamente, os motoristas devem verificar com frequência se o funcionamento de todos está adequado. Tudo isso deve ser levado em consideração para não colocar em risco a própria vida e a das pessoas ao redor, acrescenta Fábio Tessarolo.
Movimento
O sistema de freios funciona, basicamente, por meio da conversão de pressão mecânica em hidráulica. Isso ocorre em um circuito fechado de fluido de freio, que abrange o cilindro mestre, ligado ao servo freio e pedal de frenagem, e os cilindros ou pinças hidráulicas ligadas às rodas, explica Jovani Gomes, diretor de pós-venda da Contauto. Para deixar a frenagem mais segura, atualmente, algumas tecnologias associadas ao sistema de freios entram em cena.
É o caso do ABS (Anti-lock Braking System), sistema que evita que as rodas derrapem numa freada, e do EBD (Electronic Brake Distribution), que controla a tração e a estabilidade do carro. Já o ESC (Electronic Stability Control) é considerado uma das melhores invenções em segurança veicular. O controle de estabilidade eletrônico pode reduzir em até 43% a fatalidade dos acidentes e em 83% os capotamentos em SUVs, garante Jovani.
Veja como funciona cada peça do sistema de freio
Tambor
É a ponta de todo o sistema de freio. Basta um toque sutil e, se tudo estiver em boas condições, o veículo para.
Tem a função de auxiliar a atuação do freio, multiplicar para todo o sistema a força empregada pelo motorista no pedal. Sem ele, seria praticamente impossível parar o carro. Ele funciona com o vácuo gerado pelo funcionamento do motor.
Abastece o sistema de freio com fluido vindo do reservatório e transforma a pressão mecânica de pisar no pedal em pressão hidráulica.
É o líquido que faz funcionar todo o sistema hidráulico de freio. Fica no reservatório acima do cilindro mestre. Deve ser trocado a cada 10 mil km.
São os dutos que levam o fluído do cilindro mestre para as rodas. Há canos de cobre nas partes sem flexão e mangueiras próximo às rodas onde há movimento, os chamados flexíveis.
São as peças que ficam em contato com o disco de freio para parar o veículo. Estão apenas nas rodas dianteiras na maioria dos carros.
Fazem contato com as pastilhas. O principal problema dos discos é quando eles estão gastos, quebrados ou empenados. Isso provoca trepidações na hora de frear. As pastilhas gastas podem danificar os discos.
Uma espécie de bacia que fica nas rodas traseiras no entorno das lonas de freio. Quando o freio é acionado, a lona toca no tambor para parar as rodas traseiras.