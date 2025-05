Estreia

Ford traz para o Brasil a linha Tremor com as picapes F-150 e Maverick

Modelos vão inaugurar no país a família Tremor, que tem como principais diferenciais o visual e a capacidade off-road; linha chega com novo visual

Publicado em 30 de abril de 2025 às 11:49 - Atualizado há um dia

As picapes F-150 e Maverick, da Ford, agora fazem parte da família Tremor Crédito: Ford/Divulgação

A Ford revelou as picapes F-150 e Maverick, que serão os primeiros modelos a fazer parte da família Tremor, prevista para chegar ainda neste ano ao Brasil. Dois dos principais diferenciais da linha são a capacidade superior off-road e o estilo “aventureiro” – destacado pelos detalhes em laranja na carroceria e na cabine.>

Outra atualização no visual dos modelos foi um ganho na altura da cabine em relação ao solo. Juntos, esses elementos reforçam a vocação off-road da linha, junto da suspensão e amortecedores especiais, ângulos de entrada e saída ampliados, pneus todo terreno, diferencial blocante e dos protetores inferiores.>

Por enquanto, não foram divulgados muitos detalhes sobre os novos modelos além do visual. A Ford ainda não revelou as datas de lançamento das picapes e nem as informações técnicas, por exemplo. >

Visual exclusivo

Com grade dianteira e faróis que contam com novo design – e detalhes em laranja –, a F-150 tem ainda entradas de ar no capô, protetor frontal de alumínio e ganchos de reboque dianteiros e traseiros.>

A picape vem também com rodas de 18” e pneus General Grabber AT 275/70, estribo e os emblemas “F-150 Tremor” nas saídas de ar e “Tremor” na lateral traseira e na suspensão exclusiva. Na traseira, há saída de escapamento dupla, preparação para reboque e tampa da caçamba com sistema de abertura Pro Access.>

Além disso, o interior tem bancos com ajuste elétrico e o emblema “Tremor” no encosto, teto solar panorâmico, painel de instrumentos digital de 12”, multimídia SYNC com tela de 12”, botões auxiliares no teto e assistente de reboque Pro Trailer.>

A F-150 Tremor vem equipada com rodas de 18” e pneus General Grabber AT 275/70 Crédito: Ford/Divulgação

Assim como a F-150, a Maverick Tremor também traz grade e faróis que contam com o novo design e detalhes em laranja, além de ganchos de reboque dianteiros e preparação para reboque. O emblema “Tremor” está presente nas saídas de ar laterais e na traseira, na tampa da caçamba e na suspensão exclusiva. As rodas são de 17”, com pneus General Grabber P235/65 R17.>

Os bancos em preto e azul marinho exibem o emblema “Tremor” no encosto e têm costura em laranja, também encontrada no volante e em detalhes do painel. Além disso, fazem parte do pacote teto solar, quadro de instrumentos de 8” e multimídia SYNC com tela de 13,2”. >

A Ford anunciou ainda que a data de lançamento das novas picapes e outras informações – como motorização e dados técnicos – serão divulgadas futuramente, mais próximo da chegada delas ao mercado.>

