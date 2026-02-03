Picape

Ford Ranger vai ganhar versão Tremor voltada para off-road e com motor flex

Montadora anunciou o lançamento da nova versão, que deve chegar até 2027 e vai contar com o novo motor 2.3 GTDi EcoBoost; a picape será produzida na Argentina

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:00 - Atualizado em uma hora

A Ranger será a terceira picape da Ford no Brasil a ganhar uma versão Tremor, linha com foco no off-road. Crédito: Ford/Divulgação

A Ford confirmou que vai expandir a linha Ranger no Brasil, com a chegada da nova versão Tremor, que deve acontecer até o final de 2027. O motor flex 2.3 GTDi EcoBoost que equipa a novidade – e a nova Ranger híbrida plug-in – está sendo desenvolvido pela engenharia da Ford no Brasil, exclusivamente para o mercado local.

O início da produção da picape está previsto para o final de 2026, na Argentina, de onde ela será enviada para os mercados da América do Sul. Este é um dos 20 lançamentos prometidos pela montadora para o mercado brasileiro para até o final de 2027.

A linha de picapes Tremor oferece capacidade off-road superior e estreou no Brasil no ano passado, com as versões Maverick Tremor e F-150 Tremor. Os veículos da linha contam com altura elevada do solo, suspensão e amortecedores especiais, ângulos de entrada e saída mais elevados, pneus todo-terreno, entre outros itens. A Ranger Tremor terá, ainda, elementos de design exclusivos.

“A família Tremor chegou ao Brasil no segundo trimestre do ano passado, com a F-150 e a Maverick, e foi muito bem recebida pelo mercado. Tanto que se tornou a versão mais vendida de ambas as linhas. Acreditamos que ela terá o mesmo sucesso na Ranger, com atributos inéditos que ampliam ainda mais a sua esportividade e conhecida capacidade off-road”, destaca o presidente da Ford América do Sul, Martín Galdeano.

Atualmente, a linha Ranger é formada pelas versões XL, XLS e Black, com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv; pelas versões XLS, XLT e Limited com motor V6 3.0 turbodiesel de 250 cv; e pela Ranger Raptor com motor V6 de 397 cv. Todas contam com cabine dupla e tração 4x4, exceto a urbana Black, que é 4x2.

Com a adição das versões Tremor, Hybrid Plug-in e com cabine simples, a Ford busca ampliar as opções da linha para atender diferentes perfis de clientes. Em 2025, a picape registrou mais de 34 mil emplacamentos, sendo a quinta picape mais vendida do ano.

As novidades fazem parte dos investimentos de US$ 870 milhões da montadora na fábrica de Pacheco, na Argentina, que teve a produção ampliada para 80 mil unidades por ano.

*Com informações da Ford.

