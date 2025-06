Versão única

Ford Bronco Sport 2025 ganha novo visual, adiciona equipamentos e mantém preço em R$ 260 mil

Com o mesmo preço desde seu lançamento, em 2021, nova linha também terá uma versão inédita e única, a Badlands

Publicado em 11 de junho de 2025 às 08:00 - Atualizado há 2 dias

Entre as mudanças no design do SUV, estão a nova grade e o para-choque frontal redesenhado Crédito: Ford/Divulgação

A Ford anunciou a chegada do novo Bronco Sport 2025 ao Brasil, onde ele vai estrear mais equipado, com um facelift – que já estava valendo nos Estados Unidos desde 2024 – e com a versão única Badlands. Mesmo com a reestilização e os novos equipamentos, a nova linha estará disponível pelo mesmo preço da anterior: a partir de R$ 260 mil.>

Entre as mudanças no design do SUV estão: nova grade, para-choque frontal redesenhado, novos alargadores de para-lamas, protetor frontal em aço com ganchos de reboque aparentes, frisos laterais redesenhados, rack de teto reestilizado, protetores inferiores, novo spoiler no teto e para-choque traseiro reestilizado. >

O modelo também ganha duas novas cores: o Vermelho Vermont e o Azul Indianápolis. As outras cores disponíveis, já existentes, são Cinza Torres, Branco Ártico, Branco Itaunas, Preto Astúrias, Verde Fuji e Cinza Glasgow.>

Na parte interior, o modelo também passou por mudanças, feitas principalmente para acomodar a nova central multimídia de 13,2”. Por isso, as saídas de ar que antes ficavam ao lado da tela agora foram movidas para estarem abaixo dela, na posição horizontal.>

Além disso, os botões físicos do ar-condicionado foram substituídos por uma barra que fica na tela multimídia, na parte inferior. Há ainda, abaixo, um carregador de celulares por indução.>

Itens de série

O novo Bronco Sport tem uma central multimídia de 13,2”, com Android Auto e Apple Carplay sem fio, e um quadro de instrumentos digital de 12,3 Crédito: Ford/Divulgação

Além da central multimídia de 13,2”, com Android Auto e Apple Carplay sem fio, a cabine do novo Bronco Sport conta ainda com um novo quadro de instrumentos digital de 12,3 e volante revestido de couro com função de aquecimento. >

O interior também tem novos tapetes de borracha, console central com porta-objetos e saídas USB, bancos dianteiros com ajuste elétrico e aquecimento e memória de ajustes para bancos e retrovisores. O vidro traseiro é basculante e o porta-malas tem capacidade de 482 litros.>

Além disso, a lista de itens de tecnologia inclui câmera com visão 360°, sistema de som B&O de 10 alto-falantes, alertas de tráfego cruzado traseiro, de pontos cegos e de colisão – com frenagem automática de emergência –, piloto automático adaptativo, assistentes de manobras evasivas e de partida em rampas, faróis altos automáticos, sistema de permanência e centralização em faixa, leitura de placas de velocidade e nove airbags.>

Motorização e desempenho off-road

O Bronco Sport tem o piloto automático off-road, chamado Trail Control, que permite controlar a aceleração e o freio automaticamente Crédito: Ford/Divulgação

O motor da nova linha do Bronco Sport é o mesmo 2.0 turbo com injeção direta, que entrega 253 cv a 5.500 rpm de potência e 38 kgfm a 3.000 rpm de torque. No entanto, a motorização foi recalibrada para ter respostas mais rápidas com curvas mais acentuadas no torque, segundo a Ford. O câmbio é automático de oito velocidades e a tração é integral. >

O SUV vai de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos, segundo a Ford, e tem consumo de 8,4 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com gasolina, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).>

O modelo oferece sete opções de modos de condução: Normal, Eco, Escorregadio, Sport, Rock Crawl, Off-Road e Rally. Para os dois últimos – que são novidades –, a câmera frontal é acionada na central multimídia.>

Outra novidade no novo Bronco Sport é o piloto automático off-road, chamado Trail Control, que pode ser acionado em velocidades de até 32 km/h. Com o recurso, é possível controlar a aceleração e o freio automaticamente, de acordo com as condições da trilha.>

Além disso, outra função disponível para os motoristas é a “One Pedal", que foi importada dos carros elétricos e permite frear o veículo aliviando ou tirando o pé do acelerador. Segundo a montadora, o recurso ajuda a evitar que as rodas deslizem em falso.>

Ainda sobre a capacidade off-road do Bronco Sport, o modelo tem altura do solo de 220 mm, ângulo de entrada de 30°, ângulo de saída de 26,7º e ângulo de transposição em rampa de 20º, junto com os pneus todo-terreno 225/65 R17 Pirelli Scorpion. A capacidade de imersão é de 600 mm.>

*Com informações da Ford.>

