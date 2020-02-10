Fique atento aos sinais que o freio emite

Se ouvir algum ruído ao pisar no freio, recorra a um profissional Crédito: Freepik

Está chegando o dia daquela viagem tão desejada! E para que o sonho não vire pesadelo, é melhor fazer um check list de tudo que precisa ser observado antes de colocar o pé na estrada. Dentre os itens, a revisão do carro não deve ficar de fora. E um dos pontos de atenção são os freios, que costumam dar sinais de que algo não está normal.

Se o condutor ouvir ruídos ou sentir alguma vibração, ao pisar no pedal de freio, é importante que ele investigue a causa e, além disso, procure a ajuda de profissionais especializados. Se o ruído rouco aparecer, geralmente é indício de que a pastilha de freio está descascada. Pisar fundo no freio é outro sinal gravíssimo de que o sistema está irregular, aponta Fábio Tessarolo, diretor da Oficina Renova.

Por meio de sons, cheiros e outras sinalizações, os automóveis revelam quando estão com problema. Vale dar atenção a esses vestígios no dia a dia. Quando o freio apresenta defeitos, geralmente o carro mostra no painel, por meio de uma luzinha. Se ela piscar, indica que o veículo está com anomalia. Se ela acender e ficar ligada continuamente, é porque o problema está instalado, indica Fábio.

Para evitar acidentes, a regulagem do freio de mão também deve ser observada. Ao notar que ele está com muita folga, subindo com facilidade, pode ser um aviso de que ele está desregulado.

O sistema de freio, a direção e a suspensão são os itens mais importantes no contexto da segurança no trânsito. Para que eles trabalhem conjuntamente, os motoristas devem verificar com frequência se o funcionamento de todos está adequado. Tudo isso deve ser levado em consideração para não colocar em risco a própria vida e a das pessoas ao redor, acrescenta Fábio Tessarolo.

Movimento

O sistema de freios funciona, basicamente, por meio da conversão de pressão mecânica em hidráulica. Isso ocorre em um circuito fechado de fluido de freio, que abrange o cilindro mestre, ligado ao servo freio e pedal de frenagem, e os cilindros ou pinças hidráulicas ligadas às rodas, explica Jovani Gomes, diretor de pós-venda da Contauto. Para deixar a frenagem mais segura, atualmente, algumas tecnologias associadas ao sistema de freios entram em cena.

É o caso do ABS (Anti-lock Braking System), sistema que evita que as rodas derrapem numa freada, e do EBD (Electronic Brake Distribution), que controla a tração e a estabilidade do carro. Já o ESC (Electronic Stability Control) é considerado uma das melhores invenções em segurança veicular. O controle de estabilidade eletrônico pode reduzir em até 43% a fatalidade dos acidentes e em 83% os capotamentos em SUVs, garante Jovani.

Veja como funciona cada peça do sistema de freio