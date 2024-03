“Customização do carro é um cenário do mercado brasileiro”, diz head de marketing e acessórios da Mopar

Acessórios para customização buscam resolver necessidades do proprietário do veículo. Crédito: Fiat/Divulgação

Que o brasileiro é um apaixonado por carros, isso não é novidade, mas essa paixão começa a ampliar para outros focos, além de adquirir o tão sonhado modelo, e um deles é o da personalização. “A customização é um cenário do nosso mercado, pois nos espelhamos muito no mercado norte-americano”, explica Carina Oliveira, head de marketing e acessórios da Mopar, marca oficial de peças e serviços Stellantis.



Em uma conversa exclusiva com a coluna, a executiva conta que cada vez mais as pessoas têm buscado por peças e acessórios que vão deixar o seu modelo único ou mesmo adaptá-lo de acordo com as suas necessidades. “Aprendemos nas clínicas [locais com testes ou estudos com consumidores reais para o lançamento de produtos] que os clientes falam de coisas que querem no carro que não nascem com o modelo. O brasileiro quer ser único e, por isso, trabalhamos no sentido de entregar um produto e explorar o seu potencial de personalizar”, conta.

Customização por acessórios





Acessórios da Mopar para a Fiat Titano . Fiat/Divulgação





Acessórios da Mopar para a Fiat Titano . Fiat/Divulgação





Acessórios da Mopar para a Fiat Titano . Fiat/Divulgação





Acessórios da Mopar para a Fiat Titano . Fiat/Divulgação

Carina é também responsável pela marca Mopar, que tem investido cada vez mais em acessórios e itens de personalização dos modelos da Stellantis, a exemplo do Fastback Abarth, que ganhou toda uma linha de customização (inclusive itens de performance) e, mais recentemente, a Titano, picape média lançada nesta semana pela Fiat.

“Entendemos que há, cada vez mais, uma terceirização do mercado e, com a Mopar, decidimos aproveitar a força da marca para trazer produtos de qualidade para agradar o cliente. E se tem um produto que é altamente customizável, este é a picape. Por isso, buscamos entender a demanda de cada consumidor”, diz.

Curso para mulheres entenderem mais sobre suas motos e carros

Curso de mecânica básica é voltado para mulheres que tenham carteiras A e B. Crédito: Shutterstock

Já as mulheres que querem conhecer um pouco mais sobre seus carros e motos, o Detran está com 120 vagas abertas da nova edição do Curso de Mecânica Básica. As aulas acontecem nos dias 21 e 22 de março, no Espaço Detranzinho, na Serra, e são para mulheres que moram na Grande Vitória e têm habilitação na categoria que escolherem fazer o curso: A para motocicleta e B para carro.

O curso é gratuito, organizado e coordenado pelo Detran-ES em parceria com as empresas Contauto AutoCenter e Moto Vena. O objetivo é que as alunas saiam com conhecimento necessário para resolver problemas corriqueiros, como compreender os principais indicadores do painel de instrumentos, noções básicas de verificação do motor, dos freios e fluidos, quando o veículo precisa de alinhamento e balanceamento, além de dicas de condução econômica e cuidados diários.

Ao final da formação, será enviado por e-mail um certificado de participação para alunas com 100% de aproveitamento. As inscrições podem ser feitas, até a próxima segunda-feira (18), pelo site: www.detran.es.gov.br.

Grupo Orletti acompanha lançamentos da Hyundai

O presidente do grupo Orletti, Wagner Orletti e o diretor comercial, Lúcio Sampaio, estiveram no evento da Hyundai. Crédito: Orletti/Divulgação

A Hyundai reuniu toda a rede de concessionárias da marca no país para anunciar a unificação entre a HMB e a Caoa Hyundai, que passam a vender todos os produtos da montadora no Brasil. O evento aconteceu em São Paulo e estiveram presentes Wagner Orletti, presidente do Grupo Orletti, e Lúcio Sampaio, diretor comercial.

Segundo os executivos, ainda neste mês já começa a venda do utilitário HR e do SUV Tucson. Além disso, haverá novidades da montadora coreana chegando ao país já no início do segundo semestre.

A Gazeta integra o Saiba mais