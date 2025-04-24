Chevrolet S10 100 Anos foi o prêmio da vencedora do BBB25; conheça a edição especial da picape

Chevrolet S10 100 Anos terá apenas 100 unidades fabricas para comercialização Crédito: Ford/Divulgação

Além do prêmio máximo de R$ 2,71 milhões, a vencedora do Big Brother Brasil 2025 (BBB25) desta terça-feira (22), a bailarina Renata Saldanha , ainda levou para casa uma picape da Chevrolet, a edição comemorativa S10 100 Anos, em alusão à permanência da marca no país. Avaliada em R$ 325.690, a picape especial conta com apenas 100 unidades para venda no país.

Um dos destaques da versão é a vocação off-road. Foram desenvolvidos elementos em parceria com a engenharia local da GM, incluindo o sistema de suspensão, com molas e amortecedores sob medida para essa versão, deixando o veículo 30mm mais alto. Além disso, ela conta com pneus todo-terreno aro 18, com banda de rodagem de maior aderência em terra ou cascalho.

Produzida na fábrica de São José dos Campos (SP), a picape conta com o já conhecido motor 2.8 turbodiesel de 207 cv, trazendo, como novidade, calibração auxiliada por inteligência artificial, que ajusta parâmetros em tempo real para otimizar potência e consumo, explica a montadora.

“Essa é, sem dúvida, a configuração mais valente e emblemática da S10 já produzida no país. O desenvolvimento local nos permitiu entregar um acerto dinâmico sob medida para o consumidor brasileiro. É uma picape chamativa, capaz de encarar trilhas, mas que continua versátil no dia a dia”, destaca Fábio Daumichen, engenheiro-chefe do programa S10 na GM América do Sul.

Visual inspirado na Z71

A S10 100 Anos teve seu visual inspirado na esportiva Z71 Crédito: Ford/Divulgação

A S10 100 Anos teve seu visual inspirado na esportiva Z71, portanto, muitos dos equipamentos da versão esportiva estão nesta edição especial da picape, como faróis full LED e detalhes escurecidos. A personalização do modelo está no uso de adesivos laterais exclusivos da edição, além de detalhes em preto brilhante no para-choque dianteiro e badges com o nome da edição.

A parte frontal conta ainda com skid plate instalado, incluindo dois pontos de iluminação de LED no para-choque. Já na lateral, o destaque vai para os estribos em preto, o santantônio na cor da carroceria, as rodas escurecidas e os adesivos no para-lamas.

Tudo na versão traz um apelo de robustez e ela conta também com ganchos para reboque, scoop no capô e protetor de cárter. Segundo a Chevrolet, ao todo, são 22 diferenciais, considerados com base num perfil crescente de pessoas que customizam suas picapes tanto em performance como em estilo. A versão estreia a nova cor Branco Dunas.

Chevrolet S10 100 Anos

Por dentro, a picape ganha bancos com revestimento premium e padronagem específica para a versão. Os bancos contam ainda com costura contrastante feita especialmente para a S10 100 anos. Em termos de equipamentos, a picape tem partida por botão, ar-condicionado automático, carregador de celular por indução, central multimídia de 11 polegadas e painel de instrumentos de 8 polegadas.

Nos itens de segurança, a picape está equipada com sistema ADAS, 6 airbags, alerta de ponto cego, sistema de permanência em faixa e alerta de tráfego cruzado traseiro.



Ficha técnica

Edição comemorativa da picape aposta na personalização Crédito: Ford/Divulgação

Chevrolet S10 100 Anos