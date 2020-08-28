Mercedes-AMG apresenta novos motores nos modelos esportivos

As versões mais temperadas do Classe A e do CLA podem ser encontradas com preços sugeridos de R$ 434.900 e de R$ 458.900, respectivamente Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Um dos efeitos colaterais mais perversos da pandemia do coronavírus no Brasil foi aumentar ainda mais a concentração de renda. De acordo com as pesquisas, os brasileiros ricos se tornaram mais ricos e os pobres se tornaram mais pobres. Não por acaso, os modelos de superluxo foram os menos afetados pela retração das vendas no setor automotivo  o que estimula a chegada de novos veículos, cada vez mais requintados e caros. Agora, é a Mercedes-Benz que acaba de desembarcar no Brasil duas novidades para o portfólio de sua divisão de modelos esportivos AMG. Os Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ e CLA 45 S 4Matic+ chegam com a proposta de oferecer aos consumidores mais abastados do país um hatch e um cupê esportivos de alta performance, com design exclusivo e dispostos a trazer a emoção das pistas para as ruas.

As versões mais temperadas do Classe A e do CLA podem ser encontradas na rede de concessionárias Mercedes com preços sugeridos de R$ 434.900 e de R$ 458.900, respectivamente. Com as duas novas aquisições, o portfólio da Mercedes-AMG no Brasil agora conta com vinte e quatro diferentes opções de esportivos.

Os modelos da mais nova safra da Mercedes-AMG são facilmente identificáveis como membros da família esportiva da marca alemã. Pela primeira vez, a família de compactos agora também apresenta a grade do radiador específica da AMG, chamada de Panamericana, que funciona como uma espécie de crachá da gama de alta performance da Mercedes. A frente de ambos os modelos remete ao estilo conhecido como cara de tubarão, na qual os faróis finos alongados com contornos profundos e o capô plano trazem a impressão de uma dianteira extremamente dinâmica.

A imponência é acentuada pelos para-choques dianteiros mais amplos, com alargamento da caixa de rodas, que cria espaço para um eixo dianteiro mais largo e reforça a aparência atlética. A dianteira dos novos esportivos carrega características únicas que garantem a exclusividade na aparência de cada modelo. O A 45 S 4Matic+ apresenta um design de asa mais largo e aletas horizontais nas entradas de ar externas, enquanto sua entrada de ar inferior alongada enfatiza a impressão de largura. Já o CLA 45 S 4Matic+ carrega uma aparência ainda mais expressiva com suas entradas de ar externas tipo jato, evidenciando a similaridade com o cupê de quatro portas AMG GT. O divisor dianteiro é perfeitamente integrado às cortinas de ar laterais à frente das rodas da frente, o que otimiza o fluxo de ar e melhora o desempenho aerodinâmico do modelo.

Observados de lado, as saias laterais mais largas da AMG cumprem a função de rebaixar visualmente os dois novos esportivos compactos. Os espelhos externos são montados na porta, para reforçar o aspecto esportivo e melhorar a aerodinâmica e a performance. As rodas de 19 polegadas (255/35 R19) pintadas em preto fosco com raios cruzados são forjadas, contribuindo assim para a diminuição de peso. Na traseira dos novos membros da família AMG, dois tubos de escape duplos redondos trazem mais esportividade e robustez aos modelos. A impressão de largura na parte traseira é enfatizada ainda mais pelos finos conjuntos de luzes de duas peças. O difusor com quatro aletas verticais, presente no A 45 S 4Matic+, contribui para um melhor desempenho aerodinâmico. No CLA 45 S 4Matic+, as quatro aletas são individuais.

Os dois modelos trazem motores de 421 cavalos e o novo propulsor é totalmente montado a mão e incorpora recursos de design inteligente. Ao contrário das versões anteriores, o novo motor é girado em torno de seu eixo vertical em 180 graus, o que deixa o turbocompressor e o coletor de escape posicionados na parte traseira do powertrain, com o sistema de admissão posicionado na frente. Essa configuração permite o design mais plano e o posicionamento do motor mais para baixo, melhorando a aerodinâmica da seção frontal.

O novo arranjo ainda permite dutos de ar aprimorados, com distâncias mais curtas e menos desvios, tanto no lado da entrada quanto do escape, algo que, segundo a fabricante, melhora a resposta ao se pisar no acelerador. Com uma pressão máxima de carga de 2,1 bar, o motor turbo de 2,0 litros e quatro cilindros também é líder em seu segmento nesse aspecto. A válvula eletrônica de alívio de exaustão faz com que a pressão de carga seja controlada de maneira mais precisa, possibilitando o aumento temporário da pressão de carga (overboost) sob aceleração. A turboalimentação e a injeção direta com um processo de combustão guiado por spray não apenas viabilizam um alto rendimento de potência, mas também melhoram a eficiência termodinâmica e, portanto, reduzem o consumo de combustível e as emissões de escape.

O moderno sistema de infoentretenimento MBUX da Mercedes-Benz conta com estrutura de controle interativa e gráficos 3D brilhantes de alta resolução Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Nos novos Mercedes-AMG, a experiência de condução é auxiliada pela tração integral totalmente variável. O AMG Torque Control no novo eixo traseiro tem duas embreagens multidiscos controladas eletronicamente. Tal recurso possibilita que a potência de tração não só possa ser distribuída de forma variável entre as rodas dianteiras e traseiras, mas também seletivamente entre as rodas traseira esquerda e direita. Dependendo do modo de condução e da situação, o torque de tração pode ser distribuído separadamente nas duas rodas traseiras, algo útil durante manobras em curvas velozes e radicais. A novidade viabiliza o modo Drift, que dá ao motorista a sensação de estar dirigindo um veículo com tração traseira.

Há seis modos de condução: Slippery, Comfort, Sport, Sport +, Individual e Race. Eles combinam uma ampla variedade de características do veículo, de confortável a dinâmico. E as possibilidades em termos de performance são ampliadas com o AMG Dynamics, um controle integrado que estende as funções estabilizadoras do ESP com intervenção para aumentar a agilidade no controle em todas as rodas. Ao se fazer curvas em velocidade, por exemplo, uma breve intervenção de frenagem na roda traseira interna gera um movimento de guinada definido em torno do eixo vertical para uma entrada precisa e responsiva.