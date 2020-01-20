Saiba se é hora de trocar as palhetas do limpador de para-brisa

Limpador de para-brisa: cuidados Crédito: Freepik

Muita gente só se lembra delas quando precisa, e nessa hora, caso o acessório não esteja funcionando perfeitamente, pode colocar os passageiros em risco. Quando o assunto são as palhetas dos limpadores do para-brisa, é preciso ter atenção: elas são um importante item de segurança, pois permitem a visibilidade em dias de chuva.

Especialistas recomendam que as palhetas sejam substituídas uma vez por ano ou quando apresentarem sinais de desgaste. De acordo com Alessandro Rubio, supervisor de pesquisa e conteúdo do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi Brasil), é preciso verificar sempre o estado do acessório, se a borracha está ressecada, quebradiça, torta ou rasgada, pois isso influencia diretamente em sua eficiência.

Já para aumentar a durabilidade das palhetas, ele indica que é preciso manter o para-brisa limpo, evitar expor o veículo ao sol por longos períodos e também manusear os braços com cuidado, para evitar deformações na estrutura.

A falta de uma verificação periódica das palhetas pode representar uma condição insegura para todos os ocupantes do veículo, pois a visibilidade do condutor será seriamente afetada em situações de chuva. Em casos extremos, quando a borracha já se deteriorou, pode, inclusive, ocorrer o aparecimento de riscos na superfície dos vidros, gerando a necessidade de substituí-los, orienta Alessandro Rubio.

Hora de conferir

A dica do diretor da Oficina Renova, Fábio Tessarolo, para evitar surpresas quando a chuva começa, é dar uma conferida no acessório no momento em que for abastecer o veículo.

Geralmente, quando faz o abastecimento do carro, o frentista pergunta se o motorista quer completar a água do limpador. Nessa hora, o indicado é aproveitar para esguichar a água e usar o limpador. Se observar que ele não está cumprindo seu papel como deveria, é hora de efetuar a troca, explica.

Entre os sinais de que o equipamento precisa ser substituído, ele aponta quando a borracha trepida no vidro ou a água forma linhas que não desaparecem.

Esse teste também ajuda a evitar surpresas com o sistema de acionamento do limpador. Outro cuidado importante, segundo ele, é com a limpeza da borracha, que deve ser feita com um pano úmido.

Na hora da troca, também é preciso estar atento, pois há vários modelos de palhetas no mercado, mas é recomendado usar a descrita no manual do proprietário ou observar na embalagem do produto se a palheta é indicada para o veículo.