Futuro da mobilidade urbana

Gigantes de aplicativos de transporte disputam espaço no mercado brasileiro de mobilidade elétrica

As empresas de corrida por aplicativo Uber e 99 anunciaram recentemente parcerias que buscam incentivar o uso de carros elétricos entre os motoristas

2 min de leitura min de leitura

Uber e 99 planejam ampliar a frota de carros elétricos por meio de parcerias com montadoras e redes de locadoras. (Shutterstock)

Com o avanço dos veículos elétricos no mercado automotivo, muitas empresas têm optado por investir em mobilidade elétrica, colocando em prática ações que buscam aumentar a quantidade de eletrificados em suas frotas. Dois casos recentes são os das empresas de corrida por aplicativo, Uber e 99, que anunciaram medidas para incentivar o uso de carros elétricos por parte dos motoristas.

Na última quinta-feira (1), a Uber e a montadora chinesa BYD anunciaram uma parceria para introduzir 100 mil veículos elétricos na plataforma Uber na Europa e na América Latina, com eventuais expansões para o Oriente Médio, Austrália e Nova Zelândia. O acordo vai oferecer preços favoráveis, financiamentos, seguros e outros serviços aos motoristas da Uber que escolherem veículos da BYD.

As empresas afirmaram que o plano visa acelerar o processo de adoção de veículos elétricos e que também planejam introduzir, em parceria, carros com capacidade autônoma na plataforma da Uber.

A BYD é a maior fabricante de veículos elétricos da China e tem visto crescer a sua presença em diversos mercados ao redor do globo – incluindo o brasileiro – desde 2022, quando passou a fabricar exclusivamente veículos elétricos e híbridos.

Corridas exclusivas para elétricos

A divulgação da parceria entre as duas empresas veio um dia após a 99 anunciar o lançamento da 99e-Pro, categoria de corridas exclusivas para carros elétricos e híbridos.

A atualização deve chegar ao aplicativo em setembro, segundo a 99, com a implementação do serviço confirmada apenas para a cidade de São Paulo – mais especificamente em bairros das regiões oeste, central e centro-sul. A empresa também informou que pretende levar a categoria para outras cidades no futuro.

Segundo a 99, os motoristas que aderirem aos veículos elétricos terão ganhos 60% maiores que os da categoria comum, além de com a facilitação da compra e do aluguel desses veículos, por meio de parcerias com empresas do ramo.

Para locação, a rede "Dahruj Rent a Car" deve oferecer condições especiais para o modelo BYD D1, com parte do valor do aluguel do carro subsidiado pela própria plataforma. Também foram anunciados descontos em carregamento e preferência de corridas em alguns bairros, além de uma redução na taxa cobrada de motoristas parceiros em São Paulo, que vai de 19,9% para 10% por um período de seis meses.

Com informações de Estadão e Folha de São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta