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Sem surpresas em dia de chuva

Saiba se é hora de trocar as palhetas do limpador de para-brisa

Para a segurança dos passageiros, as palhetas devem ser substituídas uma vez ao ano

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 13:08
Limpador de para-brisa: cuidados Crédito: Freepik
Muita gente só se lembra delas quando precisa, e nessa hora, caso o acessório não esteja funcionando perfeitamente, pode colocar os passageiros em risco. Quando o assunto são as palhetas dos limpadores do para-brisa, é preciso ter atenção: elas são um importante item de segurança, pois permitem a visibilidade em dias de chuva.
Especialistas recomendam que as palhetas sejam substituídas uma vez por ano ou quando apresentarem sinais de desgaste. De acordo com Alessandro Rubio, supervisor de pesquisa e conteúdo do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi Brasil), é preciso verificar sempre o estado do acessório, se a borracha está ressecada, quebradiça, torta ou rasgada, pois isso influencia diretamente em sua eficiência.
Já para aumentar a durabilidade das palhetas, ele indica que é preciso manter o para-brisa limpo, evitar expor o veículo ao sol por longos períodos e também manusear os braços com cuidado, para evitar deformações na estrutura.
A falta de uma verificação periódica das palhetas pode representar uma condição insegura para todos os ocupantes do veículo, pois a visibilidade do condutor será seriamente afetada em situações de chuva. Em casos extremos, quando a borracha já se deteriorou, pode, inclusive, ocorrer o aparecimento de riscos na superfície dos vidros, gerando a necessidade de substituí-los, orienta Alessandro Rubio.

Hora de conferir

A dica do diretor da Oficina Renova, Fábio Tessarolo, para evitar surpresas quando a chuva começa, é dar uma conferida no acessório no momento em que for abastecer o veículo.
Geralmente, quando faz o abastecimento do carro, o frentista pergunta se o motorista quer completar a água do limpador. Nessa hora, o indicado é aproveitar para esguichar a água e usar o limpador. Se observar que ele não está cumprindo seu papel como deveria, é hora de efetuar a troca, explica.
Entre os sinais de que o equipamento precisa ser substituído, ele aponta quando a borracha trepida no vidro ou a água forma linhas que não desaparecem.
Esse teste também ajuda a evitar surpresas com o sistema de acionamento do limpador. Outro cuidado importante, segundo ele, é com a limpeza da borracha, que deve ser feita com um pano úmido.
Na hora da troca, também é preciso estar atento, pois há vários modelos de palhetas no mercado, mas é recomendado usar a descrita no manual do proprietário ou observar na embalagem do produto se a palheta é indicada para o veículo.
Na hora de substituir, procure marcas que sejam reconhecidas, não use produtos de baixa qualidade, pois a durabilidade será menor. Como é um item que fica parado durante a maior parte do tempo, quando você mais precisar, ele pode não funcionar, alerta.

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