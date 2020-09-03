BMW Motorrad lança a nova S 1000 RR pacote M fabricada em Manaus

A proposta da nova BMW Motorrad S 1000 RR pacote M é estabelecer novos parâmetros no segmento com seus atributos de força e potência aliados a uma condução extremamente precisa Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A BMW Motorrad anunciou o lançamento no mercado nacional da nova S 1000 RR pacote M - de Motorsport. A superesportiva fabricada em Manaus, no Amazonas, chega com preço de R$ 118.750 e estará disponível a partir de 21 de setembro em todas as concessionárias autorizadas da marca no país.

Integrante da terceira geração da S 1000 RR, a versão oferece uma relação peso/potência superior devido às novas rodas em fibra de carbono e nova bateria de lítio. Além disso, a moto recebe pintura exclusiva, bancos esportivos M e kit chassi M com opção de ajuste da balança e amortecedor traseiro.

"Por intermédio da família S 1000, a BMW Motorrad traz ao Brasil o que há de mais moderno na tecnologia voltada para o segmento das superesportivas. A opção com pacote M amplia ainda mais uma gama de motocicletas que segue como referência e dita tendências tanto no quesito estilo quanto na performance" Julian Mallea - Diretor da BMW Motorrad do Brasil

A proposta da nova BMW Motorrad S 1000 RR pacote M não é nada modesta: estabelecer novos parâmetros no segmento com seus atributos de força e potência aliados a uma condução extremamente precisa que conta ainda com auxílio de sofisticados sistemas eletrônicos de assistência à pilotagem. Entre os principais atributos da nova versão estão as rodas de fibra de carbono M Performance. Os benefícios incluem menor peso (1,7 quilo), o que se traduz em uma massa rotacional mais baixa e um comportamento superior em termos de aceleração e frenagem, tornando o controle do modelo mais fácil.

Além do ganho na dinâmica de pilotagem, a fibra de carbono traz às novas rodas um visual moderno. Quem também contribui para a redução de peso do conjunto (193,5 quilos na versão pacote M, antes 197 quilos da Premium e 208 quilos da geração anterior) é a nova bateria de lítio, dois quilos mais leve em comparação à da antiga geração. O kit chassi M oferece ao usuário a possibilidade de ajustes mais precisos na balança e no amortecedor traseiro, que viabiliza uma configuração mais refinada na busca pela performance extrema em pistas. Banco esportivo M mais aderente e firme e pintura Motorsport tricolor exclusiva são outros diferenciais da versão pacote M da S 1000 RR.

Motor

Em termos de powertrain, a nova BMW S 1000 RR pacote M vem com um motor de quatro cilindros em linha com 207 cavalos a 13.500 rpm e 11,5 kgfm de torque máximo. De acordo com a BMW, a tecnologia ShiftCam possibilita extrair máxima potência e torque, não apenas em altas rotações mas também em faixas de giro baixas e intermediárias. A entrega de potência e torque é mais uniforme e linear, tornando a motocicleta mais fácil de controlar e ideal tanto para o uso diário quanto para o desempenho nas pistas e entregando uma aceleração mais uniforme em saídas de curva fechadas, prolongando a vida útil dos pneus e possibilitando que o piloto use melhor o quadro.

A nova BMW S 1000 RR pacote M conta com entrega de potência e torque mais uniforme e linear, tornando a motocicleta mais fácil de controlar e ideal tanto para o uso diário quanto para o desempenho nas pistas Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

O chassi da BMW S 1000 RR contribuiu na redução total do peso da motocicleta. Esses avanços foram possíveis por meio da adesão de um novo braço oscilante, mais leve e capaz de aplicar a força de forma otimizada. Outra tecnologia é o layout do quadro (Flex-Frame), mais leve e que oferece maior liberdade de movimento devido ao melhor fechamento dos joelhos. Os modos de pilotagem disponíveis são Rain, Road, Dynamic e Race.

Para os usuários que desejam se aventurar com a superesportiva nas pistas, há a opção Modo Pro, oferecendo outras três configurações adicionais de pilotagem (Race Pro 1, 2 e 3). Os recursos do modo Pro são o Launch Control (controle de tração) para arrancadas perfeitas e o Limitador de Pit-Lane, configurável para oferecer aderência ideal nas velocidades controladas na área de rodagem nos boxes. Já as mudanças ultrarrápidas de marcha, sem a necessidade de acionamento da embreagem, são ativadas pelo Shift Assistant Pro. Graças ao sensor de inclinação de seis eixos, é possível configurar tanto a regulagem do ABS quanto as funções DTC. A regulagem do DTC tem a função de transmitir com precisão a força necessária para empinar a roda dianteira em linha reta, sem que ela fuja ao controle.