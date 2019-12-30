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Carro parado também pode dar defeito

Veículos foram projetados para serem usados de forma contínua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 16:00

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 16:00

Deixar o carro muito tempo parado pode acarretar em problemas mecânicos Crédito: divulgação
Não é raro ouvir relatos de pessoas que deixam o carro parado no estacionamento por causa de uma viagem ou por optarem pelo uso de aplicativos de carona, bicicletas compartilhadas e transportes coletivos. Caso o condutor saia por um longo período e deixe o carro em casa, uma boa alternativa é solicitar a ajuda de alguém de confiança para não deixar o veículo parado por muito tempo.
Especialistas indicam que é necessário fazer o eventual funcionamento da máquina. A reativação do sistema do automóvel deve ser feita semanalmente ou, no máximo a cada 15 dias, para que haja a recarga da bateria. É importante levar em consideração que o carro é projetado para ser usado de forma contínua. Se o condutor não usá-lo dessa forma, alguns problemas nos componentes podem vir à tona, explica Fábio Tessarolo, diretor da Oficina Renova.
Segundo ele, outra complicação envolve os fluidos do sistema de lubrificação. O óleo pode decantar, instalando-se no fundo do cárter, que se junta a outras impurezas de dentro do motor, provenientes da queima do combustível. Isso compromete o funcionamento do carro. Nesses casos, o melhor seria substituir o óleo do filtro, evitando mantê-lo com as fuligens, destaca Fábio.

Sem carga

De acordo com ele, os clientes que mais procuram o atendimento da loja relatam que esqueceram os faróis dos automóveis ligados por mais de duas horas. A falta de manutenção do carro e a escolha inadequada de bateria são outros motivos frequentes. Para quem se programa para viajar, e quer reduzir o consumo dos aparelhos eletrônicos, a dica é desconectá-la e desligá-la. Mas, antes de fazer isso, é bom procurar uma oficina, para não correr o risco de perder a configuração do carro, acrescenta Josimar.
A bateria fraca desencadeia problemas no reúso do carro, indica Josimar Felix da Silva, técnico da empresa Disk Bateria 24h, localizada em Vitória. A tendência é que a peça descarregue se o carro não for usado. Se ela tiver menos de um ano de uso, é possível apenas recarregá-la. Se for antiga, com dois ou mais anos de uso, provavelmente, não será possível fazer isso. A troca torna-se inevitável, aponta o profissional que atua no ramo desde 1995.

Uso do ar

Para que não haja o risco de infiltração de água, a cautela também se aplica para as borrachas de vedação. Todos os sistemas parados por muito tempo devem ser verificados. As pinças e as pastilhas de freio podem oxidar e perder a eficiência. A sujeira do carro é um problema constante, que ocasiona a infestação de pestes. Se os ratos se acomodarem dentro do carro, danificam fiações, componentes elétricos e mau cheiro por causa das fezes e da urina, finaliza o diretor da Oficina Renova.
O fluido que circula no sistema de ar-condicionado requer precauções específicas. O aparelho deve ser utilizado de forma contínua. Se você deixa de usá-lo por certo período, os anéis de vedação ficam sem a lubrificação ideal e ressecados. Isso causa problemas de refrigeração e, talvez, seja necessário fazer a manutenção dos anéis vedantes, ressalta Fábio Tessarolo.

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