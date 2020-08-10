Veja 5 carros lançados em 2020 com teto solar

Honda Civic Si 2020 sai a R$ 179.990 Crédito: Honda/divulgação

Para quem adora velocidade e esportividade, o teto solar é considerado um dos itens mais apreciados na hora de comprar um carro. Escolhido principalmente por questão de estilo, esse elemento já foi considerado raridade. Hoje, a valorização e a facilidade de revenda são atrativos para aquisição. Além de melhorar a circulação de ar interna, propicia maior segurança, já que os passageiros não precisam abrir os vidros laterais. Veja cinco carros lançados neste ano com o item.

Com o visual renovado e mais equipado, incluindo teto solar, o Honda Civic Si 2020 chega neste mês por R$ 179.900. O propulsor 1.5 turbo de quatro cilindros rende 208 cv e torque de 26,5 kgfm, com câmbio manual de seis marchas. Possui rodas de 18 polegadas redesenhadas, novas molduras para os faróis de neblina e faróis em LED com novas lentes.

Outra opção disponível no mercado é o Caoa Chery Arrizo 6, com custo de lançamento de R$ 98.400. Com o câmbio automático do tipo CVT, que simula nove marchas, o carro possui motor 1.5 turbo de quatro cilindros, que gera 150 cv a 5.500 rpm e 21,4 kgfm de torque a 4.000 rpm com etanol. Além do teto solar, o modelo tem computador de bordo, partida por botão, sensor de estacionamento e câmera 360°.

Arrizo 6 tem motor turbo 1.5 Crédito: Caoa/divulgação

Já o Toyota Corolla possui duas opções com teto solar elétrico: o Altis Premium e o híbrido, que custam R$ 137.890 e R$ 145.390,00, respectivamente. A versão topo de linha Altis 2.0 tem o novo motor Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC de ciclo Atkinson Flex, que entrega 177 cv e 21,4 kgfm. O modelo híbrido tem três motores: um a combustão 1.8 com tecnologia flex de 101 cv e 14,5 kgfm de torque e dois elétricos (MG1 e MG2) de 72 cavalos e 16,6 kgfm de torque.

Corolla tem dois modelos com teto solar Crédito: Toyota/divulgação

Com R$ 162.250, dá para levar o Volkswagen Jetta GLI 350 TSI, que inclui o propulsor 2.0 TSI, que atinge até 230 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, combinado ao câmbio DSG de seis marchas e dupla embreagem e tração dianteira. O pacote adicional com teto solar elétrico panorâmico sai por R$ 5.610. Traz bloqueio eletrônico do diferencial, controles automático de velocidade, eletrônico de estabilidade e de tração.

Jetta atinge 230 cv de potência Crédito: Volkswagen/divulgação

O único hatch compacto que possui teto solar no Brasil é a versão topo de linha do Toyota Yaris, que sai por R$ 88.990. Nesta configuração, a XLS Connect, o recurso é considerado um item de série. Conta com o motor 1.5 litro flex Dual VVT-i DOHC de 16 válvulas, que alcança 110 cv de potência, se abastecido com etanol, e 105 cv com gasolina, a 5.600 rpm. O torque máximo é de 14,3 kgfm com gasolina e 14,9 kgfm com etanol, a 4.000 giros.

Yaris é o único hatch compacto com teto solar no Brasil Crédito: Toyota/divulgação