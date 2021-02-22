Ducati SuperSport 950 é entrada das motos esportivas da marca italiana

O motor bicilíndrico Ducati Testastretta mantém os níveis de potência máxima e torque nos 110 cavalos às 9 mil rpm e 9,5 kgfm às 6.500 rpm, respetivamente Crédito: Ducati/Divulgação

A produção em série da SuperSport 950 já se iniciou na fábrica da Ducati na cidade italiana de Borgo Panigale e a moto estará nas concessionárias europeias neste mês. Apresentada durante a Ducati World Première 2021 – uma websérie em cinco episódios divulgados entre novembro e dezembro do ano passado, a SuperSport 950 é uma moto que busca combinar o caráter esportivo com uma utilização diária em estrada e pretende assumir o papel de “modelo de entrada” do mundo das motos esportivas da marca. O novo modelo foi revisto no seu design e conta com aprimoramentos na eletrônica e nos equipamentos, além de passar a cumprir a legislação antipoluição Euro 5.

A ligação estética entre a SuperSport 950 e a Panigale V4 torna-se ainda mais evidente na nova versão. O conjunto óptico full-led equipado com DRL remete de imediato para a afilada assinatura luminosa da Panigale, enquanto que as carenagens foram redesenhadas para acentuar o caráter esportivo da moto e a fluidez das suas formas. A SuperSport 950 conta com monobraço oscilante, quadro em treliça fixo ao motor, que age como elemento estrutural para reduzir o peso e volume, e um total de 184 quilos. O pacote de eletrônica consiste em ABS Cornering (para frenagem em curvas), controles de tração e de anti-empinamento e três diferentes modos – “Sport”, “Touring” e “Urban”.

Segundo a Ducati, graças às atualizações introduzidas, a SuperSport 950 está agora mais confortável. O assento tem novo estofo e uma forma mais plana que, em conjugação, oferecem mais conforto e movimento longitudinal, permitindo também o máximo controle para o condutor e muito espaço para o passageiro. A altura dos avanços conferem uma posição de condução esportiva sem colocar muita pressão sobre os pulsos, enquanto que os apoias-pés estão posicionados de modo a não fatigarem os joelhos. Para melhorar a experiência de condução, tanto fora e dentro da cidade quanto em pista, a versão base da SuperSport 950 passa a estar equipada com o Quick Shift Up & Down. O novo comando da embreagem é agora hidráulico e a manete pode ser ajustada na sua distância aos punhos. A caixa de velocidades foi modificada para facilitar a colocação em ponto-morto quando a moto está parada, assegurando que as mudanças sejam engrenadas de forma mais precisa.

A instrumentação da família SuperSport 950 inclui uma nova tela de TFT de 4,3 polegadas Crédito: Ducati/Divulgação

A instrumentação da família SuperSport 950 inclui uma nova tela de TFT de 4,3 polegadas. No centro dele, um grande conta-giros redondo que mostra a marcha engatada permite manter sob controle a informação mais importante durante a condução esportiva. A interface, inspirada na família Panigale V4, torna fácil a navegação pelo menu e o ajuste das definições, resultando em uma identificação mais imediata do Riding Mode selecionado.