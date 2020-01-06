Confira dicas para aumentar a vida útil da moto

Atenção à troca de óleos, por exemplo, evita contratempos nas estradas Crédito: Freepik

Para os motociclistas que desejam evitar contratempos na rotina de condução na cidade ou nas estradas, torna-se indispensável que o óleo lubrificante esteja em dia. Além de conservar o motor, o produto tem a função de evitar o superaquecimento. Especialistas apontam que ele também ajuda a reduzir o atrito entre as partes internas do sistema, permitindo a condição ideal de uso.

A melhor saída é apostar nas orientações indicadas pelos fabricantes, que constam nos manuais dos proprietários, segundo Pedro Américo, consultor técnico da concessionária Vitória Harley-Davidson.

“Cada motor possui característica que o torna único. Alguns motores são projetados para trabalhar acima de 10 mil rotações por minuto (rpm), enquanto outros são para até 6 mil rpm”, aponta.

Segundo ele, o uso de óleos de carros em motocicletas e a preferência por alternativas mais baratas, que estejam fora das especificações necessárias, são atitudes arriscadas, que podem desencadear consequências caras.

“Se o óleo não atender em relação à viscosidade que o motor precisa, há a redução da vida útil dele. Além disso, pode ser que o trabalho do propulsor tenha uma temperatura acima do que deveria e que haja aumento do consumo do combustível. Nos casos extremos, interrompe o funcionamento do motor. Os defeitos causados por utilização de óleo fora da especificação do fabricante não são cobertos em garantia", informa Pedro Américo.

CHECAGEM CONSTANTE

As montadoras indicam que a verificação do óleo deve ser feita com motor quente ou frio, com a moto apoiada no cavalete lateral ou fora dele. Tudo isso varia conforme o tipo de motor.

"Quando o nível de óleo ultrapassa, há aumento da pressão interna. A tendência é que o motor jogue esse óleo para fora. Muitas vezes isso ocorre no respiro do motor ou até mesmo ao estourar alguma junta ou retentor, causando um vazamento de óleo", explica o profissional.

QUANDO FAZER A TROCA

Não existe regra comum para efetuar a substituição do óleo. Pode ser feita a cada quatro, seis, 10 mil km rodados, dependendo do modelo e da frequência de uso da moto. "De modo geral, é preciso trocar o óleo das motocicletas ao completar os primeiros mil quilômetros. Isso ocorre na primeira revisão. Inicialmente as fuligens passam por um processo de assentamento no desgaste primário da motocicleta", ressalta Jânio de Paula, gerente-geral da Honda Moto Vena.

ABASTECIMENTO

A atenção na hora de abastecer nos postos também deve ser redobrada, já que os combustíveis ruins comprometem a atividade da moto. "Ao forçar o funcionamento do motor, tem a chance de que ele preaqueça ou esquente ainda mais", revela Jânio de Paula.