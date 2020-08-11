Novo SUV da Ford, Territory já está disponível para pré-venda

Territory chega como modelo 2021 em duas versões, SEL e Titanium, ambas com motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a gasolina Crédito: Ford/Divulgação

O novo SUV da Ford, o Territory, já está na área. A fabricante iniciou a pré-venda na última sexta-feira (7). O veículo chega para ser a nova referência da categoria em espaço interno e conforto, além das tecnologias de assistência ao motorista e conectividade com recursos exclusivos.

Além da câmera 360° de visão panorâmica, bancos dianteiros com resfriamento e aquecimento, carregamento sem fio para celular, conexão sem fio para Apple CarPlay e luz ambiente configurável em sete cores, o novo SUV também é o único entre os principais competidores a contar com um modem embarcado para comunicação remota com o veículo.

A Ford tem grande tradição e forte presença no segmento de SUVs em todo o mundo e foi pioneira na América do Sul com o EcoSport, observou Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e Grupo de Mercados Internacionais. O Territory chega para ampliar a nossa linha num segmento de SUVs maiores, em que os consumidores buscam mais espaço e refinamento, trazendo também recursos inovadores de conectividade e tecnologia.

De acordo com o diretor da Viafor, Leonardo de Almeida Demoner, o Territory está espetacular em termos de beleza e o espaço interno é um dos grandes diferenciais do veículo.

"Além do design que é maravilhoso, o Territory é destaque em espaço interno tanto para os passageiros no banco de trás, como também em relação ao porta-malas. É um carro muito tecnológico, todo integrado. Você consegue conectar o celular e fazer tudo pelo aparelho. Se você está saindo das compras, por exemplo, você consegue pelo celular ligar o carro e o ar-condicionado antes mesmo de chegar no veículo" Leonardo de Almeida Demoner - Diretor da Viafor

Ainda de acordo com o executivo, a expectativa é alta em relação ao Territory na Viafor, concessionária que possui unidades em Vitória, Colatina e Linhares. "Esse veículo está muito acima. Para se ter uma ideia, nesta terça-feira (11), estou com três clientes na loja esperando para fazer test drive", observa Leonardo.

O Territory chega como modelo 2021 em duas versões, SEL e Titanium, ambas com motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a gasolina, de 150 cv, e transmissão automática CVT com trocas manuais de oito marchas simuladas, especialmente calibrados para as preferências e condições do mercado brasileiro.

De acordo com Leonardo, os interessados em conhecer o carro podem ir presencialmente em alguma unidade da Viafor ou, se preferir, a concessionária leva o veículo até a casa do cliente para realizar o test drive. "Estamos respeitando todos os protocolos de higienização e limpeza recomendados pelas autoridades em saúde", destaca o executivo.

Territory conta com uma câmera 360° de visão panorâmica Crédito: Ford/Divulgação

Mais detalhes

O Territory tem uma presença imponente e marcante com elementos do novo DNA de design de SUVs da Ford, como a característica grade dianteira trapezoidal. O capô alto, o entre-eixos longo e a traseira curta desenham um perfil dinâmico e esportivo. Os faróis, luzes diurnas e lanternas traseiras de LED criam uma assinatura de luz distinta e tecnológica. Apliques na parte inferior dos para-choques e uma faixa escura contornando toda a base da carroceria realçam a sua robustez e esportividade.

O Territory SEL vem com rodas de liga leve de 17 e pneus 235/55 R17. O Territory Titanium se diferencia visualmente pelo teto na cor preta, rodas de liga leve de 18 com pneus 235/50 R18, maçanetas cromadas e retrovisores com luzes de aproximação e rebatimento elétrico.

Por dentro

O interior, com console central elevado e teto solar panorâmico elétrico de série, impressiona também pelo nível de acabamento e conforto. A versão SEL tem tom escuro, na cor Black Charcoal, e bancos com revestimento premium. O banco traseiro, além de um descansa-braço rebatível com porta-copo, conta com saídas do ar-condicionado automático digital e entrada USB.

A versão Titanium tem interior claro, uma tendência no segmento premium, que amplia a percepção de espaço e conforto. Os bancos são parcialmente em couro de alta qualidade, com um sistema exclusivo de aquecimento e resfriamento para os passageiros da frente.

Materiais inovadores de acabamento, como os apliques de textura amadeirada, trazem um toque de requinte com sustentabilidade. Porta-objetos de vários formatos contribuem para o conforto e conveniência a bordo.

O novo Territory é referência em espaço interno Crédito: Ford/Divulgação

Conectividade de ponta

O Territory traz o que há de mais avançado em conectividade. Sua central multimídia SYNC Touch, desenvolvida exclusivamente para o Brasil e América do Sul, tem a maior tela da categoria, de 10,1, modos de exibição personalizados e é a única a oferecer conexão sem fio com Apple CarPlay. O carregador sem fio para celular no console, com a tecnologia Qi que permite dois modos automáticos de carregamento, é outra exclusividade entre os principais competidores.

O Territory também é o único entre os concorrentes diretos com um modem embarcado para acesso e comando remoto do veículo, usando o aplicativo FordPass no celular e o novo sistema FordPass Connect. Ele permite travar e destravar portas, dar partida acionando o ar-condicionado, checar a pressão dos pneus e o nível de combustível e localizar o veículo remotamente, além de receber alertas de funcionamento do veículo, de acionamento do alarme e dar acesso ao manual do proprietário digital.

Todos esses serviços do FordPass Connect serão disponibilizados gratuitamente para os proprietários durante o primeiro ano de uso.

O Territory tem uma presença imponente e marcante com elementos do novo DNA de design de SUVs da Ford, Crédito: Ford/Divulgação

Tecnologias e motor turbo

O Ford Territory vem equipado de série com um conjunto robusto e completo de itens de segurança. Tem seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas com ABS, aviso de uso do cinto de segurança para o motorista e passageiro, ganchos Isofix e espelho retrovisor interno eletrocrômico.

O motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI, com intercooler, injeção direta de combustível e comando de válvulas variável acionado por corrente, foi calibrado especialmente para o combustível e estilo de dirigir dos brasileiros. Ele tem potência de 150 cv e torque máximo de 22,9 kgfm, disponível na faixa de 1.500 a 4.000 rpm, que garante boa disposição na cidade e na estrada.

A transmissão automática CVT, com relação continuamente variável, também foi otimizada para o estilo de condução dos brasileiros, com respostas mais rápidas que favorecem a performance. Ela tem escalonamento suave e conta com a opção de trocas manuais com oito marchas simuladas. As modificações incluíram ainda buchas de suspensão, amortecedores e pneus.