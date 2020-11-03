Nova versão Classic é releitura nostálgica da cruiser BMW R 18

O elemento-chave da R 18 Classic e da R 18 é um motor boxer de dois cilindros totalmente desenvolvido - o Big Boxer Crédito: BMW/Divulgação

Após apresentar a nova R 18, em abril deste ano, a BMW Motorrad traz agora o segundo membro de sua nova série de modelos para o segmento cruiser: a R 18 Classic. A nova motocicleta evoca os primórdios dos grandes modelos de turismo da história da marca bávara. Enquanto a R 18 original ostenta um estilo mais purista, a Classic acrescenta apetrechos em design vintage, como um grande para-brisa, banco do passageiro, bolsas de selim, faróis de leds adicionais e roda dianteira de 16 polegadas. Assim como a R 18 foi apresentada em uma série inicial First Edition, a R 18 Classic também chega às concessionárias europeias em sua First Edition. A série inclui várias superfícies cromadas, um emblema no assento e um logo cromado First Edition nas laterais do tanque.

A nova BMW R 18 Classic segue firmemente a tradição das cruisers BMW históricas. Pega emprestado elementos de modelos famosos, como a clássica R 5, produzida em 1936 e 1937, que já havia inspirado a própria R 18. O essencial da motocicleta original está representado: tecnologia purista e sem frescuras e o motor boxer como epicentro do prazer de dirigir, combinado com o que se costuma chamar de good vibes - boas vibrações. O design clássico é fundido na R 18 Classic com tecnologia contemporânea. Elementos funcionais e estilísticos como a estrutura de alça dupla, o tanque em forma de gota, o eixo universal aberto e a pintura de revestimento duplo (de série) são uma reminiscência do lendário modelo boxer de 1936. As características clássicas da carroceria são feitas de metal - como convém a um autêntico clássico.

O elemento-chave da R 18 Classic e da R 18 é um motor boxer de dois cilindros totalmente desenvolvido - o Big Boxer. Tanto sua aparência impressionante quanto sua tecnologia refletem uma continuação dos motores boxer refrigerados a ar tradicionais que oferecem uma experiência de pilotagem inspiradora por mais de sete décadas, desde que a BMW Motorrad iniciou a produção em 1923. O motor boxer de dois cilindros mais potente já usado na produção em série de motocicletas tem 1.802 cc, com potência de 92,3 cavalos a 4.750 rpm. De 2 mil a 4 mil rpm, mais de 15,3 kgfm de torque estão disponíveis o tempo todo, com pico de 16,1 kgfm em 3 mil giros. Toda essa força é devidamente arrematada com um som característico.

A R 18 Classic e a R 18 oferecem três modos de pilotagem padrão Rain, Roll e Rock para poder se adaptar às preferências do piloto Crédito: BMW/Divulgação

A suspensão também lembra a da R 5. Junto com o braço oscilante de dupla face e um suporte de suspensão em balanço, o conceito de estrutura rígida do modelo de 1936 é perfeitamente transportado para a era moderna em termos visuais. A peça central da suspensão na nova R 18 Classic é uma estrutura de tubo de aço de circuito duplo, com um design que perpetua a tradição de longa data da BMW Motorrad nesse tipo de quadro. A qualidade de fabricação e a atenção aos detalhes são evidentes em características quase imperceptíveis, como as juntas soldadas entre os tubos de aço e as peças fundidas ou forjadas. Como na lendária R 5, o braço oscilante traseiro envolve a transmissão do eixo por meio de conexões parafusadas.

Como na R 18, os elementos de suspensão da nova R 18 Classic dispensam deliberadamente as opções de ajuste eletrônico. Em vez disso, um garfo telescópico e uma suspensão central montada diretamente com amortecimento dependente do curso e pré-carga da mola ajustável garantem controle superior das rodas e conforto da suspensão. A nova BMW R 18 Classic é desacelerada por um freio a disco duplo na frente e um disco único na parte traseira, em conjunto com pinças fixas de quatro pistões. Enquanto isso, as rodas com raios-fios garantem uma aparência extremamente elegante. De acordo com a filosofia BMW Motorrad, a R 18 Classic e a R 18 têm apoios para os pés na posição clássica atrás dos cilindros, que permitem ainda uma posição de condução relaxada e colaboram para um controle ideal do veículo.