Os 10 carros automáticos mais baratos do Brasil

Para quem deseja enfrentar o trânsito com mais conforto, o carro automático é uma escolha que pode ajudar na qualidade de vida dos motoristas. Afinal, o alívio do pé esquerdo na embreagem, principalmente ao encarar o engarrafamento do dia a dia, impacta na comodidade ao dirigir. O mercado brasileiro oferece opções de automáticos a partir de R$ 58 mil.

É o caso do Toyota Etios X, por R$ 58.190, considerado o automático mais barato da montadora à venda no Brasil. O motor 1.3 flex rende entre 88/98 cv e 12,5/13,1 kgfm de torque, ligado a uma caixa de quatro marchas. Possui controles de tração e estabilidade, direção eletroassistida progressiva, vidros e travas elétricas e painel de instrumentos em full TFT.

Toyota Etios Hatch X 1.3 AT 2020: R$ 58.190 Crédito: Toyota/divulgação

Em segundo lugar, no valor de R$ 60.930, o Onix é o mais vendido do país. Conta com o motor 1.0 turbo de 116 cv e 16,8 kgfm de torque, com transmissão automática de seis marchas. Possui ainda assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, ar-condicionado, direção elétrica progressiva e computador de bordo.

Chevrolet Onix 1.0 Turbo AT 2020: R$ 60.930 Crédito: Chevrolet/divulgação

O terceiro lugar é ocupado pelo Volkswagen Gol, por R$ 61.390, com o motor 1.6 MSI que atinge 120 cv no etanol e 110 cv na gasolina. O modelo tem alerta de frenagem de emergência, ar-condicionado, banco do motorista com ajuste de altura e direção hidráulica.

Volkswagen Gol 1.6 AT 2020: R$ 61.390 Crédito: Volkswagen

Com R$ 61.490 dá para levar o quarto carro mais em conta da lista. O Ford Ka SE tem o propulsor 1.5 flex de três cilindros e câmbio automático, rendendo 136 cv de potência, combinado ao câmbio automático de seis marchas com conversor de torque. Ele consome 11,7 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada.

Ford Ka SE 1.5 AT 2020: R$ 61.490 Crédito: Ford/divulgação

Na sequência, a versão com motor 1.0 turbo do Chevrolet Onix Plus tem a potência de 116 cv e 16,8 kgfm de torque, saindo por R$ 61.250. Conta com câmbio automático de seis marchas, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, ar-condicionado, direção elétrica progressiva e computador de bordo.

Onix Plus 1.0 Turbo AT 2020: R$ 61.250 Crédito: Chevrolet/divulgação

O Hyundai HB20 Vision, a partir de R$ 62.790, ocupa o sexto lugar. O compacto tem o motor 1.6 flex de 130 cv com o câmbio automático de seis marchas. Conta com volante multifuncional, central multimídia com Bluetooth e USB, direção elétrica e ar-condicionado.

Hyundai HB20 Vision 1.6 AT 2020: R$ 62.790 Crédito: Hyundai/divulgação

Em sétimo lugar, o Toyota Etios Sedã X custa R$ 63.390. Com transmissão automática de quatro velocidades, o propulsor 1.5 flex rende até 102 cv a 5.600 rpm e 107 cv a 5.600 rpm, assim como 14,3 kgfm a 4.000 rpm e 14,7 kgfm, a 4.000 rpm. É equipado com controle de estabilidade e tração, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, além do porta-malas com capacidade de 562 litros.

Toyota Etios Sedã X 1.5 AT 2020: R$ 63.390 Crédito: Toyota/divulgação

Em seguida, o Nissan March SV vale R$ 64.590 com câmbio automático do tipo CVT. O motor 1.6 flex rende até 111 cv e torque de 15,1 kgfm a 4.000 rpm. Agrega rodas de liga-leve aro 15, assistência de frenagem, faróis de neblina, ar-condicionado e direção elétrica progressiva.

Nissan March SV 1.6 CVT 2020: R$ 64.590 Crédito: Nissan/divulgação

Em nono lugar, o Volkswagen Polo sai por R$ 65.990 com motor 1.6 flex que atinge 117 cv e 110 cv, no etanol e na gasolina, respectivamente, com transmissão automática de seis marchas. Traz direção elétrica, controle de estabilidade e tração, ar-condicionado e computador de bordo.

Volkswagen Polo 1.6 MSI AT 2020: R$ 65.990 Crédito: Volkswagen/divulgação

O Sandero Zen fica no final da lista, com o custo de R$ 66.390. Associado à transmissão CVT, é oferecido com o propulsor 1.6, que rende 118 cv no álcool e 115 cv na gasolina e 16,3 kgfm de torque. Possui assistente de partida em rampas, controle eletrônico de estabilidade, sistema multimídia, além de volante multifuncional e ar-condicionado.