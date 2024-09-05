GM investe R$ 5,5 bilhões para fabricar carros híbridos no Brasil

Modelo inédito de SUV fabricado pela montadora vai ficar abaixo do Tracker Crédito: Chevrolet/Divulgação

A General Motors (GM) anunciou nesta quarta-feira (4) que vai investir R$ 5,5 bilhões nas fábricas de São Paulo, como parte do plano, lançado em janeiro, que prevê R$ 7 bilhões no Brasil entre 2024 e 2028. Em julho, a montadora já tinha anunciado R$ 1,2 bilhão no complexo industrial de Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde é produzido atualmente o Onix e é esperado outro modelo inédito.

A montadora não confirma, mas espera-se por um SUV de porte compacto posicionado abaixo do Tracker e construído sobre a plataforma do Onix. Haverá ainda R$ 300 milhões voltados à atualização das instalações da fábrica de motores de Joinville (SC).

Os investimentos em São Paulo, onde a GM tem fábricas em São Caetano do Sul e São José dos Campos, serão destinados à renovação do portfólio de produtos, incluindo a produção de um modelo híbrido flex, tecnologia que combina um motor movido a gasolina ou etanol com outro elétrico.

As unidades industriais da GM serão atualizadas nos próximos anos para receber as novas tecnologias. O Brasil é o terceiro maior mercado da Chevrolet, uma das marcas do grupo, no mundo.

Híbridos

Dois modelos híbridos flex serão produzidos em São Caetano do Sul, na região do ABC paulista, e terão sistema considerado leve ou micro-híbrido. Nesse caso, a eletricidade ajuda a reduzir a queima de combustível nas partidas e fornece torque extra nas arrancadas, entre outros recursos.

A montadora considera que, por ser de menor custo, essa tecnologia tem potencial para atender a um maior número de consumidores. "O Brasil será o primeiro mercado a oferecer a tecnologia híbrida flex da GM no mundo", disse Rory Harvey, vice-presidente executivo e presidente de mercados globais da GM. "É uma adição ao nosso portfólio global de motores a combustão e elétricos."

A fala de Harvey dá a entender que a empresa pretende levar a tecnologia a outros mercados, assim como o grupo Stellantis pretende fazer. A ideia é oferecer híbridos que rodam com etanol em países com condições socioeconômicas e climáticas similares às do do Brasil.

A empresa não confirmou ainda as datas de lançamentos dos novos produtos, mas haverá uma concentração de novidades em 2025, ano do centenário da fabricante no Brasil.