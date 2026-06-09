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Músico que trabalhou com Dua Lipa e Britney Spears é morto a facadas

Artista de 35 anos, cujo nome verdadeiro era Mark Orabiyi, foi encontrado no jardim de uma casa no leste da capital britânica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 09:56

Cantor e compositor que trabalhou com Dua Lipa e Britney Spears é morto a facadas
Cantor e compositor que trabalhou com Dua Lipa e Britney Spears é morto a facadas Instagram/@talayriley
O músico profissionalmente conhecido como Talay Riley, 35, foi morto a facadas em Londres.
O cantor e compositor, cujo nome verdadeiro era Mark Orabiyi, foi encontrado com ferimentos de faca em um jardim na sexta-feira (5). Ele foi declarado morto ao chegar ao hospital.
Além dele, outro homem com cerca de 20 anos também foi esfaqueado. A pessoa, que não teve identidade revelada, teria sofrido múltiplos ferimentos, mas sem risco à vida ou de sequelas permanentes, informou a polícia à BBC.
Três pessoas foram presas sob suspeita de assassinar Orabiyi. Um homem de 27 anos foi libertado sob fiança enquanto as investigações prosseguem; outro homem de 24 anos e uma mulher de 25 anos foram libertados sem que nenhuma acusação fosse formalizada.
Orabiyi trabalhou em faixas para artistas como Dua Lipa, Britney Spears, Zendaya e Khalid. Entre alguns sucessos estão "Young Dumb & Broke" de Khalid, "Who Do You Love" do The Chainsmokers e "Lights On" de H.E.R..

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