Chevrolet S10 100 Anos foi o prêmio da vencedora do BBB25; conheça a edição especial da picape

Além do prêmio máximo de R$ 2,71 milhões, a vencedora do Big Brother Brasil 2025 (BBB25) desta terça-feira (22), a bailarina Renata Saldanha, ainda levou para casa uma picape da Chevrolet, a edição comemorativa S10 100 Anos, em alusão à permanência da marca no país. Avaliada em R$ 325.690, a picape especial conta com apenas 100 unidades para venda no país.
Um dos destaques da versão é a vocação off-road. Foram desenvolvidos elementos em parceria com a engenharia local da GM, incluindo o sistema de suspensão, com molas e amortecedores sob medida para essa versão, deixando o veículo 30mm mais alto. Além disso, ela conta com pneus todo-terreno aro 18, com banda de rodagem de maior aderência em terra ou cascalho.
Produzida na fábrica de São José dos Campos (SP), a picape conta com o já conhecido motor 2.8 turbodiesel de 207 cv, trazendo, como novidade, calibração auxiliada por inteligência artificial, que ajusta parâmetros em tempo real para otimizar potência e consumo, explica a montadora.
“Essa é, sem dúvida, a configuração mais valente e emblemática da S10 já produzida no país. O desenvolvimento local nos permitiu entregar um acerto dinâmico sob medida para o consumidor brasileiro. É uma picape chamativa, capaz de encarar trilhas, mas que continua versátil no dia a dia”, destaca Fábio Daumichen, engenheiro-chefe do programa S10 na GM América do Sul.
Visual inspirado na Z71
A S10 100 Anos teve seu visual inspirado na esportiva Z71, portanto, muitos dos equipamentos da versão esportiva estão nesta edição especial da picape, como faróis full LED e detalhes escurecidos. A personalização do modelo está no uso de adesivos laterais exclusivos da edição, além de detalhes em preto brilhante no para-choque dianteiro e badges com o nome da edição.
A parte frontal conta ainda com skid plate instalado, incluindo dois pontos de iluminação de LED no para-choque. Já na lateral, o destaque vai para os estribos em preto, o santantônio na cor da carroceria, as rodas escurecidas e os adesivos no para-lamas.
Tudo na versão traz um apelo de robustez e ela conta também com ganchos para reboque, scoop no capô e protetor de cárter. Segundo a Chevrolet, ao todo, são 22 diferenciais, considerados com base num perfil crescente de pessoas que customizam suas picapes tanto em performance como em estilo. A versão estreia a nova cor Branco Dunas.
Chevrolet S10 100 Anos
Por dentro, a picape ganha bancos com revestimento premium e padronagem específica para a versão. Os bancos contam ainda com costura contrastante feita especialmente para a S10 100 anos. Em termos de equipamentos, a picape tem partida por botão, ar-condicionado automático, carregador de celular por indução, central multimídia de 11 polegadas e painel de instrumentos de 8 polegadas.
Nos itens de segurança, a picape está equipada com sistema ADAS, 6 airbags, alerta de ponto cego, sistema de permanência em faixa e alerta de tráfego cruzado traseiro.
Ficha técnica
Chevrolet S10 100 Anos
- Motor: turbodiesel, com 4 cilindros em linha
- Potência: 207 cv (152 kW / 204 HP) @ 3200 rpm
- Torque: 52,0 mkgf (510 Nm) @ 2000 rpm - Automático
- Transmissão: automática de 8 velocidades com active select
- Tração: 4x4 (Seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 High / Low) / traseira
- Freios dianteiros: a disco com caliper flutuante
- Freios traseiros: sistema de tambor
- Suspensão: suspensão Ironman exclusiva S10 100 anos
- Rodas: alumínio 7,5J x 18 (sobressalente: Aço 6,5J x 16)
- Pneus: Radiais 265/60 R18" (sobressalente: 245/70 R16")
- Comprimento: 5.344 mm
- Largura sem espelhos: 1.871 mm
- Largura com espelhos: 2.132 mm
- Altura: 1.845 mm
- Entre-eixos: 3.095 mm
- Comprimento da caçamba: 1.474 mm
- Altura do compartimento de carga: 470 mm
- Largura da caçamba: 1.534 mm
- Tanque de combustível: 76 l
- Tanque de Arla32 (AdBlue): 22,5 l
- Peso em ordem de marcha: 2.150 kg
- Carga útil do veículo: 1.000 kg
- Peso bruto total combinado com reboque: 6.000 kg
- Preço: a partir de R$ 325.690