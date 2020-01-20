O motor aquece demais? Dano pode ser irreversível

Superaquecimento pode até travar o motor Crédito: ARQUIVO/AG

O motor é o principal componente do carro. A revisão periódica pode evitar problemas graves que custarão mais dinheiro e poderão até arriscar a vida útil do veículo. O superaquecimento é um deles, que tem a capacidade de tirar a máquina da rua definitivamente, mas pode ser evitado com a devida atenção.

Fábio Tessarolo, diretor da Oficina Renova, explica que cada carro possui a sua temperatura ideal e isso é mostrado no painel. Os veículos mais modernos têm um termômetro que indica a atual temperatura do motor. Mas a informação mais precisa de quando algo está fora do normal fica em outro lugar: O correto é ler o que vem no manual do carro, indica.

O professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Elias Dalvi, chama a atenção para os sinais que o carro pode dar. Primeiro, tem que ficar de olho no painel do veículo. Se a luz (indicativa de temperatura) acender é porque alguma coisa está errada. O especialista também indica que o motorista sempre confira o nível de água do motor quando ele ainda está frio.

Dalvi alerta para os problemas que o superaquecimento pode causar. Ele queima e empena a junta do cabeçote. Pode até travar o motor.

Precauções

O professor cita as medidas a serem tomadas quando o superaquecimento for detectado. Parar imediatamente e olhar o que está acontecendo. Se estiver vazando água, tem que repor com o motor frio para não dar choque térmico.

Fábio Tessarolo também destaca a importância do controle da temperatura. O carro trabalha com lubrificação, atrito e refrigeração. Se não refrigera, ele não trabalha. Hoje, existe um aditivo que ajuda na refrigeração mesmo em altas temperaturas e substitui a água

Tessarolo alerta para o perigo de mexer no motor quente. A tampa do reservatório não pode ser aberta nesse momento porque é como se fosse uma panela de pressão. Se abrir pode explodir e jogar água quente na pessoa.