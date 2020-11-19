Nova Ducati Multistrada V4 alia esportividade ao conforto de direção

Ducati apresenta a nova Multistrada V4 Crédito: Divulgação/ Ducati

A Ducati acaba de apresentar a quarta geração de uma de suas famílias mais populares do mundo: a Multistrada V4. Segundo a marca italiana, o desempenho e a esportividade da nova Multistrada são combinados com um conforto de direção sem precedentes e versatilidade, sendo eficaz em todas as condições de pilotagem. Equipada com motor V4 Granturismo, ela oferece sistema de navegação integrado e é a primeira motocicleta do mundo a ser equipada com radar dianteiro e traseiro.

A nova Multistrada V4 estará disponível nas concessionárias europeias a partir do final de novembro. Ainda não há previsão da chegada do novo modelo ao Brasil.

A Multistrada foi criada em 2003 com a intenção de ser uma motocicleta esportiva, porém, confortável, capaz de enfrentar qualquer condição de estrada, asfalto ou de terra, com segurança e solidez. Em 18 anos, já foram produzidas mais de 110 mil unidades.

Na concepção da Ducati, a Multistrada V4 é uma autêntica quatro motos em uma. É Sport porque é leve e compacta, tem 170 cavalos, sistemas eletrônicos de auxílio ao piloto herdados dos modelos da MotoGP e um chassi com dimensões ágeis para uma condução eficaz em terrenos mistos. É Touring em virtude dos principais intervalos de manutenção fixados a cada 60 mil quilômetros, da atenção dada ao conforto de condução, dos sistemas de radar, do navegador de mapas que pode ser visualizado no painel e das luzes de curva. É Enduro graças às capacidades off-road, suspensão eletrônica, entrega suave e relações de transmissão. E é Urbana porque garante grande facilidade de utilização a baixas velocidades, mas também graças à conectividade do smartphone e a um estudo cuidadoso do conforto térmico.

O trabalho de design feito na Multistrada V4 deu origem a um resultado estético sólido, robusto e refinado. Os designers da Ducati trabalharam nas proporções e na compactação do corpo da motocicleta dentro da distância de entre-eixos, para favorecer a combinação ideal de forma e função. Isso é imediatamente perceptível pelos volumes predominantes na frente com linhas musculosas, no entanto, sexy, para integrar o tanque de 22 litros, combinado com a traseira estreita que permite uma boa posição de pilotagem mesmo em situações off-road. O estudo dos fluxos aerodinâmicos teve como objetivo garantir o máximo conforto possível ao piloto.

Ducati apresenta a nova Multistrada V4 Crédito: Divulgação/ Ducati

Leve (66,7 quilos) e compacto, o motor V4 Granturismo tem muita força, mas prova ser muito suave e fluido em baixas rotações, com muita estrutura na faixa intermediária e excitante em altas rotações. O motor tem 1.158 cc e entrega 170 cavalos (125 kW) a 10.500 rpm, com um torque máximo de 12,7 kgfm a 8.750 rpm. Além disso, a adoção desse motor permite um aumento dos intervalos de manutenção: na Multistrada V4, a troca de óleo é programada a cada 15 mil quilômetros, enquanto a verificação da folga das válvulas e eventual ajuste são necessários a cada 60 mil quilômetros. Nenhuma motocicleta em produção vai tão longe.

O pacote eletrônico da Multistrada V4 se propõe a oferecer o que há de mais moderno no setor de motocicletas em segurança, conforto, desempenho e conectividade. A plataforma inercial gerencia a operação do ABS Cornering, Ducati Wheelie Control, do Ducati Traction Control, aqui na versão cornering e, na Multistrada V4 S, as Cornering Lights. Também padrão no modelo é o Vehicle Hold Control, que torna mais fácil reiniciar em estradas inclinadas. A plataforma inercial se comunica continuamente com o sistema de controle semiativo Ducati Skyhook Suspension com função Autoleveling.

Ducati apresenta a nova Multistrada V4 Crédito: Divulgação/ Ducati

A Multistrada V4 é equipada com quadro monocoque de alumínio, roda dianteira de 19 polegadas e braço oscilante de dupla face, capaz de acomodar rodas raiadas. Tem uma distância entre-eixos de 1,56 metro, extremidade dianteira desportiva, suspensão com grande curso (dianteira de 170 milímetros e traseira de 180 milímetros), distância em relação ao solo de 22 centímetros e um peso seco de 215 quilos. De acordo com a engenharia da Ducati, tudo isto faz com que a Multistrada V4 seja intuitiva e eficaz nas curvas e, ao mesmo tempo, fácil de se conduzir e versátil para utilização em rodovias e fora de estrada.

A nova Multistrada tem várias possibilidades de configuração. O modelo V4 padrão está disponível em vermelho e representa a versão dedicada aos amantes do motor de 170 cavalos. A versão central da gama, a V4 S, está disponível nas cores Aviator Grey e em vermelho. Pode ser encomendada com rodas de liga leve e com raios. Para essa motocicleta, a Ducati pensou em pacotes de configurações que podem ser encomendados diretamente da fábrica (Essential, Travel, Radar, Performance e Full). A versão top é a V4 S Sport, com uma pintura mais ousada e o pacote Performance padrão com escapamento Akrapovic e para-lama dianteiro de carbono.