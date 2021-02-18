Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Ducati apresenta linha 2021 da Monster com releitura mais leve
Monstruosa beleza

Ducati apresenta linha 2021 da Monster com releitura mais leve

Naked esportiva é o modelo mais vendido de todos os tempos da marca; ideal para quem deseja uma motocicleta tecnológica e fácil de se pilotar
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

18 fev 2021 às 15:19

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:19

A nova Monster é baseada nos mesmos conceitos da inesquecível Monster 900, porém reinterpretados e atualizados
A nova Monster é baseada nos mesmos conceitos da inesquecível Monster 900, porém reinterpretados e atualizados Crédito: Divulgação/Ducati
Lançada em 1993, a Monster marcou a história da Ducati e é o modelo mais vendido de todos os tempos da marca com sede na cidade italiana de Borgo Panigale: mais de 350 mil foram produzidos desde sua apresentação. A proposta da nova Monster é representar toda a essência da Ducati na forma mais leve, compacta e essencial possível, sendo uma moto indicada para todos aqueles que desejam uma motocicleta tecnológica e fácil de se pilotar.
A receita é a original de 1993: um motor esportivo, mas adequado para uso em estradas, combinado com um quadro derivado dos modelos de Superbike. A nova Monster é baseada nos mesmos conceitos da inesquecível Monster 900, uma das primeiras nakeds esportivas, porém, reinterpretados e atualizados.
A intenção da Ducati é entregar uma moto com um chassi avançado e eficiente, capaz de estabelecer imediatamente a sensação perfeita com o piloto. A posição de condução é menos carregada nos pulsos e o motor busca oferecer um equilíbrio entre potência, torque e facilidade de manuseio.
A moto incorpora diretrizes estéticas que a tornam imediatamente reconhecível como uma Monster: tanque de combustível em forma arredondada, farol redondo, traseira limpa e motor em destaque, no centro da cena. A linguagem, no entanto, é nova e moderna. As formas evoluíram em uma direção em que a essencialidade e a tecnologia são aprimoradas pelo design, como no perfil circular do farol de leds.
A Monster é movida pelo motor Testastretta de 937 cc em forma de “L” de dois cilindros, com distribuição desmodrômica e homologação Euro 5. Em comparação com o 821 anterior, ele aumenta o deslocamento, a potência, o torque e diminui o peso (menos 2,4 quilos) para oferecer melhor capacidade de manobra.

Veja Também

Kawasaki Z650 tem design atualizado e novos equipamentos de série

Nova Ducati Multistrada V4 alia esportividade ao conforto de direção

Nova versão Classic é releitura nostálgica da cruiser BMW R 18

O motor agora é de 111 cavalos a 9.250 rpm com torque máximo de 9,7 kgfm entregue a apenas 6.500 rpm, provando ser eficiente e reativo na resposta do acelerador. A facilidade de condução é aprimorada pela nova caixa de velocidades e com acionamento “Quick Shift Up/Down” de série.
A nova Monster tem motor Testastretta de 937 cc em forma de “L” de dois cilindros, com distribuição desmodrômica e homologação Euro 5
A nova Monster tem motor Testastretta de 937 cc em forma de “L” de dois cilindros, com distribuição desmodrômica e homologação Euro 5 Crédito: Divulgação/Ducati

REDUÇÃO DE PESO

Para garantir o máximo de diversão, grande atenção foi dada à redução de peso na criação da nova Monster. Chassi, elementos acessórios e superestruturas foram redesenhados do zero para criar um modelo compacto e leve, adequado para o uso diário e esportivo. A estrutura frontal de alumínio reproduz o mesmo conceito encontrado no Panigale V4. É curto e conectado diretamente aos cabeçotes do motor. Com um peso de apenas 3 quilos, esse quadro é 4,5 quilos mais leve (60% menos) do que a treliça anterior, ajudando a reduzir o peso seco para 166 quilos.
Cada componente foi redesenhado e iluminado: os aros perderam 1,7 quilos e o braço oscilante foi aliviado em 1,6 quilos. O sobrechassi traseiro diminuiu 1,9 quilos graças também à tecnologia GFRP (Polímero Reforçado com Fibra de Vidro), que permitiu a otimização de formas e superfícies em benefício da leveza e compacidade dimensional. A economia de peso total é de 18 quilos em comparação com o Monster 821.

Veja Também

Nova versão Classic é releitura nostálgica da cruiser BMW R 18

BMW Motorrad lança a nova S 1000 RR pacote M fabricada em Manaus

A nova Monster é tecnológica. Traz de série ABS Cornering, Traction Control e Wheelie Control, todos ajustáveis para diferentes níveis de intervenção. O caráter esportivo da moto é sublinhado pelo Controle de Lançamento, que garante partidas rápidas.
Chassi, elementos acessórios e superestruturas foram redesenhados do zero para criar um modelo compacto e leve
Chassi, elementos acessórios e superestruturas foram redesenhados do zero para criar um modelo compacto e leve Crédito: Divulgação/Ducati
A nova Monster é equipada com três modos de condução (“Sport”, “Urban” e “Touring”) que permitem moldar o caráter da moto de acordo com os gostos e necessidades. Tudo é facilmente gerenciado por meio dos controles do guidão e do painel TFT colorido de 4,3 polegadas com gráficos de corrida que remetem aos da Panigale V4, com um grande conta-giros que mostra a indicação da marcha inserida.
A Monster 2021 está disponível nas cores Ducati Red e Dark Stealth, ambas com rodas pretas, e Aviator Grey, com rodas GP Red. Para quem quer a moto com uma imagem ainda mais esportiva, existe a versão Plus nas mesmas cores, com para-brisa aerodinâmico e capa para o banco do passageiro de série. A nova Monster estará nas concessionárias europeias a partir de abril de 2021. Não há previsão sobre a chegada do modelo ao Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

motocicleta Ducati
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca despacha italiano Berrettini e avança às quartas de final do Masters de Monte Carlo
Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados