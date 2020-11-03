Nova versão Classic é releitura nostálgica da cruiser BMW R 18

Após apresentar a nova R 18, em abril deste ano, a BMW Motorrad traz agora o segundo membro de sua nova série de modelos para o segmento cruiser: a R 18 Classic. A nova motocicleta evoca os primórdios dos grandes modelos de turismo da história da marca bávara. Enquanto a R 18 original ostenta um estilo mais purista, a Classic acrescenta apetrechos em design vintage, como um grande para-brisa, banco do passageiro, bolsas de selim, faróis de leds adicionais e roda dianteira de 16 polegadas. Assim como a R 18 foi apresentada em uma série inicial First Edition, a R 18 Classic também chega às concessionárias europeias em sua First Edition. A série inclui várias superfícies cromadas, um emblema no assento e um logo cromado First Edition nas laterais do tanque.
A nova BMW R 18 Classic segue firmemente a tradição das cruisers BMW históricas. Pega emprestado elementos de modelos famosos, como a clássica R 5, produzida em 1936 e 1937, que já havia inspirado a própria R 18. O essencial da motocicleta original está representado: tecnologia purista e sem frescuras e o motor boxer como epicentro do prazer de dirigir, combinado com o que se costuma chamar de good vibes - boas vibrações. O design clássico é fundido na R 18 Classic com tecnologia contemporânea. Elementos funcionais e estilísticos como a estrutura de alça dupla, o tanque em forma de gota, o eixo universal aberto e a pintura de revestimento duplo (de série) são uma reminiscência do lendário modelo boxer de 1936. As características clássicas da carroceria são feitas de metal - como convém a um autêntico clássico.
O elemento-chave da R 18 Classic e da R 18 é um motor boxer de dois cilindros totalmente desenvolvido - o Big Boxer. Tanto sua aparência impressionante quanto sua tecnologia refletem uma continuação dos motores boxer refrigerados a ar tradicionais que oferecem uma experiência de pilotagem inspiradora por mais de sete décadas, desde que a BMW Motorrad iniciou a produção em 1923. O motor boxer de dois cilindros mais potente já usado na produção em série de motocicletas tem 1.802 cc, com potência de 92,3 cavalos a 4.750 rpm. De 2 mil a 4 mil rpm, mais de 15,3 kgfm de torque estão disponíveis o tempo todo, com pico de 16,1 kgfm em 3 mil giros. Toda essa força é devidamente arrematada com um som característico.
A suspensão também lembra a da R 5. Junto com o braço oscilante de dupla face e um suporte de suspensão em balanço, o conceito de estrutura rígida do modelo de 1936 é perfeitamente transportado para a era moderna em termos visuais. A peça central da suspensão na nova R 18 Classic é uma estrutura de tubo de aço de circuito duplo, com um design que perpetua a tradição de longa data da BMW Motorrad nesse tipo de quadro. A qualidade de fabricação e a atenção aos detalhes são evidentes em características quase imperceptíveis, como as juntas soldadas entre os tubos de aço e as peças fundidas ou forjadas. Como na lendária R 5, o braço oscilante traseiro envolve a transmissão do eixo por meio de conexões parafusadas.
Como na R 18, os elementos de suspensão da nova R 18 Classic dispensam deliberadamente as opções de ajuste eletrônico. Em vez disso, um garfo telescópico e uma suspensão central montada diretamente com amortecimento dependente do curso e pré-carga da mola ajustável garantem controle superior das rodas e conforto da suspensão. A nova BMW R 18 Classic é desacelerada por um freio a disco duplo na frente e um disco único na parte traseira, em conjunto com pinças fixas de quatro pistões. Enquanto isso, as rodas com raios-fios garantem uma aparência extremamente elegante. De acordo com a filosofia BMW Motorrad, a R 18 Classic e a R 18 têm apoios para os pés na posição clássica atrás dos cilindros, que permitem ainda uma posição de condução relaxada e colaboram para um controle ideal do veículo.
Tanto a R 18 Classic quanto a R 18 oferecem os três modos de pilotagem padrão Rain, Roll e Rock para poder se adaptar às preferências do piloto. O acabamento padrão inclui ASC (Controle Automático de Estabilidade, desengatável), que busca proporcionar um alto nível de segurança ao dirigir. Além disso, vêm de série com controle de torque de arrasto do motor. Entre outras opções, uma assistência de manobras reversa ajuda nas manobras de estacionamento, enquanto a função Hill Start Control facilita nas partidas em aclive. Alguns destaques da mais nova motocicleta da BMW são itens removíveis, como o para-brisa, as bolsas de selim e o assento do passageiro. Assim como a R 18, a R 18 Classic oferece uma vasta gama de opcionais e acessórios originais BMW Motorrad.