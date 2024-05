BYD King e Song Pro chegam ao Brasil para conquistar mercado de híbridos

O Explorer Nº 1 BYD desembarcou no Brasil com 5.459 veículos. Crédito: BYD/Divulgação

A BYD fez mais uma movimentação importante relacionada ao mercado brasileiro. Nesta semana, a montadora chinesa anunciou o desembarque de 5.459 veículos no Porto de Suape (PE), trazidos pelo navio Explorer Nº 1 BYD, cargueiro da marca, que ficou pronto em janeiro, na China.



Dentro dele, conforme já foi adiantado em um vídeo da Quatro Rodas, publicado nas redes sociais, veio o BYD King, sedã híbrido plug-in da marca, que deve ter em sua mira o Toyota Corolla, que domina soberano o segmento de sedãs médios no Brasil. Além dele, chegou também o SUV Song Pro, que também integra a lista dos próximos lançamentos da montadora chinesa.

A BYD é, hoje, a marca que mais vende carros elétricos no Brasil e, pelo visto, quer ser também a primeira em modelos híbridos no país. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), até abril, a marca vendeu 15.315 unidades apenas de modelos 100% elétricos (o que representa 74,49% desse segmento). Já quando falamos de híbridos (sem especificar se são leves ou plug-in), quem lidera ainda é a Toyota, com 6.950 unidades, seguida bem de perto pela BYD, que vendeu, este ano, 6.567 carros.

Em abril, a BYD chegou ao nono lugar no pódio de emplacamentos de carros no Brasil (no ranking geral, que inclui comerciais e picapes, ela é a 10ª), mostrando que a investida chinesa tem feito frutos e deve continuar a crescer, já que, segundo o presidente da BYD do Brasil, Tyler Li, o país é uma das maiores apostas da montadora.

“O Brasil, hoje, é o maior mercado para a BYD fora da Ásia. Por isso, a construção da nossa fábrica em Camaçari (BA) está em ritmo acelerado. No fim deste ano, começaremos a montar os carros na Bahia e, a partir do ano que vem, a BYD vai produzir os carros mais eficientes e tecnológicos em solo nacional. O país, que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, tem todo potencial para se tornar um exemplo de eletrificação da frota e o nosso crescimento nas vendas mostra que o brasileiro está cada dia mais preocupado com uma mobilidade verde e sustentável”, complementa Alexandre Baldy, conselheiro especial da BYD.

Versão 2025 do Corolla Cross já é vendida no ES

O Toyota Corolla Cross ganhou a sua versão de 2025, com atualizações . Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Corolla Cross ganhou a sua versão de 2025, com atualizações importantes, como refinamento no seu interior e novo desenho do conjunto óptico com nova assinatura em LED nas lanternas traseiras e dianteiras. Na motorização e na dinâmica, o modelo sofreu pouca ou quase nenhuma mudanças, mas a que mais chamou a atenção foi a troca do polêmico freio de estacionamento em forma de pedal por um sistema eletrônico.

O modelo já pode ser conferido de perto, na revenda da marca no Espírito Santo, a Kurumá. Segundo o gerente de vendas da concessionária de Vitória, Marcelo Paes, a expectativa para esse novo lançamento é de aumentar o alcance do veículo. “O Cross já é o SUV mais vendido do mundo e no país também, ou seja, quem anda, não volta para outro carro”, completa.

Segundo ele, a tendência é que os clientes atualizem para essa versão. O modelo vem em seis versões diferentes: XRX Hybrid, XRV Hybrid, GR Sport, XRX, XRE e XR. “Quem tem a versão antiga do Cross já está atualizando e, ao mesmo tempo, quem tem um sedã já está atualizando para o novo Corolla”, finaliza.

Ford revela versão de alto desempenho de picape elétrica

A divisão de veículos de alta performance da Ford está desenvolvendo uma picape superesportiva com base na F-150 Lightining. Crédito: Ford/Divulgação

A divisão de veículos de alta performance da Ford está desenvolvendo uma picape superesportiva com base na F-150 Lightining, versão elétrica do modelo mais vendido da marca nos EUA. A picape vai participar da Subida Internacional de Pikes Peak, montanha que fica no Estado norte-americano do Colorado.

Também conhecida como “Corrida para as Nuvens” e “Playground do Diabo”, a prova tem 20 km de subidas íngremes e 156 curvas, em uma altura de mais de 1.400 metros de altitude. Programada para acontecer no final de junho, a prova permite testar veículos em condições extremas, e, segundo informações da Ford, é um laboratório ideal para o teste de veículos elétricos.

Inclusive, no ano passado, a montadora participou da prova com outro protótipo elétrico: a SuperVan 4.2, baseada na E-Transit, que bateu o recorde na categoria Open Class com o tempo de 8 minutos e 47,682 segundos.

Utilitário Hyundai HR já tem para pronta-entrega

O Hyundai HR tem motor 2.5 Turbo GDI diesel 130 cv . Crédito: Hyundai/Divulgação

O comercial leve Hyundai HR já pode ser encontrado para pronta-entrega na Tai Motors. Por ser um veículo compacto, o utilitário é muito procurado, principalmente, em centros urbanos, onde o tráfego de caminhões é restrito pela legislação. Além disso, pode ser guiado por motoristas com CNH na categoria B.

O Hyundai HR tem motor 2.5 Turbo GDI diesel 130 cv, direção hidráulica progressiva, capacidade de carga de até 1,8 tonelada, painel de instrumentos com tela de 3.5 polegadas, ar-condicionado, faróis de luz diurna e de neblina, rodas de 15 polegadas e assistente de frenagem de emergência.

A Gazeta integra o Saiba mais