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Versão comemorativa

Chevrolet S10 100 Anos foi o prêmio da vencedora do BBB25; conheça a edição especial da picape

Versão terá apenas 100 unidades vendidas no país, com preços partindo de R$ 325.690; vocação off-road e personalização estão entre os atrativos

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 15:33

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

24 abr 2025 às 15:33
Chevrolet S10 100 Anos
Chevrolet S10 100 Anos terá apenas 100 unidades fabricas para comercialização Crédito: Ford/Divulgação
Além do prêmio máximo de R$ 2,71 milhões, a vencedora do Big Brother Brasil 2025 (BBB25) desta terça-feira (22), a bailarina Renata Saldanha, ainda levou para casa uma picape da Chevrolet, a edição comemorativa S10 100 Anos, em alusão à permanência da marca no país. Avaliada em R$ 325.690, a picape especial conta com apenas 100 unidades para venda no país.
Um dos destaques da versão é a vocação off-road. Foram desenvolvidos elementos em parceria com a engenharia local da GM, incluindo o sistema de suspensão, com molas e amortecedores sob medida para essa versão, deixando o veículo 30mm mais alto. Além disso, ela conta com pneus todo-terreno aro 18, com banda de rodagem de maior aderência em terra ou cascalho.
Produzida na fábrica de São José dos Campos (SP), a picape conta com o já conhecido motor 2.8 turbodiesel de 207 cv, trazendo, como novidade, calibração auxiliada por inteligência artificial, que ajusta parâmetros em tempo real para otimizar potência e consumo, explica a montadora.
“Essa é, sem dúvida, a configuração mais valente e emblemática da S10 já produzida no país. O desenvolvimento local nos permitiu entregar um acerto dinâmico sob medida para o consumidor brasileiro. É uma picape chamativa, capaz de encarar trilhas, mas que continua versátil no dia a dia”, destaca Fábio Daumichen, engenheiro-chefe do programa S10 na GM América do Sul.

Visual inspirado na Z71

Chevrolet S10 100 Anos
A S10 100 Anos teve seu visual inspirado na esportiva Z71 Crédito: Ford/Divulgação
A S10 100 Anos teve seu visual inspirado na esportiva Z71, portanto, muitos dos equipamentos da versão esportiva estão nesta edição especial da picape, como faróis full LED e detalhes escurecidos. A personalização do modelo está no uso de adesivos laterais exclusivos da edição, além de detalhes em preto brilhante no para-choque dianteiro e badges com o nome da edição.
A parte frontal conta ainda com skid plate instalado, incluindo dois pontos de iluminação de LED no para-choque. Já na lateral, o destaque vai para os estribos em preto, o santantônio na cor da carroceria, as rodas escurecidas e os adesivos no para-lamas.
Tudo na versão traz um apelo de robustez e ela conta também com ganchos para reboque, scoop no capô e protetor de cárter. Segundo a Chevrolet, ao todo, são 22 diferenciais, considerados com base num perfil crescente de pessoas que customizam suas picapes tanto em performance como em estilo. A versão estreia a nova cor Branco Dunas.

Chevrolet S10 100 Anos

Por dentro, a picape ganha bancos com revestimento premium e padronagem específica para a versão. Os bancos contam ainda com costura contrastante feita especialmente para a S10 100 anos. Em termos de equipamentos, a picape tem partida por botão, ar-condicionado automático, carregador de celular por indução, central multimídia de 11 polegadas e painel de instrumentos de 8 polegadas.
Nos itens de segurança, a picape está equipada com sistema ADAS, 6 airbags, alerta de ponto cego, sistema de permanência em faixa e alerta de tráfego cruzado traseiro.

Ficha técnica

Chevrolet S10 100 Anos
Edição comemorativa da picape aposta na personalização Crédito: Ford/Divulgação

Chevrolet S10 100 Anos

  • Motor: turbodiesel, com 4 cilindros em linha
  • Potência: 207 cv (152 kW / 204 HP) @ 3200 rpm
  • Torque: 52,0 mkgf (510 Nm) @ 2000 rpm - Automático
  • Transmissão: automática de 8 velocidades com active select
  • Tração: 4x4 (Seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 High / Low) / traseira 
  • Freios dianteiros: a disco com caliper flutuante
  • Freios traseiros: sistema de tambor
  • Suspensão: suspensão Ironman exclusiva S10 100 anos
  • Rodas: alumínio 7,5J x 18 (sobressalente: Aço 6,5J x 16)
  • Pneus: Radiais 265/60 R18" (sobressalente: 245/70 R16")
  • Comprimento: 5.344 mm
  • Largura sem espelhos: 1.871 mm
  • Largura com espelhos: 2.132 mm
  • Altura: 1.845 mm
  • Entre-eixos: 3.095 mm
  • Comprimento da caçamba: 1.474 mm
  • Altura do compartimento de carga: 470 mm
  • Largura da caçamba: 1.534 mm
  • Tanque de combustível: 76 l
  • Tanque de Arla32 (AdBlue): 22,5 l
  • Peso em ordem de marcha: 2.150 kg
  • Carga útil do veículo: 1.000 kg
  • Peso bruto total combinado com reboque: 6.000 kg  
  • Preço: a partir de R$ 325.690

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