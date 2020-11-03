VW exibe em première mundial primeiro SUV produzido na Argentina

Para o Brasil, o Taos deverá ser vendido nas duas configurações de acabamentos, Comfortline e Highline Crédito: Volkswagen/Divulgação

Com chegada prevista para o mercado brasileiro no segundo trimestre do próximo ano, o Taos, primeiro utilitário esportivo produzido pela Volkswagen na Argentina, foi apresentado em uma live neste mês. Anunciado como um atacante vigoroso para a chamada Ofensiva SUV da marca alemã, o Taos é um SUV médio que vem para brigar pela liderança sul-americana do segmento contra o Jeep Compass. Revelado ao mundo diretamente de Buenos Aires, a novidade marca a celebração do quadragésimo aniversário da Volkswagen na Argentina e é resultado de um investimento de mais de R$ 3,5 bilhões, promovido para modernização dos equipamentos e da infraestrutura da fábrica de General Pacheco.

Para o Brasil, o Taos deverá ser vendido nas duas configurações de acabamentos, Comfortline e Highline, ambas equipadas com a motorização 250 TSI, com um 1.4 turbo de 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque abastecido com etanol. O motor 1.4 TSI flex é produzido em São Carlos, interior de São Paulo. Para o mercado brasileiro, as duas versões terão transmissão automática de 6 marchas e tração dianteira. A princípio, a versão com tração integral oferecida na Argentina não deve vir ao Brasil.

O design do Taos evoca uma silhueta típica dos SUVs, com uma imagem sólida e robusta. Realçam-se as caixas de roda quadradas com os cantos arredondados, enquanto os para-choques musculosos aumentam a sensação de força do conjunto. As dimensões do Taos  4,47 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,62 m de altura e 2,68 m de distância de entre-eixos  deixam o veículo sutilmente maior que o concorrente Compass. Na frente, ele mostra uma elevação acentuada, ao lado das linhas angulares no para-choque.

O Taos estreia uma nova assinatura noturna da marca, conectando os faróis com uma linha de luz de leds que percorre a grade de um lado ao outro. A mesma ponte de leds se repete na parte de trás do veículo.

Disposição do conjunto de painel transmite sensação de espaço Crédito: Volkswagen/divulgação

Por dentro

No interior do Taos, a disposição horizontal de todo o conjunto de painel transmite a sensação de espaço e coloca à vista do motorista a ilha digital, composta pelo Active Info Display e pelo novo sistema de infoentretenimento VW Play, inaugurado pelo Nivus em maio. A central multimídia, com uma tela de 10,1 polegadas e touchscreen, propõe a entrega de um alto nível de informação, entretenimento e conectividade. O VW Play oferece ainda a possibilidade de se baixar aplicativos na VW Play Apps, configurar o perfil, vincular o celular por meio do Wireless App Connect e programar a manutenção do carro. Essa tecnologia do Taos se completa com o Active Info Display, o painel digital de 10,25 polegadas que pode personalizar informações, de acordo com o gosto do motorista, e um carregador de smartphones sem fio.

O Taos é equipado com tecnologias que buscam facilitar a vida do motorista e aumentar a segurança. Uma delas é o Controle Adaptativo de Cruzeiro com Stop&Go, que permite que o SUV mantenha uma velocidade pré-selecionada e conserve a distância do veículo à frente de forma autônoma.

Outro sistema semiautônomo é a Frenagem Autônoma de Emergência com Detector de Pedestres. Um radar frontal fica ativo para identificar o risco de colisão ou atropelamento e alertar o motorista. O novo modelo da Volkswagen traz ainda o Detector de Ponto Cego, que monitora objetos na zona não percebida pelo condutor.

Em relação a valores, a Volkswagen não revelou os preços, mas devem se posicionar acima dos R$ 122.990 do T-Cross Highline e abaixo dos R$ 145.430 do Tiguan Allspace 250 TSI, ambos equipados com o mesmo motor do Taos.