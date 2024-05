Saiba qual foi o carro mais vendido no ES até abril

O Chevrolet Onix teve 583 unidades comercializadas no ES até abril. Crédito: Chevrolet/Divulgação

O Hyundai Creta foi o carro de passeio mais vendido no ano passado, segundo relatório do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives). Foram 1.782 unidades vendidas no Estado até dezembro de 2023. No entanto, na parcial dos primeiros quatro meses de 2024, a preferência dos capixabas parece ter ido para o lado dos hatches.



De janeiro até abril deste ano, quem lidera o ranking dos mais vendidos é o Chevrolet Onix, com 583 unidades emplacadas até agora. Mas o Creta vem logo depois, com 30 unidades a menos (553), seguido de outro modelo da Chevrolet, o SUV Tracker (424 unidades). Em quarto lugar está o clássico Toyota Corolla, com 393 carros vendidos e, em quinto, outro Hyundai, o HB20, com 380 carros emplacados.

O Onix só perde a sua posição quando abrimos a lista dos comerciais leves, categoria onde está a Fiat Strada, que lidera, de longe, com 1.242 unidades emplacadas até abril, no Espírito Santo. Atrás dela está a Toyota Hilux, com 490 picapes vendidas; em terceiro, a Fiat Toro (397 unidades); no quarto está a Ford Ranger (324 unidades) e, fechando os cinco primeiro lugares, a Saveiro da Volkswagen, com 312 picapes compactas vendidas no Estado.

Renault Kardian supera as expectativas no mercado

O Renault Kardian ajudou concessionária da marca a fechar o acumulado do ano em mais de 19%. Crédito: Renault/Divulgação

E falando em modelos mais vendidos, a Orvel Renault está comemorando o bom desempenho do Kardian no Espírito Santo. Segundo Bruno Fortes, gerente master da Orvel Renault, o SUV compacto da montadora francesa contribuiu para que a concessionária fechasse o acumulado do ano em mais de 19%, quando comparado ao período de 2023.

“Ao analisarmos exclusivamente o mês de abril, o crescimento foi de 1,27% em participação de mercado em comparação a março. E 20% em volume de vendas acima do crescimento do mercado, impulsionado pelas vendas do Renault Kardian”, conta.

De acordo com Fortes, no Estado, o carro vem “superando todas as expectativas”. “O market share do Kardian no Espírito Santo é o melhor do Brasil. O que nos dirige para um maio com uma ambição que mantém o que conquistamos até agora e adiciona o volume do Kardian, mantendo 100% das nossas condições do mês anterior”, pontua.

ES vai ganhar unidade do Senai especializada em mobilidade elétrica

Centro em Excelência Automotiva do Senai terá as primeiras turmas a partir de agosto. Crédito: Senai/Divulgação

O Senai Vitória está se transformando em um centro educacional voltado para o setor automotivo e de mobilidade elétrica. Com inauguração prevista para julho, o Centro em Excelência Automotiva terá as suas primeiras turmas a partir de agosto. Serão investidos R$ 3,9 milhões no projeto, sendo que desse total R$ 2,5 milhões são em recursos próprios do Senai ES e R$ 1,4 milhão da Comexport (maior empresa de comércio exterior do Brasil).

A unidade vai ofertar cursos técnicos, qualificação, aperfeiçoamento, além de certificação internacional em manutenção de veículos. Segundo a gerente executiva de Educação da Findes/Senai ES, Tatiane Franco, as vagas serão abertas após a inauguração do Centro em Excelência Automotiva, que terá capacidade de atender 450 alunos por dia/ano, e irá oferecer oportunidades gratuitas e pagas.

“Teremos cursos relacionados, por exemplo, a conscientização e instrução de segurança em veículos eletrificados, técnicas de manutenção em sistemas/ componentes desenergizados e técnicas de manutenção em sistemas energizados”, conta.

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, explica que o Espírito Santo pode se tornar referência nacional em qualificação do setor automotivo e atender a todo o país. “Estamos diante de uma grande oportunidade para o nosso Estado. Com o Senai Automotivo vamos dar um salto na qualificação que já oferecemos hoje no ES, tornando-a ainda mais aderente às novas profissões e habilidades que o mercado vem exigindo dos profissionais”, diz.

